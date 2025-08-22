ผลประกอบการที่ดีของ Walmart ไม่สามารถสร้างความพอใจให้ตลาดได้

Walmart (WMT.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025
แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ นักลงทุนยังคงรู้สึกผิดหวัง เนื่องจาก อัตราการเติบโตไม่โดดเด่น, ค่า P/E สูงมาก, และความเสี่ยงภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ราคาหุ้นร่วงกว่า 4%
ตัวเลขสำคัญ:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
EPS: 0.68 ดอลลาร์ (คาด 0.73 ดอลลาร์)
-
รายได้: 177.4 พันล้านดอลลาร์ (คาด 175.9 พันล้านดอลลาร์)
-
ยอดขายเติบโต: 4.8% (คาด 4.21%)
-
กำไรขั้นต้น: 22.8% (คาด 24.8%)
-
ปรับเพิ่มคำแนะนำการเติบโตยอดขายทั้งปี: 3–4% → 3.75–4.75%
-
ต้นทุนดำเนินงาน: เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบปีต่อปี
-
ยอดขาย e-commerce: เพิ่มขึ้น 26%
ประเด็นสำคัญ:
-
ค่า P/E ของ Walmart ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลราว 38 เท่า สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างมาก
-
นโยบาย อัตราดอกเบี้ยคงที่ของ Fed และ ภาษีเพิ่มเติมจากรัฐบาลใหม่ อาจเป็นความเสี่ยงต่อผลประกอบการในไตรมาสถัดไป
-
Treasury Secretary Scott Bessent ระบุว่า Walmart สามารถรับมือกับต้นทุนจากภาษีบางส่วนได้ แต่ผู้ถือหุ้นอาจกังวลเกี่ยวกับกำไรมากกว่านโยบายของประธานาธิบดี
-
CEO Doug McMillon แจ้งว่า แม้ Walmart พยายามหลีกเลี่ยงการปรับราคาสินค้า แต่การปรับขึ้นราคาเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
มุมมองกราฟ (Chart outlook)
ราคาหุ้น Walmart เผชิญแรงกดดันจาก ระดับ P/E สูงและแรงขายหลังประกาศผลประกอบการ หากไม่สามารถรักษาแนวรับสำคัญได้ ราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของยอดขาย e-commerce และการปรับเพิ่มคำแนะนำยอดขายทั้งปี อาจช่วยหนุนแนวรับและสร้างโอกาสรีบาวด์
หุ้น Walmart ร่วงหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส
ราคาหุ้น Walmart ปรับตัวลดลงในวันนี้หลังประกาศผลประกอบการ และ เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (EMA100 – เส้นทอง) การทะลุแนวนี้อาจดันราคาลง ไปยังระดับประมาณ 96–97 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้ยอดขายจะยังแข็งแกร่ง แต่ ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นทำให้กำไรลดลง ส่งผลให้นักลงทุนกดขายแรง
จุดแข็งของ Walmart
ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่เป็นข้อได้เปรียบ ทำให้ Walmart เป็น ผู้จัดจำหน่ายและนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ขนาดนี้ช่วยให้บริษัทสามารถ รับมือกับต้นทุนและเจรจาข้อตกลงที่คู่แข่งทำไม่ได้
ฝ่ายบริหารพยายามสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนด้วย การปรับเพิ่มคำแนะนำการเติบโต แต่ผู้ลงทุนยังระมัดระวัง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
แนวโน้มอนาคต
ทิศทางราคาหุ้น Walmart ในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับ การประชุม Jackson Hole นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะเป็นตัวกำหนด กำลังซื้อของผู้บริโภคในไตรมาสหน้า ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ ผลประกอบการของ Walmart
แหล่งที่มา: xStation5