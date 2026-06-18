- 19:00 น. (UK): ประกาศมติอัตราดอกเบี้ย
- 19:00 น. (UK): เผยแพร่ Dot Plot (คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มเศรษฐกิจของ Fed)
- 19:30 น. (UK): การแถลงข่าวของ Kevin Warsh เริ่มขึ้น
- คาดการณ์: ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ในระดับเดิม
- 19:00 น. (UK): ประกาศมติอัตราดอกเบี้ย
- 19:00 น. (UK): เผยแพร่ Dot Plot (คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มเศรษฐกิจของ Fed)
- 19:30 น. (UK): การแถลงข่าวของ Kevin Warsh เริ่มขึ้น
- คาดการณ์: ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ในระดับเดิม
เริ่มต้นด้วย – การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในวันนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก ดังนั้นตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสองประเด็นสำคัญ ได้แก่ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ และการแถลงข่าวครั้งแรกของ Kevin Warsh นอกจากนี้ การคาดการณ์ใหม่ของ Fed เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตา
Figure 1: อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (1998 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 17.06.2026
ประธานเฟดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์จะต้องเผชิญกับภารกิจที่ท้าทายอย่างมาก หลายฝ่ายคาดว่าเขาอาจพยายามแสดงท่าทีที่สอดคล้องกับประธานาธิบดีด้วยการใช้นโยบายเชิงผ่อนคลาย (dovish) อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของเขาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักวิเคราะห์ทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจสอบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคำพูดของ Warsh กับสัญญาณจากคณะกรรมการเฟดหรือไม่ หากเกิดความขัดแย้งดังกล่าว อาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประธานเฟดคนใหม่ลดลงตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงถ้อยคำที่รุนแรงมากนัก
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการใช้นโยบายผ่อนคลายมากนัก อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่มีกำหนดในวันศุกร์ อาจช่วยให้ Warsh มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถลดน้ำหนักต่อความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เป็นประเด็นหลักในช่วงที่ผ่านมาได้บ้าง โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้อยแถลงของเขาจะถูกเปรียบเทียบกับประมาณการอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการ (Dot Plot)
ก่อนการตัดสินใจ ตลาดโดยรวมยังคงมีความสงบผิดปกติ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงเพียง 0.1% ในวันนี้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร การประกาศของ FOMC ซึ่งจะมาพร้อมกับ Dot Plot และการแถลงข่าวของ Warsh อาจเป็นตัวจบ “ภาวะสงบนิ่ง” นี้ลง
มิคาอิล โยจวิแยค, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน ประจำ XTB
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