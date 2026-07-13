📊 กราฟเด่นประจำวัน: น้ำมัน, Warsh และเงินเฟ้อ ดอลลาร์จะเป็นผู้ชนะหรือไม่?

สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน พร้อมกับการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากแถลงการณ์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ที่ประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิด "จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม"
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
ทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งสหรัฐฯ เป็น ผู้ส่งออกสุทธิ และการกลับมาของภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) ต่างเป็นปัจจัยที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารจากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความขัดแย้งกันอย่างมาก โดย โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวของเตหะราน พร้อมยืนยันว่าช่องแคบยังคงเปิดสำหรับเรือที่เดินเรืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตลาดค่าเงินเริ่มพลิกกลับในขณะนี้
ทั้งสองฝ่ายยังคงส่งสัญญาณว่าจะยกระดับความตึงเครียดต่อไป โดยอิหร่านระบุว่า หากสหรัฐฯ หรือพันธมิตรดำเนินการใด ๆ เพื่อตอบโต้การปิดล้อม ก็จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรง ขณะที่สหรัฐฯ เตือนว่า หากอิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ก็จะมีการโจมตีเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเป็นไปได้ของ สถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst-case Scenario) โดยการปรับขึ้นของราคาพลังงานหลักยังถือว่าอยู่ในวงจำกัด และยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดในวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้
ปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายอยู่เหนือระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เล็กน้อย ขณะที่ WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แม้เช่นนั้น สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหากเกิดการโจมตีเพิ่มเติม โดยเฉพาะต่อเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อาจส่งผลให้ความผันผวนของตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน
🏛️ การแถลงต่อสภาคองเกรสของ Kevin Warsh
ในวันอังคาร Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเข้าชี้แจงต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ในการรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปี
จนถึงขณะนี้ Warsh เพิ่งผ่านการประชุม FOMC ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานเพียงครั้งเดียว และตลาดยังไม่มั่นใจว่าจุดยืนด้านนโยบายการเงินของเขาจะเป็นอย่างไร แม้ว่าสัญญาณแรกที่ส่งออกมาจะสร้างความประหลาดใจด้วยท่าทีที่ ค่อนข้างเข้มงวด (Moderately Hawkish)
การแถลงครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ หลังจาก Warsh แสดงความต้องการที่จะลดการใช้ Forward Guidance หรือการสื่อสารล่วงหน้าเพื่อชี้นำทิศทางนโยบายการเงินของคณะกรรมการ ซึ่งแนวคิดในการลดความโปร่งใสของ Fed ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก และคาดว่า Warsh จะต้องเผชิญกับคำถามจำนวนมากในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ Warsh ไม่ได้เข้าร่วมการจัดทำ "Dot Plot" ครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสมาชิก FOMC
รูปที่ 1: ความแตกต่างระหว่าง Dot Plot เดือนมีนาคม และ Dot Plot เดือนมิถุนายน (การคาดการณ์ระดับอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2026)
ที่มา: FOMC, 13.07.2026
แม้ว่าการแถลงข่าวหลังการประชุมเดือนมิถุนายนจะช่วยลดความกังวลของตลาดลงได้บ้าง แต่ยังคงมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากที่คาดว่า Kevin Warsh อาจพยายามดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของทำเนียบขาว
สมาชิกสภาคองเกรสมีแนวโน้มที่จะตั้งคำถามสำคัญว่า แนวทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของ Warsh แตกต่างจากแนวทางของ Donald Trump อย่างไร
📊 เงินเฟ้อ CPI
ก่อนที่การแถลงต่อสภาคองเกรสจะเริ่มขึ้น 90 นาที สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิถุนายน
ตลาดคาดว่า Core CPI จะทรงตัวที่ 2.9% YoY ขณะที่ Headline CPI มีแนวโน้มชะลอลงเล็กน้อยสู่ 3.9% YoY
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ตลาดคลายความกังวล เนื่องจากแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่ Fed ต้องการ ส่งผลให้สภาคองเกรสมีแนวโน้มเรียกร้องให้ Warsh อธิบายอย่างชัดเจนว่า เขามีแผนอย่างไรในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย
รูปที่ 2: อัตราเงินเฟ้อ Core CPI และ PCE ของสหรัฐฯ (ปี 2016–2026)
ที่มา: XTB Research, 10.07.2026
ในการแถลงข่าวครั้งแรกของเขา ประธาน Fed คนใหม่ได้ยุติการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มเป้าหมายเงินเฟ้อ พร้อมย้ำว่าเขาจะไม่ยอมรับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเพื่อแลกกับการปกป้องตลาดแรงงาน
ตลาดตีความถ้อยแถลงดังกล่าวว่าเป็นท่าทีที่ ค่อนข้างเข้มงวด (Hawkish) ส่งผลให้การประเมินความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม Warsh ยังเน้นย้ำว่าเขาให้ความสำคัญกับตัวเลขที่อยู่ “ทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม” นอกจากนี้ เขายังระบุว่า “วิธีการวัดแรงกดดันด้านราคาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ”
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เขาได้นำเสนอทางเลือกอื่น ๆ เช่น Trimmed Mean Inflation ซึ่งพัฒนาโดยสาขาดัลลัสของ Fed โดยในเดือนพฤษภาคม ตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ที่เพียง 2.8% ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ “2%” ยังคงอยู่ในฝั่งซ้ายของจุดทศนิยม
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปที่ 3: EURUSD [D1] (23.01.2026 – 13.07.2026)
ที่มา: xStation, 13.07.2026
คู่เงิน EURUSD อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แม้ว่าการปรับตัวลงจะเริ่มชะลอตัวและราคาเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 1.14 แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 50, SMA 100 และ SMA 150 วัน อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก
- SMA 50 อยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci Retracement 38.2% บริเวณ 1.152
- SMA 100 อยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci 50.0% ที่ประมาณ 1.159
- SMA 150 อยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci 61.8% บริเวณ 1.164
การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงสะท้อนถึงความได้เปรียบของฝั่งผู้ขาย ขณะที่ดัชนี RSI ที่ระดับ 43.8 ก็ยังสนับสนุนมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มของ EURUSD เช่นกัน
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สรุปข่าวตลาดเช้า: ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด? (13.07.2026)
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