Wells Fargo ไตรมาส 1 ปี 2026: กำไรเติบโต แต่คุณภาพกำไรเริ่มอ่อนลงอย่างมีนัยสำคัญ

Wells Fargo เปิดไตรมาส 1 ปี 2026 ด้วยผลประกอบการที่ “ดูแข็งแกร่งบนตัวเลขกำไร” แต่หากมองเชิงคุณภาพแล้วสะท้อนภาพลบอย่างชัดเจน
แม้กำไรต่อหุ้น (EPS) จะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญกับจุดอ่อนในรายได้รวมและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ซึ่งเป็นแกนหลักของโมเดลธุรกิจธนาคาร ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการถูกมองในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
ผลประกอบการสำคัญ
- รายได้: 21.45 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดประมาณ 340 ล้านดอลลาร์
- กำไรสุทธิ: ประมาณ 5.3 พันล้านดอลลาร์ เติบโตเมื่อเทียบปีก่อน
- EPS: 1.60 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 0.02 ดอลลาร์
- NII: ประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด
- สำรองหนี้เสีย: ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ROE: ประมาณ 12.2%
- สินเชื่อธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุน: เติบโตแบบปีต่อปี
- ความเสี่ยงใน private credit: 36.2 พันล้านดอลลาร์
คุณภาพกำไร (Earnings Quality)
แม้กำไรสุทธิยังเติบโต แต่โครงสร้างกำไรสะท้อนการพึ่งพาปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นมากขึ้น เช่น การควบคุมต้นทุน มากกว่าการเติบโตจากธุรกิจหลัก
จุดอ่อนสำคัญคือการพลาดทั้ง “รายได้รวม” และ “NII” ซึ่งเป็นหัวใจของรายได้ธนาคาร ทำให้ความแข็งแกร่งของผลประกอบการถูกตั้งคำถาม
ประเด็นสำคัญ: NII
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเป็นแรงกดดันหลัก โดยอยู่ที่ประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด และสะท้อนแรงกดดันต่อมาร์จินจาก:
- ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น
- ความสามารถในการปรับขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลดลง
- สภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป
สำหรับธนาคารที่พึ่งพา NII เป็นหลัก นี่คือสัญญาณเชิงโครงสร้างที่สำคัญ
รายได้ธุรกิจอื่น
ธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุนยังเติบโต แต่ขนาดยังไม่ใหญ่พอที่จะชดเชยความอ่อนแอของธุรกิจธนาคารรายย่อยและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ความเสี่ยงและแนวโน้ม
- แรงกดดันต่อ NII ต่อเนื่อง
- การแข่งขันด้านเงินฝากสูงขึ้น
- สำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงจากพอร์ต private credit
- การกระจายรายได้ยังจำกัด
สรุป
ภาพรวมของ Wells Fargo ไตรมาสนี้ถูกตีความเชิงลบ เพราะแม้กำไรจะยังโต แต่แรงขับเคลื่อนหลักเริ่มอ่อนลงอย่างชัดเจน
ตลาดจึงมองว่า “กำไรยังอยู่ แต่คุณภาพกำไรเริ่มถดถอย” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่กดดัน sentiment ของหุ้นมากกว่าตัวเลข EPS ที่ออกมาดีกว่าคาดเพียงเล็กน้อย
Source: xStation5
