22:36 · 14 เมษายน 2026

Wells Fargo ไตรมาส 1 ปี 2026: กำไรเติบโต แต่คุณภาพกำไรเริ่มอ่อนลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

Wells Fargo เปิดไตรมาส 1 ปี 2026 ด้วยผลประกอบการที่ “ดูแข็งแกร่งบนตัวเลขกำไร” แต่หากมองเชิงคุณภาพแล้วสะท้อนภาพลบอย่างชัดเจน

แม้กำไรต่อหุ้น (EPS) จะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญกับจุดอ่อนในรายได้รวมและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ซึ่งเป็นแกนหลักของโมเดลธุรกิจธนาคาร ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการถูกมองในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

ผลประกอบการสำคัญ

  • รายได้: 21.45 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดประมาณ 340 ล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ: ประมาณ 5.3 พันล้านดอลลาร์ เติบโตเมื่อเทียบปีก่อน
  • EPS: 1.60 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 0.02 ดอลลาร์
  • NII: ประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด
  • สำรองหนี้เสีย: ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
  • ROE: ประมาณ 12.2%
  • สินเชื่อธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุน: เติบโตแบบปีต่อปี
  • ความเสี่ยงใน private credit: 36.2 พันล้านดอลลาร์

คุณภาพกำไร (Earnings Quality)

แม้กำไรสุทธิยังเติบโต แต่โครงสร้างกำไรสะท้อนการพึ่งพาปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นมากขึ้น เช่น การควบคุมต้นทุน มากกว่าการเติบโตจากธุรกิจหลัก

จุดอ่อนสำคัญคือการพลาดทั้ง “รายได้รวม” และ “NII” ซึ่งเป็นหัวใจของรายได้ธนาคาร ทำให้ความแข็งแกร่งของผลประกอบการถูกตั้งคำถาม

ประเด็นสำคัญ: NII

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเป็นแรงกดดันหลัก โดยอยู่ที่ประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด และสะท้อนแรงกดดันต่อมาร์จินจาก:

  • ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น
  • ความสามารถในการปรับขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลดลง
  • สภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป

สำหรับธนาคารที่พึ่งพา NII เป็นหลัก นี่คือสัญญาณเชิงโครงสร้างที่สำคัญ

รายได้ธุรกิจอื่น

ธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุนยังเติบโต แต่ขนาดยังไม่ใหญ่พอที่จะชดเชยความอ่อนแอของธุรกิจธนาคารรายย่อยและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ความเสี่ยงและแนวโน้ม

  • แรงกดดันต่อ NII ต่อเนื่อง
  • การแข่งขันด้านเงินฝากสูงขึ้น
  • สำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้น
  • ความเสี่ยงจากพอร์ต private credit
  • การกระจายรายได้ยังจำกัด

สรุป

ภาพรวมของ Wells Fargo ไตรมาสนี้ถูกตีความเชิงลบ เพราะแม้กำไรจะยังโต แต่แรงขับเคลื่อนหลักเริ่มอ่อนลงอย่างชัดเจน

ตลาดจึงมองว่า “กำไรยังอยู่ แต่คุณภาพกำไรเริ่มถดถอย” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่กดดัน sentiment ของหุ้นมากกว่าตัวเลข EPS ที่ออกมาดีกว่าคาดเพียงเล็กน้อย

 

Source: xStation5

