สรุปตลาดเช้า 🗽 ดัชนีพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางรายงานจาก WSJ (31.03.2026)

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง หลังจาก The Wall Street Journal รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ได้แจ้งทีมงานว่าอาจพร้อม “ชะลอ” ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน—even หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกขัดขวางบางส่วนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังดำเนินต่อ โดยมีรายงานการโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธใต้ดินของอิหร่านบริเวณใกล้อิสฟาฮานเมื่อคืนที่ผ่านมา ตามด้วยการระเบิดครั้งใหญ่หลายระลอก
ฟิวเจอร์สที่อิง S&P 500 ปรับขึ้นราว 0.8% ขณะที่สัญญาซื้อขายยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนต่อการคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวได้ไม่นาน โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวลง 1% และมีแนวโน้มเป็นการปรับตัวรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008 โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันมากที่สุด
ด้านพลังงาน ราคาน้ำมัน WTI ลดกำไรช่วงก่อนหน้าและทรงตัวใกล้ระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังเคยพุ่งไปเกือบ 107 ดอลลาร์
ฝั่งพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
ข้อมูลเชิงโครงสร้างยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง โดยอิหร่านยังคงสามารถควบคุมเส้นทางการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ปริมาณเรือผ่านลดลงเหลือเพียงประมาณ 6 ลำต่อวัน จากระดับปกติราว 135 ลำต่อวัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 2 bps มาอยู่ที่ 4.33% โดยได้รับแรงหนุนจากท่าทีของ Jerome Powell ที่ลดความกังวลเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน
ด้านเศรษฐกิจมหภาค:
- จีน NBS PMI ออกมาดีกว่าคาด ทั้งภาคการผลิต (50.4 vs 50.1) และนอกภาคการผลิต (50.1 vs 49.9)
- ญี่ปุ่น: ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านลดลง -4.9% MoM แย่กว่าคาดเล็กน้อย
โดยรวม ตลาดกำลังตอบสนองต่อ “ความหวังการลดความตึงเครียด” แต่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง
Source: xStation5
