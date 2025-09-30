🛢️ น้ำมัน WTI ร่วง 1.5% ท่ามกลางข่าวลือ OPEC+

การคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับการที่กลุ่ม OPEC+ อาจเพิ่มปริมาณอุปทานกลับเข้าสู่ตลาด กำลังกดดันราคาน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบเริ่มสัปดาห์ด้วยการปรับฐาน
ราคาน้ำมันถอยลงจากกำไรสัปดาห์ก่อน ซึ่งได้แรงหนุนจากความหวังการฟื้นตัวของจีนและความไม่แน่นอนด้านอุปทานจากรัสเซีย โดยสัปดาห์ที่แล้วราคาพุ่งใกล้ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน แต่ก็ถูกขายทำกำไรจนกำไรหดตัวในวันศุกร์
กลยุทธ์ OPEC+ และความเสี่ยงอุปทานล้นตลาด
รายงานไม่เป็นทางการช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่า OPEC+ อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตอีกในเดือนพฤศจิกายน มากกว่าตัวเลขที่เคยประกาศไว้ 137,000 บาร์เรลต่อวัน หากเกิดขึ้นจริง จะสะท้อนกลยุทธ์ของกลุ่มที่หันมาเน้นการแย่งส่วนแบ่งตลาด แทนบทบาทเดิมที่เป็นผู้ควบคุมราคา ซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่อง อุปทานล้นตลาดโลก
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
IEA ประเมินว่าปีหน้ามีความเสี่ยงน้ำมันส่วนเกินสูงสุดถึง 3 ล้านบาร์เรล/วัน
-
Goldman Sachs คาดการณ์ว่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ราคาน้ำมัน Brent และ WTI อาจร่วงสู่ช่วง 50–60 ดอลลาร์/บาร์เรล
⛽ น้ำมัน: จับตา OPEC+ และความเสี่ยงจากรัสเซีย
📌 สัปดาห์นี้ชี้ชะตา
-
วันพุธ: คำแถลงของ รมว.พลังงานซาอุฯ
-
5 ต.ค.: การประชุม OPEC+ — หากยืนยันเพิ่มโควตาผลิต ราคาน้ำมันอาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่สต็อกโลกกำลังเข้าสู่ฤดูสะสม
📌 รัสเซีย: ความเสี่ยงยังไม่จาง
-
ยูเครนโจมตีโครงสร้างน้ำมันรัสเซียต่อเนื่อง → โรงกลั่นกว่า 30% หยุดทำงาน
-
การแปรรูปน้ำมันภายในลดลง + คลังเก็บมีจำกัด → รัสเซียอาจต้องเร่งส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้น → กดดันตลาดโลก
-
กระแสข่าวว่า ทรัมป์ อนุญาตไม่เป็นทางการให้ยูเครนใช้ยุทโธปกรณ์สหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย → เพิ่มแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์
📌 โฟกัสหลักของนักลงทุน
-
ผลการประชุม OPEC+ สัปดาห์แรก ต.ค.
-
ข้อมูลคลังน้ำมัน API / EIA
-
ทิศทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนและยุโรป (ขึ้นกับสัญญาณจากแบงก์ชาติ)