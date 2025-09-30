อ่านเพิ่มเติม

🛢️ น้ำมัน WTI ร่วง 1.5% ท่ามกลางข่าวลือ OPEC+

08:25 30 กันยายน 2025

การคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับการที่กลุ่ม OPEC+ อาจเพิ่มปริมาณอุปทานกลับเข้าสู่ตลาด กำลังกดดันราคาน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเริ่มสัปดาห์ด้วยการปรับฐาน
ราคาน้ำมันถอยลงจากกำไรสัปดาห์ก่อน ซึ่งได้แรงหนุนจากความหวังการฟื้นตัวของจีนและความไม่แน่นอนด้านอุปทานจากรัสเซีย โดยสัปดาห์ที่แล้วราคาพุ่งใกล้ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน แต่ก็ถูกขายทำกำไรจนกำไรหดตัวในวันศุกร์

กลยุทธ์ OPEC+ และความเสี่ยงอุปทานล้นตลาด
รายงานไม่เป็นทางการช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่า OPEC+ อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตอีกในเดือนพฤศจิกายน มากกว่าตัวเลขที่เคยประกาศไว้ 137,000 บาร์เรลต่อวัน หากเกิดขึ้นจริง จะสะท้อนกลยุทธ์ของกลุ่มที่หันมาเน้นการแย่งส่วนแบ่งตลาด แทนบทบาทเดิมที่เป็นผู้ควบคุมราคา ซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่อง อุปทานล้นตลาดโลก

  • IEA ประเมินว่าปีหน้ามีความเสี่ยงน้ำมันส่วนเกินสูงสุดถึง 3 ล้านบาร์เรล/วัน

  • Goldman Sachs คาดการณ์ว่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ราคาน้ำมัน Brent และ WTI อาจร่วงสู่ช่วง 50–60 ดอลลาร์/บาร์เรล

IEA anticipates a massive supply overhang next year. Source: Bloomberg Finance LP

⛽ น้ำมัน: จับตา OPEC+ และความเสี่ยงจากรัสเซีย

📌 สัปดาห์นี้ชี้ชะตา

  • วันพุธ: คำแถลงของ รมว.พลังงานซาอุฯ

  • 5 ต.ค.: การประชุม OPEC+ — หากยืนยันเพิ่มโควตาผลิต ราคาน้ำมันอาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่สต็อกโลกกำลังเข้าสู่ฤดูสะสม

📌 รัสเซีย: ความเสี่ยงยังไม่จาง

  • ยูเครนโจมตีโครงสร้างน้ำมันรัสเซียต่อเนื่อง → โรงกลั่นกว่า 30% หยุดทำงาน

  • การแปรรูปน้ำมันภายในลดลง + คลังเก็บมีจำกัด → รัสเซียอาจต้องเร่งส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้น → กดดันตลาดโลก

  • กระแสข่าวว่า ทรัมป์ อนุญาตไม่เป็นทางการให้ยูเครนใช้ยุทโธปกรณ์สหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย → เพิ่มแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์

📌 โฟกัสหลักของนักลงทุน

  • ผลการประชุม OPEC+ สัปดาห์แรก ต.ค.

  • ข้อมูลคลังน้ำมัน API / EIA

  • ทิศทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนและยุโรป (ขึ้นกับสัญญาณจากแบงก์ชาติ)

Oil is currently testing the 50-period moving average near $64 per barrel. Should the price close today at current levels or lower, it would complete an Evening Star formation, indicating a continuation of the decline. However, if the price rebounds in the latter part of today's session, a retest of the $65-$66 per barrel range is possible. Source: xStation5
หุ้น:
