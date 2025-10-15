อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 15 ตุลาคม 2025

น้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2% ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

  • อุปทานล้นประวัติการณ์: IEA คาดการณ์ ส่วนเกิน 4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026 ซึ่งถือเป็นช่วงอุปทานล้นนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

  • บรรยากาศภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย: ราคาลดลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลง และความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการค้าสหรัฐฯ-จีน

  • อิหร่าน/การค้า: การส่งออกน้ำมันอิหร่านไปจีนชัดเจนขึ้น (เปิด transponders) กดดันอุปทาน ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ละเลยความเสี่ยงจากการผลิตของรัสเซีย

  • Brent ลดลงสู่ราว 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • WTI แตะ 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
    ราคาน้ำมัน Brent สูญเสียราว 15% YTD โดยแรงกดดันหลักมาจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นโลก

IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินในปี 2026 เป็น 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะเป็นการเกินอุปทานสูงสุดประวัติการณ์

  • นโยบาย OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต และความต้องการโลกไม่เติบโต อาจทำให้ปี 2026 กลายเป็นช่วงอุปทานล้นยาวนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน:

  1. ความตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน: ปักกิ่งประกาศข้อจำกัดต่อหลายบริษัทสหรัฐฯ พร้อมส่งสัญญาณมาตรการตอบโต้เพิ่มเติม กระตุ้นความกังวลตลาด

  2. ภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย: ข้อตกลงอิสราเอล-ฮามาสลดความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

  3. แรงกดดันจากอุปทานเพิ่ม: OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต ขณะที่ IEA คาดว่าคู่แข่งของกลุ่มจะช่วยเพิ่มส่วนเกินที่คาดการณ์ไว้

บริบทอิหร่านและการส่งออกไปจีน:

  • อิหร่านต้องการเพิ่มการส่งออกน้ำมันไปจีน หลังหลายปีถูกจำกัด

  • การขนส่งน้ำมันด้วย transponders เปิด แสดงถึงความโปร่งใสและความมั่นใจ แต่กดดันทางการเมืองกับสหรัฐฯ

  • สหรัฐฯ เตือนอาจเพิ่มการคว่ำบาตรและตรวจสอบการขนส่ง หากแทรกแซง อิหร่านระบุว่าจะตอบโต้ทันที

ตลาดละเลยความเสี่ยงจากรัสเซีย แม้ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน ทำให้กำลังการกลั่นลดลงถึง 40%

สัญญาฟิวเจอร์ส:

  • ตลาดเชื่อว่าอุปทานล้นรออยู่

  • โครงสร้าง forward curve แสดง contango ชัดเจนจากกุมภาพันธ์หน้า

  • ก่อนกุมภาพันธ์ มี backwardation เล็กน้อย 1%

  • ราคากำลังเข้า roll-over point เล็ก ทำให้คาดว่าจะใกล้ 57.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

 

Source: Bloomberg Finance LP

ราคาน้ำมันปัจจุบันอยู่ใน โซนความต้องการสำคัญเหนือ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Goldman Sachs ระบุว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ในปีหน้า แต่อุปสรรคสำคัญคือการที่ส่วนเกินขนาดใหญ่ที่คาดการณ์ไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ในขณะนี้ ส่วนเกินขนาดมหาศาลยังไม่สะท้อนในข้อมูล
ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ยังคงต่ำ แม้จะมีการสร้าง สำรองยุทธศาสตร์ ขึ้นพร้อมกัน

 

Source: xStation5


 
