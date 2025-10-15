น้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2% ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

- อุปทานล้นประวัติการณ์: IEA คาดการณ์ ส่วนเกิน 4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026 ซึ่งถือเป็นช่วงอุปทานล้นนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
-
บรรยากาศภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย: ราคาลดลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลง และความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการค้าสหรัฐฯ-จีน
-
อิหร่าน/การค้า: การส่งออกน้ำมันอิหร่านไปจีนชัดเจนขึ้น (เปิด transponders) กดดันอุปทาน ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ละเลยความเสี่ยงจากการผลิตของรัสเซีย
- อุปทานล้นประวัติการณ์: IEA คาดการณ์ ส่วนเกิน 4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026 ซึ่งถือเป็นช่วงอุปทานล้นนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
-
บรรยากาศภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย: ราคาลดลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลง และความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการค้าสหรัฐฯ-จีน
-
อิหร่าน/การค้า: การส่งออกน้ำมันอิหร่านไปจีนชัดเจนขึ้น (เปิด transponders) กดดันอุปทาน ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ละเลยความเสี่ยงจากการผลิตของรัสเซีย
-
Brent ลดลงสู่ราว 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
-
WTI แตะ 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน Brent สูญเสียราว 15% YTD โดยแรงกดดันหลักมาจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นโลก
IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินในปี 2026 เป็น 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะเป็นการเกินอุปทานสูงสุดประวัติการณ์
-
นโยบาย OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต และความต้องการโลกไม่เติบโต อาจทำให้ปี 2026 กลายเป็นช่วงอุปทานล้นยาวนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน:
-
ความตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน: ปักกิ่งประกาศข้อจำกัดต่อหลายบริษัทสหรัฐฯ พร้อมส่งสัญญาณมาตรการตอบโต้เพิ่มเติม กระตุ้นความกังวลตลาด
-
ภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย: ข้อตกลงอิสราเอล-ฮามาสลดความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
-
แรงกดดันจากอุปทานเพิ่ม: OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต ขณะที่ IEA คาดว่าคู่แข่งของกลุ่มจะช่วยเพิ่มส่วนเกินที่คาดการณ์ไว้
บริบทอิหร่านและการส่งออกไปจีน:
-
อิหร่านต้องการเพิ่มการส่งออกน้ำมันไปจีน หลังหลายปีถูกจำกัด
-
การขนส่งน้ำมันด้วย transponders เปิด แสดงถึงความโปร่งใสและความมั่นใจ แต่กดดันทางการเมืองกับสหรัฐฯ
-
สหรัฐฯ เตือนอาจเพิ่มการคว่ำบาตรและตรวจสอบการขนส่ง หากแทรกแซง อิหร่านระบุว่าจะตอบโต้ทันที
ตลาดละเลยความเสี่ยงจากรัสเซีย แม้ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน ทำให้กำลังการกลั่นลดลงถึง 40%
สัญญาฟิวเจอร์ส:
-
ตลาดเชื่อว่าอุปทานล้นรออยู่
-
โครงสร้าง forward curve แสดง contango ชัดเจนจากกุมภาพันธ์หน้า
-
ก่อนกุมภาพันธ์ มี backwardation เล็กน้อย 1%
-
ราคากำลังเข้า roll-over point เล็ก ทำให้คาดว่าจะใกล้ 57.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source: Bloomberg Finance LP
ราคาน้ำมันปัจจุบันอยู่ใน โซนความต้องการสำคัญเหนือ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Goldman Sachs ระบุว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ในปีหน้า แต่อุปสรรคสำคัญคือการที่ส่วนเกินขนาดใหญ่ที่คาดการณ์ไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ในขณะนี้ ส่วนเกินขนาดมหาศาลยังไม่สะท้อนในข้อมูล
ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ยังคงต่ำ แม้จะมีการสร้าง สำรองยุทธศาสตร์ ขึ้นพร้อมกัน
Source: xStation5
DE40: ผลประกอบการดี หนุนความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง
IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก หนุนโดยกระแสการลงทุนจากเทคโนโลยี AI 🔎
ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈