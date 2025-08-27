น้ำมัน WTI ร่วง 2% 📉 หลังทรัมป์ส่งสัญญาณราคาต่ำกว่า 60 ดอลลาร์/บาร์เรล

น้ำมัน WTI ร่วงลง ทดสอบระดับ $63 หลังจาก $65 เมื่อวานนี้
Donald Trump คาดราคาน้ำมันจะต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรล ในอนาคต แต่ตลาดน้ำมันยังอยู่ภายใต้แรงขายตั้งแต่สิ้นสุดสงครามอิสราเอล–อิหร่าน แม้โรงกลั่นและท่าเทียบเรือรัสเซียถูกโจมตีจากยูเครน
สาเหตุหลักมาจาก อุปทานน้ำมันสูง สนับสนุนแรงขาย
Trump ขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรรุนแรงต่อรัสเซีย หากไม่บรรลุข้อตกลงยูเครน และกดดันให้รัสเซีย–ยูเครนเจรจาโดยตรง
สหรัฐฯ เตรียมเก็บภาษีนำเข้าจากอินเดีย สำหรับน้ำมันรัสเซีย ตั้งแต่ 25% → 50% มีผล 27 ส.ค. ส่งผลให้นักส่งออกอินเดียเตรียมรับมือ
มาตรการคว่ำบาตรและภาษีอาจ ชะลอการเติบโตเศรษฐกิจโลก และลดความต้องการพลังงาน เพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน
OIL.WTI (H1)
ราคากำลังทดสอบโซน $63 ในกรอบรายชั่วโมง หลังปรับลงจาก $65 เมื่อวาน
