🚨 ด่วน: รายงานสต็อกน้ำมันยังคงลดลง ขณะที่ WTI ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์

- Crude Oil Inventories: ลดลง 3.775 ล้านบาร์เรล (ดีกว่าคาดที่ -4 ล้าน แต่ลดน้อยกว่าสัปดาห์ก่อน -6.1 ล้าน)
- สต็อกรวมอยู่ที่ 408.359 ล้านบาร์เรล (-0.92%)
- Gasoline Inventories: ลดลง 2.33 ล้านบาร์เรล (คาด -0.9 ล้าน | ก่อนหน้า +2.06 ล้าน)
- สะท้อนดีมานด์การเดินทางที่แข็งแกร่ง
- Distillate Inventories: เพิ่มขึ้น 2.48 ล้านบาร์เรล (คาด -0.8 ล้าน | ก่อนหน้า +3.06 ล้าน)
- เป็นสัญญาณลบต่อภาคอุตสาหกรรม/ขนส่งหนัก
- Cushing Hub: เพิ่มขึ้น 709,000 บาร์เรล (แตะ 19.666 ล้านบาร์เรล)
- ช่วยลดความกังวลด้าน supply ที่จุดส่งมอบ WTI
- Refinery Utilization: เพิ่มขึ้น +0.50% WoW
- โรงกลั่นเดินเครื่องมากขึ้น หนุนการดึงสต็อกดิบ
- US Crude Imports: ลดลง 291,000 bpd มาอยู่ที่ 5.279 ล้าน bpd
- Crude Oil Inventories: ลดลง 3.775 ล้านบาร์เรล (ดีกว่าคาดที่ -4 ล้าน แต่ลดน้อยกว่าสัปดาห์ก่อน -6.1 ล้าน)
- สต็อกรวมอยู่ที่ 408.359 ล้านบาร์เรล (-0.92%)
- Gasoline Inventories: ลดลง 2.33 ล้านบาร์เรล (คาด -0.9 ล้าน | ก่อนหน้า +2.06 ล้าน)
- สะท้อนดีมานด์การเดินทางที่แข็งแกร่ง
- Distillate Inventories: เพิ่มขึ้น 2.48 ล้านบาร์เรล (คาด -0.8 ล้าน | ก่อนหน้า +3.06 ล้าน)
- เป็นสัญญาณลบต่อภาคอุตสาหกรรม/ขนส่งหนัก
- Cushing Hub: เพิ่มขึ้น 709,000 บาร์เรล (แตะ 19.666 ล้านบาร์เรล)
- ช่วยลดความกังวลด้าน supply ที่จุดส่งมอบ WTI
- Refinery Utilization: เพิ่มขึ้น +0.50% WoW
- โรงกลั่นเดินเครื่องมากขึ้น หนุนการดึงสต็อกดิบ
- US Crude Imports: ลดลง 291,000 bpd มาอยู่ที่ 5.279 ล้าน bpd
รายงาน EIA ครั้งนี้โดยรวมยังมีโทนค่อนข้างบวกต่อราคาน้ำมัน จากการที่สต็อกน้ำมันดิบยังลดลงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก 2 ปัจจัยหลัก คือโรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิต และการนำเข้าลดลง
อีกหนึ่งจุดสำคัญคือสต็อกเบนซินลดลงแรง ซึ่งสะท้อนความต้องการเดินทางที่ยังแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ฝั่งลบเริ่มเห็นชัดจาก Distillates ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ซึ่งอาจสะท้อนการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รวมถึง Cushing inventory ที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยลดความกังวลด้านซัพพลาย
สรุป: พื้นฐานสต็อกยังตึงตัว แต่แรงกดดันระยะสั้นมาจาก sentiment ตลาดมากกว่าปัจจัยพื้นฐานในรอบนี้
สินค้าคงคลังยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในเชิงลึก ขณะเดียวกันยังพบการลดลงเพิ่มเติมของ SPR (Strategic Petroleum Reserve)
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
Crack spread ได้ปรับตัวขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดในรอบล่าสุด ซึ่งอาจสะท้อนถึงอุปสงค์เชื้อเพลิงที่แข็งแกร่ง หรือภาวะอุปทานที่ตึงตัว ความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นที่กว้างในระดับนี้ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงในวันนี้ ทำจุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่เริ่มสงคราม โดยขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่เพียงประมาณ 1.5% เหนือระดับปิดของเดือนกุมภาพันธ์
แหล่งที่มา: XTB, xStation5
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