21:30 · 17 เมษายน 2026

⬇️ น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 9%

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • อิหร่านประกาศการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยได้รับการยืนยันจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

🇺🇸 Donald Trump รายงานการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน

Donald Trump ระบุว่าได้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย ขณะที่ Seyed Abbas Araghchi ระบุว่า การเปิดช่องแคบดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่ หลังจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

ตามรายงานดังกล่าว อิหร่านยอมรับแนวคิดการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภายใต้กรอบของข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการลดความตึงเครียดในภูมิภาค และมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก

Trump รายงานการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างอิงจาก Truth Social (Truth)

 

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า ด้วยแรงหนุนจากข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน และสอดคล้องกับข้อตกลงก่อนหน้า ช่องแคบฮอร์มุซกำลังถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าการเปิดเส้นทางดังกล่าวในขณะนี้เป็นเพียงชั่วคราว โดยกำหนดไปจนถึงวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะหมดอายุลง

ถึงกระนั้น โทนของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสะท้อนว่า ตลาดอาจกำลังผ่าน “จุดพีกของความขัดแย้ง” ไปแล้ว

น้ำมัน WTI ปรับตัวลงราว 9% ในวันนี้ (ส่วน Brent เคลื่อนไหวแรงกว่า แต่เกิดจากการเปิดสัญญาฟิวเจอร์สชุดใหม่)

WTI ร่วงจากระดับประมาณ $90 ลงต่ำกว่า $82 ต่อบาร์เรล

ในเชิงเทคนิค ราคากำลังลงมาทดสอบระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบขาขึ้นทั้งหมดในปีนี้ ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่ตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด

👉 สรุป:
แรงขายถูกกระตุ้นทั้งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลาย และแรงขายเชิงเทคนิคในโซนสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นเดิม

ควรเน้นย้ำว่า “การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ” เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ “การกลับมาส่งออกน้ำมัน” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะในประเด็นว่าการส่งออกจะสามารถเพิ่มขึ้นได้มากเพียงใดในระยะเวลาอันใกล้นี้

หากข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเรือขนส่งออกมาน่าผิดหวัง ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันจะกลับมาปรับตัวขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม หากน้ำมันเริ่มไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวงกว้าง ราคา WTI อาจปรับตัวลงสู่ช่วง 75–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

ในทางกลับกัน หากการเจรจาออกมาน่าผิดหวังหรือไม่เป็นไปตามคาด ราคาอาจกลับขึ้นไปสู่ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง

17 เมษายน 2026, 21:26

