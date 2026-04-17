⬇️ น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 9%

- อิหร่านประกาศการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยได้รับการยืนยันจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
🇺🇸 Donald Trump รายงานการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน
Donald Trump ระบุว่าได้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย ขณะที่ Seyed Abbas Araghchi ระบุว่า การเปิดช่องแคบดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่ หลังจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
ตามรายงานดังกล่าว อิหร่านยอมรับแนวคิดการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภายใต้กรอบของข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการลดความตึงเครียดในภูมิภาค และมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก
Trump รายงานการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างอิงจาก Truth Social (Truth)
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า ด้วยแรงหนุนจากข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน และสอดคล้องกับข้อตกลงก่อนหน้า ช่องแคบฮอร์มุซกำลังถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าการเปิดเส้นทางดังกล่าวในขณะนี้เป็นเพียงชั่วคราว โดยกำหนดไปจนถึงวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะหมดอายุลง
ถึงกระนั้น โทนของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสะท้อนว่า ตลาดอาจกำลังผ่าน “จุดพีกของความขัดแย้ง” ไปแล้ว
น้ำมัน WTI ปรับตัวลงราว 9% ในวันนี้ (ส่วน Brent เคลื่อนไหวแรงกว่า แต่เกิดจากการเปิดสัญญาฟิวเจอร์สชุดใหม่)
WTI ร่วงจากระดับประมาณ $90 ลงต่ำกว่า $82 ต่อบาร์เรล
ในเชิงเทคนิค ราคากำลังลงมาทดสอบระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบขาขึ้นทั้งหมดในปีนี้ ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่ตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
👉 สรุป:
แรงขายถูกกระตุ้นทั้งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลาย และแรงขายเชิงเทคนิคในโซนสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นเดิม
ควรเน้นย้ำว่า “การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ” เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ “การกลับมาส่งออกน้ำมัน” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะในประเด็นว่าการส่งออกจะสามารถเพิ่มขึ้นได้มากเพียงใดในระยะเวลาอันใกล้นี้
หากข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเรือขนส่งออกมาน่าผิดหวัง ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันจะกลับมาปรับตัวขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม หากน้ำมันเริ่มไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวงกว้าง ราคา WTI อาจปรับตัวลงสู่ช่วง 75–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ในทางกลับกัน หากการเจรจาออกมาน่าผิดหวังหรือไม่เป็นไปตามคาด ราคาอาจกลับขึ้นไปสู่ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
