14:00 · 31 มีนาคม 2026

📌 ยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ - ผู้บริโภคกำลังเผชิญแรงกดดัน?

ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง 0.6% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ +0.3% อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่เดือนมกราคมก็ลดลงไปแล้วถึง 0.9%

การหดตัวต่อเนื่องนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจครัวเรือนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ยังไม่คลี่คลาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เริ่มลดระดับการใช้จ่ายลงจากฐานที่เคยสูงก่อนหน้า

ในด้านบวก การบริโภคที่ชะลอตัวอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ (inflationary pressures) ได้บ้าง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession risk) และการชะลอตัวที่ลึกขึ้นของเศรษฐกิจเยอรมนีและยูโรโซนโดยรวม

โดยรวม ตัวเลขนี้ตอกย้ำภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และทำให้ตลาดต้องจับตาความสามารถในการฟื้นตัวของภาคครัวเรือนในช่วงถัดไปอย่างใกล้ชิด

31 มีนาคม 2026, 16:57

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดรอจับตาข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board
31 มีนาคม 2026, 16:54

BREAKING: เงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนต่ำกว่าคาดการณ์
31 มีนาคม 2026, 09:02

พาวเวลล์แถลง: ตลาดจับตานโยบายของเฟด
30 มีนาคม 2026, 14:54

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี CPI ของเยอรมนีเป็นจุดสนใจ
