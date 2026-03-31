📌 ยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ - ผู้บริโภคกำลังเผชิญแรงกดดัน?

ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง 0.6% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ +0.3% อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่เดือนมกราคมก็ลดลงไปแล้วถึง 0.9%
การหดตัวต่อเนื่องนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจครัวเรือนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ยังไม่คลี่คลาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เริ่มลดระดับการใช้จ่ายลงจากฐานที่เคยสูงก่อนหน้า
ในด้านบวก การบริโภคที่ชะลอตัวอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ (inflationary pressures) ได้บ้าง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession risk) และการชะลอตัวที่ลึกขึ้นของเศรษฐกิจเยอรมนีและยูโรโซนโดยรวม
โดยรวม ตัวเลขนี้ตอกย้ำภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และทำให้ตลาดต้องจับตาความสามารถในการฟื้นตัวของภาคครัวเรือนในช่วงถัดไปอย่างใกล้ชิด
