13:30 · 24 เมษายน 2026

ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาด 💡

ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกให้ตลาด โดยแสดงให้เห็นการฟื้นตัวชัดเจนหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอ

ปริมาณยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ถูกปรับลดลงเป็น -0.6% 📈

ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในไตรมาส 1 ปี 2026 เพิ่มขึ้นถึง 1.6% QoQ เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2025 ถือเป็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนหลักจากกลุ่มค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหาร เช่น แกลเลอรีศิลปะ ร้านเครื่องสำอาง และร้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ 

ปัจจัยหนุนหลักในเดือนมีนาคม:

  • สถานีบริการน้ำมัน: ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคเร่งซื้อน้ำมัน หลังราคาปรับขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
  • สินค้าเสื้อผ้า: ยอดขายดีขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย
  • กลุ่มสื่อสาร & ออนไลน์: มีการเปิดตัวสินค้าใหม่

แม้ไม่รวมเชื้อเพลิง ยอดขายยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ +0.2% MoM

ยอดขายออนไลน์

  • เพิ่มขึ้น +2.4% MoM
  • สัดส่วนต่อยอดค้าปลีกทั้งหมดเพิ่มจาก 28.2% → 28.7% 

อย่างไรก็ตาม

ยอดขายโดยรวมยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิด (ก.พ. 2020) อยู่ -0.1%

รายละเอียดตัวเลข (ONS)

  • ยอดขายรวมเชื้อเพลิง (MoM): 0.7% (คาด: 0.0%)
  • ยอดขายรวมเชื้อเพลิง (YoY): 1.7% (คาด: 1.1%)
  • ยอดขายไม่รวมเชื้อเพลิง (MoM): 0.2% (คาด: 0.0%)
  • ยอดขายไม่รวมเชื้อเพลิง (YoY): 1.7% (คาด: 2.0%)
 

GBP หยุดการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ USD หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ 📊
Source: xStation

24 เมษายน 2026, 13:28

Morning Wrap – ความเชิงบวกแบบ “ระมัดระวัง” กลับคืนสู่ตลาด (24.04.2026)
24 เมษายน 2026, 08:24

ข่าวเด่นวันนี้ 24 เม.ย.
24 เมษายน 2026, 08:20

อิสราเอลพร้อมโจมตีอีกครั้ง❓ดอลลาร์ฟื้นตัว หลังความกังวลสงครามกลับมา 📈
23 เมษายน 2026, 21:31

ดัชนี PMI สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวก
