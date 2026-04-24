ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาด 💡

ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกให้ตลาด โดยแสดงให้เห็นการฟื้นตัวชัดเจนหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอ
ปริมาณยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ถูกปรับลดลงเป็น -0.6% 📈
ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในไตรมาส 1 ปี 2026 เพิ่มขึ้นถึง 1.6% QoQ เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2025 ถือเป็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนหลักจากกลุ่มค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหาร เช่น แกลเลอรีศิลปะ ร้านเครื่องสำอาง และร้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเปิดตัวสินค้าใหม่
ปัจจัยหนุนหลักในเดือนมีนาคม:
- สถานีบริการน้ำมัน: ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคเร่งซื้อน้ำมัน หลังราคาปรับขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- สินค้าเสื้อผ้า: ยอดขายดีขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย
- กลุ่มสื่อสาร & ออนไลน์: มีการเปิดตัวสินค้าใหม่
แม้ไม่รวมเชื้อเพลิง ยอดขายยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ +0.2% MoM
ยอดขายออนไลน์
- เพิ่มขึ้น +2.4% MoM
- สัดส่วนต่อยอดค้าปลีกทั้งหมดเพิ่มจาก 28.2% → 28.7%
อย่างไรก็ตาม
ยอดขายโดยรวมยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิด (ก.พ. 2020) อยู่ -0.1%
รายละเอียดตัวเลข (ONS)
- ยอดขายรวมเชื้อเพลิง (MoM): 0.7% (คาด: 0.0%)
- ยอดขายรวมเชื้อเพลิง (YoY): 1.7% (คาด: 1.1%)
- ยอดขายไม่รวมเชื้อเพลิง (MoM): 0.2% (คาด: 0.0%)
- ยอดขายไม่รวมเชื้อเพลิง (YoY): 1.7% (คาด: 2.0%)
GBP หยุดการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ USD หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ 📊
Source: xStation
