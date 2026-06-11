Economic Calendar: ตลาดจับตา ECB 🇪🇺 การขึ้นดอกเบี้ยกำลังกลับสู่ยุโรปอีกครั้งหรือไม่? ❓ (11.06.2026)

ตลาดการเงินเริ่มพักฐานชั่วคราว หลังเผชิญแรงขายจากทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดที่ 4.2% YoY ซึ่งยิ่งลดความหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในระยะใกล้
ในวันนี้ นักลงทุนจะหันโฟกัสไปที่ยุโรปและข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยอีเวนต์สำคัญที่สุดคือการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของประเทศหลักในยูโรโซนที่ต่ำกว่าคาด — เยอรมนี 2.6% และฝรั่งเศส 2.4% — รวมถึงความกังวลด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจเปิดทางให้ ECB คงดอกเบี้ยไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นความกังวลหลักของ ECB อาจสะท้อนผ่านประมาณการเศรษฐกิจใหม่ และอาจผลักดันให้เกิดการ “ขึ้นดอกเบี้ยเชิงป้องกันความเสี่ยง”
ช่วงบ่าย นักลงทุนจะติดตามตัวเลข PPI และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนสูงต่อคู่เงินยูโรและดัชนีหุ้นหลักทั่วโลก
📌 ไฮไลต์จากตลาดเอเชีย
• จีนเผยตัวเลข M2 เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 8.5% YoY ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน
• สินเชื่อใหม่ของธนาคารจีนอยู่ที่ 500 พันล้านหยวน สะท้อนสภาพคล่องที่เริ่มฟื้นตัวหลังเดือนเมษายนที่อ่อนแอมาก
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา CET)
• 14:15 ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB
คาดการณ์: 2.25% | ก่อนหน้า: 2.00%
• 14:30 สหรัฐฯ – PPI Inflation YoY
คาดการณ์: 6.4% | ก่อนหน้า: 6.0%
• 14:30 สหรัฐฯ – Core PPI YoY
คาดการณ์: 5.4% | ก่อนหน้า: 5.2%
• 14:30 สหรัฐฯ – PPI MoM
คาดการณ์: 0.7% | ก่อนหน้า: 1.4%
• 14:30 สหรัฐฯ – Initial Jobless Claims
คาดการณ์: 220K | ก่อนหน้า: 225K
• 14:45 ยูโรโซน – แถลงข่าว ECB
• 16:30 สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ (EIA)
คาดการณ์: 101 bn | ก่อนหน้า: 95 bn
📊 ผลประกอบการบริษัทสำคัญ
• Wizz Air (ก่อนตลาดเปิด)
• Adobe (หลังตลาดปิด)
• RH (หลังตลาดปิด)
👀 3 ตลาดที่ต้องจับตาวันนี้
EUR/USD
คู่เงินที่มีความอ่อนไหวสูงสุดต่ออีเวนต์สำคัญของวันนี้ ทั้งการตัดสินใจดอกเบี้ยของ ECB และตัวเลข PPI สหรัฐฯ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางหลักของตลาด FX ในช่วงหลายวันข้างหน้า
🛢️ Brent Oil
พรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตารายงาน OPEC รายเดือน ซึ่งจะอัปเดตแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานน้ำมันโลก
📉 Nasdaq 100
ดัชนีเทคโนโลยียังคงถูกกดดันอย่างหนัก หลังตัวเลข CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด และตลาดตอบสนองเชิงลบต่อผลประกอบการของ Oracle นักลงทุนกำลังเตรียมตัวก่อนการประกาศงบของ Adobe ในคืนนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนด sentiment ของหุ้นเทคฯ รอบใหม่
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