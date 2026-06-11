Morning Wrap: ความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงของตลาดกลับมาอีกครั้ง แม้สหรัฐฯ และอิหร่านจะเปิดฉากโจมตีกันรอบใหม่ (11.06.2026)

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กัน แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินเริ่มฟื้นตัว หลังจากกองทัพสหรัฐฯ ประกาศว่าปฏิบัติการทางทหาร “เสร็จสิ้นแล้ว”
ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วนจากแรงขายเมื่อวานนี้:
Nasdaq (US100: +0.9%), Russell 2000 (US2000: +0.7%), S&P 500 (US500: +0.55%), Dow Jones (US30: +0.4%) ขณะที่ดัชนี EU50 ของยุโรปปรับขึ้น 0.2%
🌎 สงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน
• สหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ ในบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน
• มีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดพลังงานกลับมากังวล แม้การเดินเรือในพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไป
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
• Brent และ WTI (OIL, OIL.WTI) ปรับตัวลง 0.8% และ 0.9% ตามลำดับ โดย Brent อยู่ที่ $94/บาร์เรล หลังพุ่งแรงก่อนเที่ยงคืน
• ทองคำหยุดการร่วงลงที่ระดับ $4,080/ออนซ์ หลังจากร่วงหนักถึง 4.6% ในวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายวันที่แรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
• Silver ฟื้นตัว 0.8% สู่ระดับ $63.80/ออนซ์
📈🌏 หุ้น — ช่วงการซื้อขายเอเชีย
• Nikkei 225 futures ฟื้นตัวแรง (JP225: +1.9%) ตามด้วยออสเตรเลีย (AU200.cash: +0.8%) และสิงคโปร์ (SG20.cash: +0.8%)
• KOSPI ของเกาหลีใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกดดันจาก CPI สหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงขายหุ้น AI กลับมาเคลื่อนไหวทรงตัว หลัง sentiment เริ่มนิ่งขึ้น
• Hang Seng ของจีนยังติดลบ (CHN.cash: -0.6%) ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงเกินไป และความคาดหวังกำไรที่ aggressive
🪙 FX
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ (USDIDX: -0.1) แม้สถานการณ์ทหารจะตึงเครียดขึ้น สะท้อนว่าความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจเริ่มอ่อนแรง
• สกุลเงินเสี่ยงนำการฟื้นตัว: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: +0.2%) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZDUSD: +0.15%)
• เยนญี่ปุ่นยังเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 (USDJPY ทรงตัว, CHFJPY: +0.2%) ขณะที่ EURUSD เพิ่มขึ้น 0.12% สู่ระดับ 1.155
₿ Crypto
• Bitcoin +2.2% สู่ $62,650 และ Ethereum +2.5% สู่ $1,650 สะท้อนการกลับมาของ Risk Appetite ในตลาดการเงิน
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