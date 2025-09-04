อ่านเพิ่มเติม

ยอดขายปลีกสหภาพยุโรปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

16:30 4 กันยายน 2025

ข้อมูลสำคัญ

ยอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน): -0.5% (คาดการณ์: -0.3%, ก่อนหน้า: 0.3%)
ยอดขายปลีก (ปีต่อปี): 2.2% (คาดการณ์: 2.3%, ก่อนหน้า: 3.1%)

ยอดขายปลีกในยูโรโซนลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคท่ามกลางค่าครองชีพสูงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผิดหวังนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังชะลอตัวอยู่ แต่ขนาดของการลดลงอาจเพิ่มแรงกดดันต่อ ECB ให้พิจารณาผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลลบต่อความแข็งค่าของยูโรและทำให้ความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของภูมิภาคลดลง

ด้วยพัฒนาการเหล่านี้ นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายน่าจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะออกและการสื่อสารของ ECB อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณว่าธนาคารกลางมีแผนรับมือกับสถานการณ์ท้าทายนี้อย่างไร

 

