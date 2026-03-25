ยังมีอะไรที่เราอาจมองข้ามไปเกี่ยวกับอ่าวเปอร์เซีย❓

แม้แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินก็ยังตระหนักว่า อ่าวเปอร์เซีย มีความสำคัญต่อ ตลาดไฮโดรคาร์บอน ซึ่งยังคงมีบทบาททั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการทำงานของเศรษฐกิจ
นักลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และผู้ที่เข้าใจความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ จะรู้ว่า ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) เป็น จุดคอขวด (choke point) สำคัญต่อเชื้อเพลิงเฉพาะทาง เช่น เชื้อเพลิงเครื่องบิน (jet fuel) และบางครั้งยังรวมถึง อลูมิเนียม
แต่รายชื่อนี้ยังไม่จบ—ยังมีวัตถุดิบและสินค้าอื่นที่อุปทานโลกส่วนใหญ่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมักไม่เด่นชัด แต่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลายภาคส่วน
1️⃣ ปุ๋ยและโลจิสติกส์
- ประเทศใน Gulf (GCC) ผลิต ยูเรียและแอมโมเนีย 30–40% ของโลก
- ใช้เป็น ปุ๋ยสำคัญ และยังเป็นส่วนประกอบของ AdBlue (สารลด NOx ในรถบรรทุก) ซึ่งสำคัญต่อการขนส่งทางถนนใน EU
- ความแตกต่าง: รัสเซียและ GCC พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเองได้เต็มที่ ในขณะที่โปแลนด์ต้องนำเข้าวัตถุดิบ
2️⃣ กำมะถัน (Sulfur)
- ได้จากการ desulfurization น้ำมันฟอสซิล
- ซาอุดีอาระเบียส่งออกกำมะถันมากกว่า 70% ของโลก
- ใช้ทั้งใน ปุ๋ย, ยา, และ การผลิตกรดซัลฟิวริก สำหรับ การถลุงและแร่โลหะสำคัญ เช่น ทองแดง, โคบอลต์, โลหะแร่อื่น ๆ
3️⃣ ยิปซัม (Gypsum)
- ประเทศผู้นำการผลิต: โอมาน, อิหร่าน, ซาอุดีอาระเบีย
- จำเป็นต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ติดตั้งต่าง ๆ
- แม้การผลิตไม่กระจุกตัวเท่ากับสินค้าอื่น แต่ความล่าช้าอาจส่งผลต่อราคาตลาด
4️⃣ ทองคำ (Gold)
- มีเหมืองทองในภูมิภาค แต่ผลกระทบต่ออุปทานโลกน้อย
- UAE เป็น ผู้ส่งออกทองคำอันดับ 2 ของโลก
- การหยุดชะงักในการแปรรูปหรือการค้าอาจทำให้ราคาผันผวนสูง
5️⃣ ฮีเลียม (Helium)
- การผลิตกระจุกตัวใน สหรัฐฯ, รัสเซีย, กาตาร์
- ฮีเลียมจำเป็นต่อ: MRI, Semiconductor, Aerospace, การผลิตความแม่นยำสูง
- Persian Gulf จัดส่ง ประมาณ 30% ของอุปทานฮีเลียมโลก
- ขาดแคลนจะส่งผลต่อ งานวิจัยและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง
สรุป:
ช่องแคบฮอร์มุซไม่เพียงสำคัญต่อตลาดน้ำมันและเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับวัตถุดิบสำคัญหลายชนิด ทั้งปุ๋ย โลจิสติกส์ กำมะถัน ยิปซัม ทองคำ และฮีเลียม — ทำให้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคนี้สามารถกระทบ ทั้งเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ได้อย่างมีนัยสำคัญ
