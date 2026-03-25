09:25 · 25 มีนาคม 2026

ยังมีอะไรที่เราอาจมองข้ามไปเกี่ยวกับอ่าวเปอร์เซีย❓

แม้แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินก็ยังตระหนักว่า อ่าวเปอร์เซีย มีความสำคัญต่อ ตลาดไฮโดรคาร์บอน ซึ่งยังคงมีบทบาททั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการทำงานของเศรษฐกิจ

นักลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และผู้ที่เข้าใจความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ จะรู้ว่า ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) เป็น จุดคอขวด (choke point) สำคัญต่อเชื้อเพลิงเฉพาะทาง เช่น เชื้อเพลิงเครื่องบิน (jet fuel) และบางครั้งยังรวมถึง อลูมิเนียม

แต่รายชื่อนี้ยังไม่จบ—ยังมีวัตถุดิบและสินค้าอื่นที่อุปทานโลกส่วนใหญ่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมักไม่เด่นชัด แต่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลายภาคส่วน

1️⃣ ปุ๋ยและโลจิสติกส์

  • ประเทศใน Gulf (GCC) ผลิต ยูเรียและแอมโมเนีย 30–40% ของโลก
  • ใช้เป็น ปุ๋ยสำคัญ และยังเป็นส่วนประกอบของ AdBlue (สารลด NOx ในรถบรรทุก) ซึ่งสำคัญต่อการขนส่งทางถนนใน EU
  • ความแตกต่าง: รัสเซียและ GCC พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเองได้เต็มที่ ในขณะที่โปแลนด์ต้องนำเข้าวัตถุดิบ

2️⃣ กำมะถัน (Sulfur)

  • ได้จากการ desulfurization น้ำมันฟอสซิล
  • ซาอุดีอาระเบียส่งออกกำมะถันมากกว่า 70% ของโลก
  • ใช้ทั้งใน ปุ๋ย, ยา, และ การผลิตกรดซัลฟิวริก สำหรับ การถลุงและแร่โลหะสำคัญ เช่น ทองแดง, โคบอลต์, โลหะแร่อื่น ๆ

3️⃣ ยิปซัม (Gypsum)

  • ประเทศผู้นำการผลิต: โอมาน, อิหร่าน, ซาอุดีอาระเบีย
  • จำเป็นต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ติดตั้งต่าง ๆ
  • แม้การผลิตไม่กระจุกตัวเท่ากับสินค้าอื่น แต่ความล่าช้าอาจส่งผลต่อราคาตลาด

4️⃣ ทองคำ (Gold)

  • มีเหมืองทองในภูมิภาค แต่ผลกระทบต่ออุปทานโลกน้อย
  • UAE เป็น ผู้ส่งออกทองคำอันดับ 2 ของโลก
  • การหยุดชะงักในการแปรรูปหรือการค้าอาจทำให้ราคาผันผวนสูง

5️⃣ ฮีเลียม (Helium)

  • การผลิตกระจุกตัวใน สหรัฐฯ, รัสเซีย, กาตาร์
  • ฮีเลียมจำเป็นต่อ: MRI, Semiconductor, Aerospace, การผลิตความแม่นยำสูง
  • Persian Gulf จัดส่ง ประมาณ 30% ของอุปทานฮีเลียมโลก
  • ขาดแคลนจะส่งผลต่อ งานวิจัยและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง

สรุป:
ช่องแคบฮอร์มุซไม่เพียงสำคัญต่อตลาดน้ำมันและเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับวัตถุดิบสำคัญหลายชนิด ทั้งปุ๋ย โลจิสติกส์ กำมะถัน ยิปซัม ทองคำ และฮีเลียม — ทำให้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคนี้สามารถกระทบ ทั้งเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ได้อย่างมีนัยสำคัญ

25 มีนาคม 2026, 18:56

Volkswagen: ข้อตกลงกับอิสราเอลอาจช่วยโรงงานในแซกโซนีได้หรือไม่?
24 มีนาคม 2026, 08:31

อิหร่านจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?
23 มีนาคม 2026, 21:26

ทรัมป์ยกเลิกคำขาดอิหร่าน 🚨 TACO พลิกตลาดอย่างรุนแรง 📈
19 มีนาคม 2026, 17:06

ธนาคารกลางเผชิญช็อกน้ำมัน: BoJ เชิง Hawkish และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยแบบป้องกันในยุโรป
