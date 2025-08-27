ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีต่ำกว่าคาด 📌 ดัชนี ZEW สวิตเซอร์แลนด์ชี้สัญญาณอ่อนแรง

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนี (GfK) ล่าสุดอยู่ที่ -23.6 (คาดการณ์ -21.5, ก่อนหน้า -21.5) — ความกังวลเกี่ยวกับ ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ กดดันตัวเลขให้ลดลง
ดัชนีความคาดหวัง ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ที่ -53.8 (ก่อนหน้า 2.4) — ถือเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และต่ำกว่าช่วงเดือนเมษายน 2025 ด้วยซ้ำ
ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น +9% ตั้งแต่ต้นปี แต่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไม่ถึง +1% วันนี้ฟิวเจอร์ส EU50 ร่วงเกือบ -0.25% สะท้อนว่า บรรยากาศเศรษฐกิจยุโรปยังห่างไกลจากการขยายตัว
สำหรับคู่เงิน EURCHF อ่อนค่าลงเล็กน้อย -0.07%