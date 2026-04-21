13:59 · 21 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี ZEW เยอรมนี และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น โดยความสนใจหลักอยู่ที่ดัชนีความเชื่อมั่นจากเยอรมนีและยูโรโซน (ZEW) รวมถึงข้อมูลจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะยอดค้าปลีก

ปฏิทินเศรษฐกิจ

10:00 น. GMT

  • เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW (คาดการณ์ -5.8 เทียบกับก่อนหน้า -0.5)
  • เยอรมนี: สถานการณ์ปัจจุบัน ZEW (คาดการณ์ -70.5 เทียบกับ -62.9)
  • ยูโรโซน: คาดการณ์เงินเฟ้อ ZEW (คาดการณ์ -11.2 เทียบกับ -8.5)

12:15 น. GMT

  • สหรัฐฯ: การจ้างงานภาคเอกชน ADP (ก่อนหน้า 39.25K)

12:30 น. GMT

  • สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีก MoM (คาดการณ์ 1.4% เทียบกับ 0.6%)
  • สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกพื้นฐาน MoM (คาดการณ์ 1.4% เทียบกับ 0.5%)
  • สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีก YoY (ก่อนหน้า 3.71%)

13:55 น. GMT

  • สหรัฐฯ: ดัชนี Redbook YoY (ก่อนหน้า 7%)

15:00 น. GMT

  • สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านรอปิดการขาย MoM (คาดการณ์ 0.5% เทียบกับ 1.8%)
  • สหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ MoM (คาดการณ์ 0.3% เทียบกับ -0.1%)
  • สหรัฐฯ: ดัชนียอดขายบ้านรอปิดการขาย (72.1)

21:30 น. GMT

  • สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ +0.626M)
  • สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ -3.4M)
  • สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันที่ Cushing (API) (คาดการณ์ -1.7M)
  • สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ +6.1M)

ผู้กล่าวสุนทรพจน์จากธนาคารกลาง

  • 07:30 น. GMT: Joachim Nagel (ECB)
  • 08:00 น. GMT: Luis de Guindos (ECB)
  • 09:30 น. GMT: Isabel Schnabel Koch และ Olli Rehn (ECB)
  • 15:00 น. GMT: Christopher Waller (Fed)
  • 17:15 น. GMT: Petra Tschudin (SNB)
  • 19:30 น. GMT: Christopher Waller (Fed)

คู่เงิน EURUSD (กรอบเวลา H1)

21 เมษายน 2026, 13:52

รายงานเศรษฐกิจ
