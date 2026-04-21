ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี ZEW เยอรมนี และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น โดยความสนใจหลักอยู่ที่ดัชนีความเชื่อมั่นจากเยอรมนีและยูโรโซน (ZEW) รวมถึงข้อมูลจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะยอดค้าปลีก
ปฏิทินเศรษฐกิจ
10:00 น. GMT
- เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW (คาดการณ์ -5.8 เทียบกับก่อนหน้า -0.5)
- เยอรมนี: สถานการณ์ปัจจุบัน ZEW (คาดการณ์ -70.5 เทียบกับ -62.9)
- ยูโรโซน: คาดการณ์เงินเฟ้อ ZEW (คาดการณ์ -11.2 เทียบกับ -8.5)
12:15 น. GMT
- สหรัฐฯ: การจ้างงานภาคเอกชน ADP (ก่อนหน้า 39.25K)
12:30 น. GMT
- สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีก MoM (คาดการณ์ 1.4% เทียบกับ 0.6%)
- สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกพื้นฐาน MoM (คาดการณ์ 1.4% เทียบกับ 0.5%)
- สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีก YoY (ก่อนหน้า 3.71%)
13:55 น. GMT
- สหรัฐฯ: ดัชนี Redbook YoY (ก่อนหน้า 7%)
15:00 น. GMT
- สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านรอปิดการขาย MoM (คาดการณ์ 0.5% เทียบกับ 1.8%)
- สหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ MoM (คาดการณ์ 0.3% เทียบกับ -0.1%)
- สหรัฐฯ: ดัชนียอดขายบ้านรอปิดการขาย (72.1)
21:30 น. GMT
- สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ +0.626M)
- สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ -3.4M)
- สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันที่ Cushing (API) (คาดการณ์ -1.7M)
- สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (API) (คาดการณ์ +6.1M)
ผู้กล่าวสุนทรพจน์จากธนาคารกลาง
- 07:30 น. GMT: Joachim Nagel (ECB)
- 08:00 น. GMT: Luis de Guindos (ECB)
- 09:30 น. GMT: Isabel Schnabel Koch และ Olli Rehn (ECB)
- 15:00 น. GMT: Christopher Waller (Fed)
- 17:15 น. GMT: Petra Tschudin (SNB)
- 19:30 น. GMT: Christopher Waller (Fed)
คู่เงิน EURUSD (กรอบเวลา H1)
Source: xStation5
