Zions Bancorp ฟื้นตัวหลังหุ้นธนาคารท้องถิ่นสหรัฐฯ ร่วงหนัก 📈

- นักวิเคราะห์จาก Baird ปรับคำแนะนำหุ้น Zions Bancorp ขึ้นเป็นระดับ Outperform
- ธนาคารท้องถิ่นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากก่อนหน้านี้ถูกเทขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ หนี้/สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
เมื่อวานนี้หุ้น Zions Bancorp ร่วงกว่า 13% หลังธนาคารต้องบันทึกขาดทุนจากหนี้เสียประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ ส่งผลกดดันทั้งกลุ่มธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ นักลงทุนกังวลว่า การล้มละลายของหลายบริษัทในสหรัฐฯ เช่น Tricolor และ First Brands อาจทำให้เงื่อนไขทางการเงินของธนาคารที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Baird ระบุว่าการขาดทุนครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบ (not systemic) แต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะจุด (one-off) ขณะที่ Raymond James ก็เห็นตรงกันว่าความเสี่ยงของ Zions ยังอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้ แม้ว่าระดับ สินเชื่อที่มีความเสี่ยง (loans at-risk) จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
สิ่งที่ต้องติดตาม:
-
Zions เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันจันทร์นี้
-
ราคาหุ้นดีดกลับเกือบ 5% ในช่วงพรีมาร์เก็ตวันนี้
-
Baird ปรับคำแนะนำหุ้นจาก Neutral เป็น Outperform พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 65 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาปัจจุบันเกือบ 40%
