الأسئلة الشائعة

ماهو التعريف المبسط للسهم؟ السهم هو نوع من الأوراق المالية، حيث يمثل الملكية في الشركة، والمطالبة على جزء من أصول الشركة وأرباحها.

كيف يمكن أن تجني لك الأسهم المال؟ من خلال امتلاك الأسهم ، يمكنك الاستفادة من نمو الشركة ونجاحها. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تجني بها الأسهم المال: توزيعات الأرباح (تدفع بعض الأسهم أرباحًا ، وهي مدفوعات تُسدد للمساهمين من أرباح الشركة) أو زيادة رأس المال (عندما يزيد سعر السهم الذي تملكه ، يمكنك بيع الأسهم من أجل الربح).

ما هي الأنواع الثلاثة الأساسية للأسهم؟ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأسهم:الأسهم العادية (تمنح مالكها حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين وتستحق جزءًا من أرباح الشركة من خلال توزيعات الأرباح)، والأسهم الممتازة(تمنح أرباحًا بمعدل ثابت ولها مطالبة أعلى بالأصول والأرباح من الأسهم العادية، وعادةً لا تمنح حق التصويت)، والعقود (نوع من الأوراق المالية التي تمنح صاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع عدد معين من الأسهم بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية معينة الإطار).