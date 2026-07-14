El índice de optimismo de las empresas de la NFIB de EE. UU. es mejor de lo esperado

- El índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB en Estados Unidos resultó superior a lo esperado
- El índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB en Estados Unidos resultó superior a lo esperado
El Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB en Estados Unidos se situó en 97,4 puntos, muy por encima de la previsión de consenso de 95,7 y de la lectura anterior de 95,3.
El índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB aumentó, acercándose a su media histórica de 52 años, situada en 98,0 puntos. Las expectativas sobre las condiciones empresariales y las ventas futuras mejoraron de forma significativa.
La incertidumbre empresarial disminuyó por segundo mes consecutivo, aunque sigue manteniéndose muy por encima de su media histórica.
El 32 % de los propietarios de pequeñas empresas informó de puestos de trabajo sin cubrir, mientras que la proporción de empresas que planean aumentar la contratación en los próximos tres meses subió hasta el 11 %.
La inflación volvió a identificarse como el principal desafío al que se enfrentan las pequeñas empresas. Fue mencionada por el 21 % de los encuestados, la cifra más alta desde octubre de 2024.
Las empresas continúan aumentando sus precios, y la proporción de compañías que incrementaron sus precios de venta subió por cuarto mes consecutivo hasta alcanzar su nivel más elevado desde enero de 2023. Al mismo tiempo, menos empresas tienen previsto subir precios durante los próximos tres meses, lo que sugiere que las presiones inflacionistas podrían moderarse gradualmente.
La perspectiva empresarial mejoró notablemente. Las expectativas de una mejora de las condiciones económicas durante los próximos seis meses aumentaron por primera vez en lo que va de año, mientras que las previsiones de ventas alcanzaron su nivel más alto en varios meses.
Los planes de inversión también se fortalecieron: el 20 % de las empresas prevé realizar inversiones de capital durante los próximos seis meses, la cifra más elevada del año.
El tipo de interés medio de los préstamos a corto plazo descendió hasta el 7,4 %, el nivel más bajo desde octubre de 2022, mientras que la proporción de empresas que recurren habitualmente al crédito bajó hasta el 22 %, muy por debajo de su media histórica.
¿Se enfrenta el mundo a una ola de inflación alimentaria?
Calendario económico: Wall Street espera el informe del IPC de EE. UU.
La bolsa hoy: Los índices estadounidenses suben a pesar del despunte del precio del petróleo
Cierre de mercado: Petróleo repunta y vuelve a presionar a las bolsas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.