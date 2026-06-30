BlackRock varuje před AI mánií: Emerging markets už nejsou jasná sázka 🤖

BlackRock ve svém pololetním investičním výhledu pro rok 2026 zhoršil pohled na akcie rozvojových trhů. Největší správce aktiv na světě snížil doporučení pro emerging-market akcie na horizontu 6 až 12 měsíců z úrovně overweight na neutral. Hlavním důvodem není slabý růst ekonomik, ale rostoucí obava z přílišné koncentrace na společnosti napojené na umělou inteligenci.
Podle BlackRocku se část investorů může mylně domnívat, že nákup širokého indexu rozvojových trhů automaticky znamená skutečnou geografickou diverzifikaci. Problémem ale je, že některé klíčové trhy, zejména Taiwan a Jižní Korea, jsou silně navázané na stejný technologický řetězec kolem AI, čipů, pamětí a datových center. Pokud by došlo k ochlazení AI euforie, tlak by se nemusel týkat pouze jednoho trhu, ale celé skupiny aktiv, která na první pohled působí diverzifikovaně.
Tento postoj dobře zapadá do širšího pohledu BlackRocku na současné trhy. Firma upozorňuje, že rozvoj umělé inteligence vytváří velké příležitosti, ale zároveň i nová rizika. AI podle BlackRocku potřebuje vzácné vstupy, jako jsou energie, čipy, paměti a datová centra, což může výrazně ovlivňovat investiční příležitosti napříč sektory i regiony.
BlackRock přitom neztrácí optimismus vůči americkým akciím. Naopak zůstává pozitivně naladěn na USA, protože právě tam se podle něj nachází mnoho firem, které mohou z dlouhodobého rozvoje AI těžit nejvíce. I když zatím není jasné, kdo budou koneční vítězové této technologické vlny, BlackRock předpokládá, že velká část z nich bude právě mezi americkými technologickými společnostmi.
Na dluhopisovém trhu BlackRock naopak zvýšil atraktivitu krátkodobých a střednědobých vládních dluhopisů eurozóny z neutral na overweight. Podle firmy investoři pravděpodobně přeceňují riziko, že měnová politika zůstane dlouho restriktivní. Kratší a střední splatnosti tak mohou být zajímavější než dlouhodobé dluhopisy, které jsou citlivější na změny inflačních očekávání a úrokových sazeb.
Opatrnost BlackRocku vůči dlouhodobým americkým vládním dluhopisům zůstává zachována. Důvodem je přetrvávající inflace a také vysoké investice do AI infrastruktury, které mohou podporovat tlak na kapitál, energii i vstupní náklady. To podle BlackRocku oslabuje tradiční roli dlouhých amerických dluhopisů jako bezpečného přístavu v obdobích tržního stresu.
Zajímavý je také pohled na kreditní trhy. BlackRock nevidí známky systémového problému, protože defaulty zůstávají omezené a míry zotavení mají stále významnou hodnotu. Firma preferuje kvalitnější americké a evropské high-yield dluhopisy před investičním stupněm a v rámci kvalitnějších firemních dluhopisů dává přednost kratším splatnostem, které jsou méně citlivé na pohyb sazeb.
Z investičního pohledu je hlavní sdělení jasné: samotná expozice na rozvojové trhy už nemusí automaticky znamenat bezpečnější rozložení rizika. Pokud jsou různé regiony napojené na stejný příběh umělé inteligence, mohou se v krizových chvílích chovat velmi podobně. BlackRock tak nepřestává věřit v sílu AI trendu, ale upozorňuje, že investoři musí lépe rozlišovat mezi skutečnou diverzifikací a pouhou iluzí rozložení rizika.
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