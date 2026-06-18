Čína se blíží k medvědímu trhu 🚩 Výprodej vedou Alibaba a Tencent

Hlavní čínský akciový benchmark se blíží k území medvědího trhu, což zdůrazňuje rostoucí obavy investorů o ekonomický výhled země. Tlak se koncentruje ve velkých internetových a spotřebitelských společnostech, které tvoří významnou část hlavních zahraničně obchodovaných čínských akciových indexů.
Slabost čínských akcií není způsobena pouze pomalejším ekonomickým růstem. Stále důležitějším problémem je samotná struktura indexu MSCI China, který zůstává silně koncentrovaný v internetových a spotřebitelských titulech. Zatímco globální investoři alokují kapitál do výrobců polovodičů a firem těžících z AI v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu, zahraničně obchodované čínské benchmarky zůstávají závislé na domácí spotřebě, výkonnosti společností Alibaba a Tencent a sentimentu kolem realitního sektoru.
Výsledkem je, že i pokud se čínská ekonomika stabilizuje, země může dál prohrávat boj o globální kapitálové toky s jinými asijskými trhy, které nabízejí přímější expozici vůči investičnímu cyklu AI.
Index MSCI China dnes klesl až o 2,1 % a v jednu chvíli se obchodoval více než 20 % pod svým maximem z 2. října, čímž se dostal na hranici technického medvědího trhu. Alibaba a Tencent byly největšími přispěvateli k poklesu, přestože dlouhodobě představovaly základní pilíř expozice mezinárodních investorů vůči čínskému technologickému sektoru.
Co zatěžuje čínské akcie?
Na trh současně dopadá několik protivětrů:
- Rostoucí napětí s americkými institucemi. Nejnověji Pentagon oznámil plány přidat BYD a Alibaba na seznam společností údajně spolupracujících s čínskou vládou.
- Slábnoucí spotřebitelská data v Číně.
- Maloobchodní výdaje se v květnu poprvé od pandemie propadly.
- Zklamání z výsledků největších internetových platforem v zemi.
- Silná domácí i mezinárodní konkurence ze strany trhů, jako jsou Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan, zatímco Čína si dál nese vyšší geopolitickou rizikovou prémii.
- Vysoké investiční výdaje spojené s AI, které krátkodobě tlačí na marže.
- Přesun kapitálových toků směrem k trhům, které těží přímo z globálního boomu AI.
Jižní Korea a Tchaj-wan dál těží ze silné poptávky po polovodičích a infrastruktuře pro AI díky své expozici vůči předním světovým výrobcům čipů. Naproti tomu MSCI China zůstává mnohem více závislý na spotřebitelských trendech, regulaci, realitním sektoru, důvěře v banky a výkonnosti tržeb internetových platforem.
Strukturální problém indexu MSCI China
Index MSCI China zůstává dominantně tvořen internetovými a spotřebitelskými společnostmi obchodovanými v Hongkongu. Tencent představuje přibližně 13 % indexu, zatímco Alibaba tvoří zhruba 10 %.
Tato koncentrace znamená, že slabost jen několika velkých společností může výrazně stáhnout celý benchmark dolů. Když Alibaba a Tencent zklamou, index má omezenou schopnost tyto ztráty vykompenzovat silou jiných sektorů.
Na rozdíl od trhů, jako jsou Tchaj-wan a Jižní Korea, zahraničně obchodované čínské indexy nemají významnou expozici vůči čistému hardwarovému cyklu AI. Globální rally tažená umělou inteligencí tak čínské akcie obchodované mimo pevninskou Čínu do značné míry minula.
Čínský technologický sektor není jeden příběh
Slabost se soustředí především na internetové a e-commerce společnosti. Alibaba i Tencent vykázaly za březnové čtvrtletí tržby pod očekáváním analytiků, což vyvolalo obavy, že masivní investice do AI se mohou do silnější ziskovosti promítat pomaleji, než se čekalo.
Domácí čínské technologické indexy si však zároveň vedou výrazně lépe. Index Star 50, který zahrnuje výrobce polovodičů a pokročilé technologické firmy, dnes vystoupal na rekordní maximum.
To zdůrazňuje důležitý rozdíl: investoři čínské technologie zcela neopouštějí. Jsou však stále selektivnější a upřednostňují společnosti napojené na polovodiče, pokročilou výrobu a domácí čínský dodavatelský řetězec AI.
Hang Seng China Enterprises Index zůstává pod tlakem
Tlak je patrný také u indexu Hang Seng China Enterprises, který dnes klesl o více než 2 %. Benchmark je letos jedním z nejslabších hlavních akciových indexů na světě mezi více než 90 indexy sledovanými agenturou Bloomberg.
Index Hang Seng Tech mezitím už dříve v tomto roce vstoupil do medvědího trhu. To naznačuje, že slabost čínských technologických akcií není pouze krátkodobou korekcí, ale součástí širší ztráty důvěry ve velké internetové platformy.
Proč čínské trhy zklamávají investory?
Čínské akcie zůstávají pod tlakem, protože investoři stále nevidí jasný katalyzátor strukturálního oživení. Výzva přesahuje slabý sentiment a zahrnuje i samotné složení indexů, které zůstávají silně závislé na spotřebě, internetových platformách a tržbách malého počtu technologických megafirem.
Dokud se spotřebitelské výdaje nezačnou zotavovat a společnosti jako Alibaba a Tencent nepřinesou přesvědčivější zlepšení tržeb, MSCI China pravděpodobně zůstane zranitelný vůči dalšímu tlaku na pokles.
Relativní síla domácích čínských polovodičových benchmarků zároveň naznačuje, že investoři dál hledají expozici vůči Číně. Dělají to však stále selektivněji a primárně přes společnosti přímo napojené na investiční cyklus AI.
Ztrácejí čínské technologické společnosti závod v AI s Jižní Koreou a Tchaj-wanem?
Jedním z hlavních důvodů slabší výkonnosti MSCI China je omezená účast na globální rally tažené AI. Zatímco jihokorejské a tchajwanské trhy dál těží z rekordní poptávky po polovodičích a infrastruktuře pro AI, zahraničně obchodované čínské indexy zůstávají dominantně tvořeny internetovými platformami a spotřebitelskými firmami.
Podle Vey-Serna Linga z Union Bancaire Privée se čínské technologické společnosti fakticky staly „oběťmi úspěchu svých severoasijských sousedů“. Investoři stále častěji volí výrobce polovodičů, kteří přímo těží z investic do AI, místo internetových platforem, jako jsou Alibaba a Tencent.
To výrazně zvýšilo alternativní náklady držení čínských technologických akcií. Globální kapitál přirozeně směřuje na trhy, kde je růst tržeb viditelnější, zejména do Jižní Koreje a na Tchaj-wan.
Ještě před několika lety byly Alibaba, Tencent a další internetové platformy hlavním investičním příběhem zahraničně obchodovaných čínských akcií. Dnes tento příběh postupně ztrácí dynamiku.
Výsledky za 1. čtvrtletí ukázaly, že Alibaba i Tencent zaostaly za očekáváním tržeb. Ziskovost je pod tlakem tří hlavních faktorů:
- Rostoucí investiční výdaje na umělou inteligenci.
- Extrémně silná domácí konkurence.
- Pokračující slabost čínské spotřebitelské poptávky.
Pro investory to představuje významný posun v příběhu čínského technologického sektoru. Internetové platformy dál generují značné cash flow, ale už nejsou vnímány jako nezpochybnitelný růstový motor čínského akciového trhu tak, jako tomu bylo před pandemií a před regulačním zásahem proti sektoru.
Index CHN.cash a akcie BABA.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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