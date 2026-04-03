DAX je o 12 % níže než na svém historickém maximu 🚩 Sledujte v dubnu tyto 2 akcie

Německý index DAX oslabil z přibližně 25 400 bodů na 22 400 bodů, přičemž futures kontrakt DE40 téměř jedna ku jedné kopíruje vývoj spotového indexu. V dubnu se pozornost investorů pravděpodobně přesune ke dvěma klíčovým německým titulům – finančnímu gigantu Deutsche Bank, který nedávno odhalil výraznou expozici vůči technologickému sektoru a úvěrům v oblasti private credit, což vyvolalo obavy investorů, a společnosti BASF, průmyslovému a chemickému gigantu, kterému se navzdory vysokým cenám energií daří překvapivě dobře.
Deutsche Bank (DBK.DE)
- Deutsche Bank zaznamenala od lednových maxim výrazný pokles, když oslabila z přibližně 34 EUR na 25 EUR. Tento pohyb výrazně převyšuje širší korekci trhu a představuje jeden z nejprudších propadů za poslední roky – téměř 30% pokles.
- V dubnu se pozornost přesune k výsledkům za první čtvrtletí, které mají být zveřejněny 29. dubna. Tato čísla budou klíčovým testem toho, zda si Deutsche Bank dokáže udržet silnou obchodní dynamiku, kterou vykazovala na konci minulého roku.
- Fundamenty zatím zůstávají solidní. Nedávné výsledky ukázaly zisk před zdaněním 9,7 miliardy EUR, zatímco čistý zisk se zdvojnásobil na 7,1 miliardy EUR. Podporou zůstává i návrat kapitálu akcionářům, když vedení oznámilo plán kapitálové distribuce ve výši 2,9 miliardy EUR, včetně 1,9 miliardy EUR na dividendách a 1 miliardy EUR na zpětném odkupu akcií.
- Klíčovou otázkou pro nadcházející týdny je, zda příznivé podmínky pro trading a aktivitu v oblasti uzavírání obchodů dokážou vyvážit slabší sentiment vůči bankovnímu sektoru.
- Výprodej zrychlil poté, co banka oznámila, že její portfolio v oblasti private credit vzrostlo na 25,9 miliardy EUR, což zvýšilo obavy investorů z rizik v rychle rostoucím, ale zároveň stále křehčím segmentu.
- Přestože Deutsche Bank zdůrazňuje konzervativní standardy při poskytování úvěrů a uvádí, že není vystavena významným přímým rizikům, připouští potenciální nepřímá úvěrová rizika vyplývající z propojených expozic v širším ekosystému private credit.
- Zároveň expozice banky vůči technologickému sektoru, včetně nedávno slabšího softwarového segmentu, vzrostla na 15,8 miliardy EUR z 11,7 miliardy EUR před rokem, což zvyšuje citlivost na cyklické změny a tlaky spojené s AI.
- Navzdory těmto varovným signálům, včetně napětí v likviditě fondů, přecenění úvěrů a zpřísňování podmínek, na které upozornila JPMorgan, hodlá Deutsche Bank dál rozšiřovat své aktivity v oblasti private credit prostřednictvím nových produktů, širší distribuce a integrace s operacemi v privátním bankovnictví.
BASF (BAS.DE)
- Na rozdíl od předchozího titulu si BASF udržuje relativně silnou dynamiku a obchoduje se poblíž lokálních maxim, čímž vyčnívá na pozadí volatilnějšího vývoje širšího indexu DAX.
- Investoři pozitivně reagovali na rozhodnutí managementu přesunout významnou část výroby z Německa do Číny, čímž firma efektivně snižuje tlak na náklady v prostředí trvale vysokých cen energií v Evropě.
- Nadcházející výsledky, které budou zveřejněny 30. dubna, budou důležité nejen pro vyhodnocení aktuální provozní výkonnosti, ale také pro další pohled na nově spuštěný velký závod společnosti v Číně.
- Nedávná provozní data ukázala růst objemů ve všech segmentech, což naznačuje zlepšující se poptávku, i když část tohoto efektu byla vykompenzována nižšími prodejními cenami a nepříznivými měnovými pohyby.
- Na úrovni čistého zisku BASF rovněž vykazuje zlepšení, když se čistý zisk zvýšil o 321 milionů EUR na 1,6 miliardy EUR. Probíhající restrukturalizace a geografické přesuny výroby začínají přinášet hmatatelné výsledky.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
🎥 Apple slaví 50 let. Co ale bude s firmou dál a jakým výzvám čelí?
SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀
