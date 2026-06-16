Evropské akcie opět rostou 🔼 EU50 poblíž rekordního maxima

Evropské akciové indexy zůstávají blízko rekordních maxim, ale po silné úlevové rally investoři stále více obracejí pozornost zpět k ekonomickým fundamentům. Uvolnění napětí na Blízkém východě a nižší ceny ropy zlepšily tržní sentiment, investoři si však začínají klást otázku, zda tyto faktory samy o sobě budou stačit k podpoře dalšího růstu. Účastníci trhu čekají na další detaily dohody mezi USA a Íránem a zároveň přehodnocují výhled inflace a ekonomického růstu v Evropě.
Německý DAX v pondělí vzrostl o 1,4 %, zatímco francouzský CAC 40 přidal 1,3 %. Úterní růsty byly výrazně mírnější. STOXX Europe 600 roste přibližně o 0,5 %, DAX přidává 0,8 %, CAC 40 posiluje o 0,5 %, FTSE 100 roste o 0,5 % a španělský IBEX 35 přidává 0,4 %. Velká část počátečního optimismu už byla započítána v cenách. Investoři nyní chtějí vidět detaily dohody a posoudit, zda se nižší ceny energií mohou promítnout do trvalejšího zlepšení ekonomických podmínek.
Shell a BP se po poklesu cen ropy dostaly pod tlak, což omezilo růstový potenciál hlavního britského indexu. Nižší ceny ropy jsou sice pozitivní pro spotřebitele a mnoho sektorů ekonomiky, ale pro producenty energií znamenají slabší výhled marží a cash flow. Investoři proto rychle přesouvali kapitál z ropných a plynárenských akcií do sektorů citlivějších na náklady na paliva a spotřebitelský sentiment. Mezi nejsilnější tituly patřily aerolinky, cestovní společnosti a výrobci luxusního zboží. Investoři sázejí na to, že levnější paliva mohou zlepšit marže aerolinek, zatímco nižší inflační tlak může podpořit spotřebitelské výdaje.
Luxusní a cestovní akcie těží z levnější ropy
Sektor luxusního zboží patřil mezi největší vítěze zlepšeného sentimentu. Akcie LVMH, Hermès, Kering, Ferrari a Dior rostly, protože investoři začali oceňovat silnější výhled prémiové spotřeby. Podobná dynamika byla patrná také u cestovních společností a aerolinek. Lufthansa, TUI, IAG, Accor a easyJet přilákaly kupce, protože nižší ceny ropy přímo snižují nákladové tlaky v dopravním sektoru.
Z jednotlivých společností vynikla také Schneider Electric, která oznámila partnerství s Foxconnem zaměřené na infrastrukturu AI datových center. Dohoda je důležitým signálem, protože Evropa nadále hledá způsoby, jak se aktivněji zapojit do globálního investičního boomu kolem umělé inteligence.
Fundamenty se vracejí do centra pozornosti
Jak geopolitická rizika začínají slábnout, investoři se znovu soustředí na tradičnější otázky: inflaci, ekonomický růst a firemní ziskovost. Evropské akcie jsou od začátku roku nyní výše téměř o 8 %, čímž snižují výkonnostní rozdíl vůči americkému indexu S&P 500.
Výzvou pro Evropu je, že nemá technologický sektor tak silný jako Spojené státy. Zatímco americké a části asijských akciových trhů dál táhne umělá inteligence a velké technologické společnosti, evropské trhy zůstávají více závislé na bankách, průmyslových firmách, výrobcích luxusního zboží a energetických společnostech. To znamená, že další růst může vyžadovat silnější důkazy o zlepšení ekonomiky. Samotné nižší ceny ropy nemusí stačit, pokud firmy budou dál čelit zvýšeným nákladům na financování, slabé poptávce a tlaku na ziskové marže.
Inflace zůstává v hledáčku investorů
Německá data ukázala, že velkoobchodní ceny v květnu meziročně vzrostly o 5,9 %. I když šlo o zpomalení oproti dubnovému růstu o 6,3 %, stále to ukazuje na přetrvávající nákladové tlaky v ekonomice. Člen Rady guvernérů ECB Joachim Nagel varoval, že globální energetické trhy mohou po nedávných narušeních potřebovat několik měsíců k plné normalizaci. Jeho komentáře připomínají, že investoři mohou příliš rychle předpokládat, že nižší ceny ropy okamžitě vyřeší inflační obavy.
Na úrovni jednotlivých společností přitáhla pozornost STMicroelectronics, jejíž akcie klesly po oznámení emise konvertibilních dluhopisů v objemu 1,5 miliardy USD. Vzhledem k tomu, že evropské indexy se obchodují poblíž rekordních maxim, investoři budou pravděpodobně stále citlivější na rozhodnutí firem o financování a na vývoj tržeb.
Evropské akciové trhy zůstávají odolné, ale snadné zisky spojené s geopolitickou deeskalací se mohou chýlit ke konci. Další směr trhu bude od této chvíle záviset především na ekonomických datech, inflačních trendech, firemních tržbách a schopnosti společností bránit marže v náročnějším provozním prostředí.
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Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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