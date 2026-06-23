Korejské akcie ustupují a tlačí na globální sentiment 🚩 Co čeká US500 dál?

- Aktiva v korejských pákových ETF vzrostla na rekordních 40 miliard USD díky tržní euforii tažené AI. Téměř polovina expozice přitom pochází z offshore produktů. Index KOSPI se během jediné seance propadl téměř o 10 %, což ukazuje, jak může koncentrované pozicování zesilovat tržní pohyby.
- Britské ADR akcií Samsungu klesly o více než 10 %, protože investoři přehodnocovali momentum v indexu KOSPI. Ten je silně ovládán korejskými technologickými giganty, kteří patřili mezi největší příjemce boomu investic do AI.
- Goldman Sachs odhaduje, že 5% pohyb trhu by mohl vyvolat dealerské rebalanční toky v korejských pákových ETF v objemu přibližně 4,7 miliardy USD. To odpovídá zhruba 13 % průměrného denního obratu na korejském akciovém trhu.
- Čistá gamma expozice (GEX) na S&P 500 během jediné seance klesla o 44 %. Úroveň 7 470, která leží jen dva body pod závěrem z 22. června, zůstává klíčovou hranicí oddělující stabilizující prostředí pozitivní gammy od potenciálně volatilnějšího tržního režimu.
- Aktiva v korejských pákových ETF vzrostla na rekordních 40 miliard USD díky tržní euforii tažené AI. Téměř polovina expozice přitom pochází z offshore produktů. Index KOSPI se během jediné seance propadl téměř o 10 %, což ukazuje, jak může koncentrované pozicování zesilovat tržní pohyby.
- Britské ADR akcií Samsungu klesly o více než 10 %, protože investoři přehodnocovali momentum v indexu KOSPI. Ten je silně ovládán korejskými technologickými giganty, kteří patřili mezi největší příjemce boomu investic do AI.
- Goldman Sachs odhaduje, že 5% pohyb trhu by mohl vyvolat dealerské rebalanční toky v korejských pákových ETF v objemu přibližně 4,7 miliardy USD. To odpovídá zhruba 13 % průměrného denního obratu na korejském akciovém trhu.
- Čistá gamma expozice (GEX) na S&P 500 během jediné seance klesla o 44 %. Úroveň 7 470, která leží jen dva body pod závěrem z 22. června, zůstává klíčovou hranicí oddělující stabilizující prostředí pozitivní gammy od potenciálně volatilnějšího tržního režimu.
Investoři, kteří se snaží posoudit momentum na Wall Street, se dosud soustředili hlavně na americké opční trhy, dealerské gamma toky a dopad čtvrtletní expirace opcí (OPEX) na S&P 500. Goldman Sachs však upozorňuje na potenciálně nový zdroj rizika: rychle rostoucí trh pákových ETF v Jižní Koreji. Podle banky dosáhla aktiva držená v korejských pákových ETF rekordních 40 miliard USD. Důležité je, že téměř polovina této expozice pochází z fondů kotovaných mimo Koreu, což zvyšuje rozsah potenciálních přeshraničních rebalančních toků.
Slabost je dnes již viditelná na akciích korejské těžké váhy Samsung (SMSN.UK) a Korea stále více působí jako užitečný barometr rizika koncentrace na globálních trzích. Bez gigantů, jako jsou Samsung Electronics, SK Hynix a LG Electronics, by se korejský akciový index letos obchodoval téměř beze změny. Místo toho od začátku roku vzrostl téměř o 90 %, protože investoři začali korejské technologické firmy vnímat jako klíčové příjemce globální expanze AI.
Další významný katalyzátor přijde zítra, kdy Micron Technology, jeden z klíčových příjemců býčího trhu s paměťovými čipy, zveřejní výsledky po uzavření amerického trhu. V pátek investoři dostanou také nejnovější zprávu o americké inflaci PCE.
Zdroj: xStation5
Dealerská gamma se znovu dostává do centra pozornosti
Analýza opční struktury S&P 500 na základě dat Alphatica ukazuje, že ochranné pozicování bylo po čtvrtletní expiraci opcí obnoveno pozoruhodně rychle.
Čistá gamma expozice (GEX) klesla během jediné seance o 44 %, z 313 milionů USD na 176 milionů USD. To naznačuje, že trh má aktuálně mnohem slabší stabilizační gamma polštář než ještě před několika dny.
Instituce zároveň agresivně navyšovaly expozici v put opcích poblíž současných úrovní indexu:
- Strike 7 400 nashromáždil přibližně 46 milionů USD nové put gammy.
- Strike 7 450 nashromáždil přibližně 39 milionů USD nové put gammy.
- Poměr objemu put/call vzrostl na 1,53.
To naznačuje, že velcí investoři se nezajišťují proti vzdálenému krizovému scénáři, ale proti rizikům poklesu, která se mohou objevit kdykoli.
Proč je úroveň 7 470 tak důležitá?
Podle analýzy Alphatica se gamma flip u S&P 500 aktuálně nachází poblíž úrovně 7 470, tedy téměř přesně na posledním tržním závěru.
Nad touto úrovní má pozitivní dealerská gamma tendenci stabilizovat cenový vývoj a podporovat pohyb směrem k vyšším rezistenčním zónám:
- 7 575
- 7 600
- 7 700
- 7 800
Pohyb pod 7 470 by mohl vyvolat opačný efekt. V takovém scénáři mohou být dealeři nuceni prodávat futures při poklesu trhu, což by mohlo zvýšit volatilitu a zrychlit sestupné momentum, pokud se rychle neobjeví kupci. Nejsilnější zóny akcelerace poklesu se aktuálně nacházejí kolem 7 450 a 7 400.
Zdroj: Alphatica.io
Korea může zesílit tržní pohyby
Goldman Sachs upozorňuje, že rekordní popularita pákových ETF v Koreji může dál zvýšit tržní volatilitu.
Podle odhadů banky by 5% pohyb trhu mohl donutit dealery podporující korejská páková ETF k rebalancování expozice v hodnotě přibližně 4,7 miliardy USD.
Tato částka představuje zhruba 13 % průměrného denního obratu na korejském akciovém trhu.
Na úrovni jednotlivých akcií jsou tato čísla ještě výraznější.
Goldman Sachs odhaduje, že největší potenciální rebalanční toky by zasáhly přední korejské technologické společnosti:
- SK Hynix: přibližně 2,0 miliardy USD
- Samsung Electronics: přibližně 1,45 miliardy USD
Tyto toky odpovídají zhruba 25 % a 21 % průměrného objemu obchodování u jednotlivých společností.
To znamená, že i pokud se firemní fundamenty nezmění, mechanická povaha rebalancování pákových ETF může dočasně vyvolat výrazné cenové pohyby.
Blíží se další Volmageddon?
Zatím nejsou na trhu patrné známky extrémního strachu. S&P 500 ustoupil ze svého nedávného maxima přibližně o 170 bodů, což je vzhledem k síle předchozí rally relativně mírná korekce.
Kombinace rychle obnovované negativní gamma expozice na americkém opčním trhu a rekordní expozice v pákových ETF v Asii však vytváří prostředí, které může být citlivější na prudké tržní pohyby. Nižší letní likvidita může volatilitu dále zesílit.
I relativně běžné katalyzátory, jako jsou slabší inflační data, jestřábější Fed nebo zklamání ve výsledcích velkých technologických firem, mohou spustit automatické zajišťovací a rebalanční toky na obou stranách Pacifiku.
Nadcházející dny tak mohou být testem nejen úrovně 7 470 na S&P 500, ale také schopnosti širšího trhu absorbovat rostoucí vliv mechanických obchodních strategií a pákových investičních produktů.
Futures na S&P 500 se před otevřením amerického hotovostního trhu obchodují níže, i když objemy zůstávají relativně nízké. Prvních 20–30 minut obchodování v New Yorku proto může být mimořádně důležitých pro určení, zda se dnešní slabost rozvine do většího pohybu, nebo zůstane krátkodobým pullbackem.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
SoFi představuje AI nástroj pro tvorbu obchodních strategií 🤖
⬇️ US100 klesá o 2,6 %
Akcie Volkswagenu na nejnižší úrovni od roku 2010 📉 Citi snižuje cílovou cenu
Nová energie pro Heineken? Rafael Oliveira má nastartovat prodeje ⚡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.