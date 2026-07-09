Magnificent Seven ztrácí dech a Wall Street začíná znervózňovat ⚠️

Letošní akciová rally má jednoho překvapivě slabého účastníka: skupinu Magnificent Seven. Právě americké technologické giganty jako Nvidia, Alphabet nebo Amazon v posledních letech táhly růst trhu, ale v roce 2026 zatím výrazně zaostávají. Index Magnificent Seven letos prakticky stagnuje, zatímco širší trh pokračuje v růstu.
Tento vývoj je problém hlavně proto, že sedm největších technologických titulů tvoří přibližně třetinu indexu S&P 500. Pokud se tak velká část trhu nehýbe, zbytek indexu musí odvést mnohem více práce, aby se naplnily optimistické cíle analytiků pro konec roku.
Analytikové v průměru očekávají, že S&P 500 zakončí rok 2026 na úrovni 7 824 bodů, což znamená další růst o téměř 5 % oproti aktuálním hodnotám. Pokud ale Magnificent Seven zůstane slabá, zbývajících 493 akcií v indexu by muselo do konce roku přidat dalších 6,8 %, a to poté, co už letos posílily zhruba o 13 %.
Hlavní pozornost investorů se mezitím přesunula k výrobcům čipů. Polovodičový index Philadelphia Semiconductor letos vzrostl o 78 %, zatímco index Magnificent Seven přidal pouze 0,5 %. Trh tak začal preferovat firmy přímo napojené na výstavbu AI infrastruktury, zejména výrobce čipů, pamětí a dalších komponent.
To však podle části analytiků může být jednostranná sázka. Někteří analytikové z Morgan Stanley, Goldman Sachs nebo JPMorgan upozorňují, že rozdíl mezi čipaři a megacapy už může být příliš velký. Polovodičové firmy těží z obrovských objednávek a silné cenové síly, ale část trhu začíná pochybovat, zda je takové tempo dlouhodobě udržitelné.
Naopak Magnificent Seven začíná být po slabším výkonu opět zajímavější z pohledu ocenění. Jejich poměr ceny k zisku klesl z 32,6 na 23,9, což výrazně snížilo valuační prémii proti širšímu trhu. Rozdíl vůči S&P 500 se dostal poblíž historicky nízkých úrovní, což může některé investory lákat zpět k těmto titulům.
Důležité je i to, že AI příběh se neomezuje pouze na čipy. Velcí hyperscale hráči, tedy firmy provozující obrovská datová centra a cloudovou infrastrukturu, mohou dlouhodobě vlastnit klíčovou část hodnotového řetězce. Jinými slovy, výrobci čipů dodávají „motor“, ale technologické platformy mohou kontrolovat samotnou dálnici, po které bude AI ekonomika fungovat.
Pro Wall Street je tak současná situace citlivá. Pokud se Magnificent Seven znovu zapojí do růstu, může to indexu S&P 500 výrazně pomoci dosáhnout optimistických cílů. Pokud ale zůstanou stranou, bude muset růst nést mnohem širší část trhu. To sice není nemožné, ale kvůli nižším vahám ostatních akcií by musely menší tituly dosáhnout výrazně vyšších výnosů.
Z pohledu investorů může současný vývoj naznačovat změnu ve vnímání AI boomu. Trh už nesází jen na největší technologické firmy, ale hledá konkrétní vítěze v dodavatelském řetězci. Zároveň ale platí, že pokud jsou polovodiče příliš rozjeté a Magnificent Seven levnější než dříve, může se část kapitálu postupně vracet zpět k megacapům.
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