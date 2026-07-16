📅 Makroekonomický kalendář: Trump, Fed a výsledky z Wall Street bojují o pozornost investorů (16.07.2026)

Sezona výsledků nabírá na obrátkách, Trump plánuje rozšíření vojenských operací na Blízkém východě a řada představitelů Fedu se postupně vyjadřuje po posledních datech o inflaci PPI. Jinými slovy – vše se děje najednou a investoři se snaží oddělit fundamenty od šumu, zvláště při přetrvávajícím tlaku na akcie spojené s AI.
Výsledky TSMC zveřejněné před chvílí nevyvolaly v obchodování po americké závěrce optimismus – akcie společnosti aktuálně ztrácejí 1,4 %. Výsledky firem zůstanou dnes hlavním motorem volatility na Wall Street. Nicméně stojí za pozornost dnešní vystoupení členů Fedu a zpráva EIA o zásobách zemního plynu, které spolu s geopolitickými událostmi hýbnou devizovým trhem a komoditami. Z makroekonomického hlediska bude klíčový odečet maloobchodních tržeb. Americký spotřebitel se v poslední době potýká s vyčerpáváním úspor po nedávném skoku životních nákladů, takže data budou zásadní pro Fed soustředěný na inflaci.
Nejdůležitější ranní publikace
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Velká Británie (HDP): Ranní seanci dominoval výrazný balík dat z britské ekonomiky. HDP za květen v měsíčním vyjádření dosáhlo 0,1 % (v souladu s konsensem). Pozitivně překvapil kvartální ukazatel (q/q), který odskočil na 0,7 % při výhledu 0,5 %. V meziročním vyjádření (r/r) ekonomika vzrostla o 1,3 % (mírně pod výhledem 1,4 %).
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Velká Británie (průmysl a obchod): Solidní čísla přišla z britského zpracovatelského průmyslu, který meziročně vzrostl o 2,3 % (oproti očekávaným 1,9 %). Slaběji si vedla celková průmyslová výroba, která se meziměsíčně smrštila o -0,5 % (konsensus předpokládal -0,1 %). Obchodní deficit se výrazně zúžil na -18,66 mld. GBP (výhled byl -23,3 mld.).
Makroekonomický kalendář
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10:00 Itálie – Meziroční inflace CPI za červen. Konsensus: 3,0 %. Předchozí hodnota: 3,2 %.
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11:00 Eurozóna – Saldo zahraničního obchodu (s. a.) za květen. Konsensus: 2,5 mld. Předchozí hodnota: 1,3 mld.
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14:00 Polsko – Jádrová inflace (bez cen potravin a energií) meziročně za červen. Konsensus: 3,0 %. Předchozí hodnota: 3,1 %.
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14:15 Kanada – Zahájení bytové výstavby za červen. Konsensus: 258 tis. Předchozí hodnota: 261,4 tis.
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14:30 USA – Maloobchodní tržby meziměsíčně za červen. Konsensus: 0,2 %. Předchozí hodnota: 0,9 %.
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14:30 USA – Maloobchodní tržby bez automobilů meziměsíčně za červen. Konsensus: -0,1 %. Předchozí hodnota: 0,8 %.
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14:30 USA – Index Philadelphia Fed za červenec. Konsensus: 13. Předchozí hodnota: 10,3.
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14:30 USA – Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Konsensus: 216 tis. Předchozí hodnota: 215 tis.
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16:00 USA – Index podepsaných smluv o koupi nemovitostí meziměsíčně za červen. Konsensus: -0,5 %. Předchozí hodnota: 3,8 %.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob zemního plynu dle EIA. Předchozí hodnota: 61 mld.
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18:30 USA – Vystoupení členky FOMC (Lorie Logan).
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19:25 USA – Vystoupení člena FOMC (Jeffrey Schmid).
Nejdůležitější výsledky firem na Wall Street:
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TSMC
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UnitedHealthcare
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GE Aerospace
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Netflix
3 trhy, na které dnes stojí za pozornost:
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GBPUSD – Britská libra „tráví" ranní, velmi hutný balík dat z britské ekonomiky. Kvartální dynamika HDP vyšší, než se čekalo, a silný zpracovatelský průmysl poskytují fundamentální argumenty pro jestřábí křídlo Bank of England (BoE). Odpolední konfrontace s americkými daty o maloobchodních tržbách rozhodne o směru „kabelu" do konce dne.
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EURPLN – Ve 14:00 se domácí trh dozví odečet jádrové inflace (bez cen potravin a energií) za červen. Konsensus předpokládá pokles dynamiky z 3,1 % na 3,0 % r/r. Tato data jsou klíčová pro posouzení vytrvalosti domácího cenového tlaku a přímo ovlivňují rétoriku Rady měnové politiky (RPP), což může vyvolat zvýšenou volatilitu zlotého i bankovního sektoru na GPW.
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Nasdaq / US100 – Ve 14:30 dorazí na trhy naprosto klíčová zpráva o amerických maloobchodních tržbách za červen, podpořená daty o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti a indexem Philadelphia Fed. Očekává se výrazné zpomalení tržeb (odhady pro jádrový ukazatel dokonce předpokládají zápornou dynamiku na úrovni -0,1 % m/m). Data ukážou, v jaké kondici se nachází americký spotřebitel – příliš slabý odečet může živit obavy z tvrdého přistání ekonomiky a citelně zasáhnout náladu na Wall Street, zatímco výsledek v souladu s výhledem by měl posílit přesvědčení o podzimním snížení sazeb ze strany Fedu.
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