Mistrovství světa na trhu: Existuje příležitost k zisku?

Analytici FIFA oznámili, že Mistrovství světa, které se má konat v USA a Mexiku v polovině roku 2026, má být katalyzátorem ekonomické aktivity v objemu více než 30 mld. USD.
Tato čísla, bez ohledu na způsob jejich odhadu, vycházejí z předpokladu, že USA a Mexiko čeká skutečná vlna bohatých turistů. Stane se to ale opravdu?
V roce 2025 navštívilo USA 68,3 mil. turistů. To je pokles přibližně o 6 % oproti roku 2024 a téměř o 15 % méně než rekord z roku 2018. Pro americkou ekonomiku jako celek tento pokles není bolestivý, protože cestovní ruch tvoří pouze zhruba 3 % HDP USA. Na druhé straně však existují odvětví, pro která je stav cestovního ruchu v USA otázkou života a smrti.
Zástupci hotelového odvětví již bijí na poplach kvůli prázdným rezervacím. Podle zpráv mimo jiné z Forbesu a The Independent si až 80 % hoteliérů stěžuje, že úroveň rezervací je výrazně pod očekáváním. Téměř 70 % respondentů zároveň upozorňuje, že hosté čelí regulatorním překážkám. Zástupci odvětví obviňují FIFA z výrazného nadhodnocení počtu účastníků akce. Jen ve Filadelfii FIFA bez udání důvodu zrušila rezervace na 2 000 pokojů.
FIFA uvádí, že počet prodaných vstupenek překročil 5 milionů, tedy více než v letech 2018 a 2022 dohromady. Významným faktorem je však rekordní počet zápasů a týmů. Samotná organizace naznačuje, že rekordní návštěvnost 3,5 mil. diváků z Mistrovství světa 1994 může, ale nemusí být překonána, a to navzdory rekordnímu prodeji vstupenek.
Analýza předchozích Mistrovství světa ukazuje, že podíl přijíždějících fanoušků v publiku je nižší než polovina diváků na stadionech. To znamená menší dopad na globální společnosti, než by se mohlo očekávat, zatímco více těží lokální firmy. Počet prodaných vstupenek se navíc pohybuje mírně nad 3 miliony. Prodej nad 5 milionů, jak zmiňuje FIFA, tak může znamenat velké překvapení, pozitivní i negativní, z hlediska počtu fanoušků.
To by nemělo být velkým překvapením. Cestovní ruch v USA je pod tlakem série negativních strukturálních trendů v americké společnosti, vládě i ekonomice. To se promítne také do účasti na sportovních akcích.
V kontextu zklamání ohledně návštěvnosti šampionátu, nebo její absence, je však nutné ptát se nejen na kanály vlivu takové události na trhy, ale také na to, zda na ně trhy vůbec reagují.
Kanály vlivu na jednotlivá odvětví
Mistrovství světa je jedinečná událost s poměrně jasnými směry vlivu na jednotlivá odvětví. Fakt, že se šampionát uskuteční v USA, přidává další specifikum.
- Letecké společnosti: Severní Amerika je geograficky oddělena od hlavních center fotbalových fanoušků, která se nacházejí v Evropě a Latinské Americe. Letecké společnosti proto musí být cílovým způsobem dopravy do USA, Kanady a Mexika. V kontextu 5 milionů vstupenek to i na tak velkém trhu bude znamenat výrazný růst poptávky. Otázkou však je, zda se tento růst promítne do zisků vzhledem ke složité situaci na trhu s leteckým palivem.
- Autopůjčovny: Severoamerické země, zejména USA, jsou mimořádně závislé na automobilové dopravě. To si vyžádá přizpůsobení ze strany přijíždějících fanoušků. Zřejmými beneficienty této situace budou autopůjčovny, ale stejně jako u leteckých společností se hromadí problémy. Tyto společnosti jsou silně zadlužené, jejich zákazníci jsou také zadlužení a situace se zřejmě jen zhoršuje.
- Hotely: Jednou z prvních obav ohledně úspěchu Mistrovství světa je obsazenost hotelů. Právě zde lze pozorovat největší překvapení, ale je to opravdu překvapení? Globální hotelové řetězce jsou, jak název napovídá, globální. Mistrovství světa bude omezeno pouze na 16 měst a žádný rozsah úspěchu či neúspěchu této akce nebude schopen výrazně ovlivnit jejich výsledky. Pokud jde o hotely zastoupené několika geograficky koncentrovanými REITs, které by mohly návštěvnost pocítit, jde o malé, nelikvidní a velmi málo početné subjekty.
- Sázkové kanceláře: Jedním z mála odvětví, kromě technologického a obranného sektoru, které si vede z hlediska zisků fantasticky, i když ne vždy z hlediska valuací, jsou společnosti spojené se sportovním sázením. Trend v tomto sektoru je spíše výsledkem uvolňování regulací platných po mnoho desetiletí a odemčení potlačené poptávky, nikoli samotného vlivu sportovních událostí. Velká časová koncentrace důležitých zápasů však může tyto společnosti dodatečně podpořit.
- Oblečení: Po desetiletí je Mistrovství světa jednou z hlavních příležitostí pro výrobce sportovního oblečení k propagaci jejich produktů. Teoreticky jde také o období, kdy by měl být zájem o tento typ produktů vyšší. Teorie však pro hodnotné závěry nestačí. Co říkají data?
Mistrovství světa v datech a výhledech
Než přistoupíme k formulaci výhledů, stojí za to seznámit se s historickými trendy a precedenty. Historické trendy poměrně výmluvně ukazují, že spojení mezi Mistrovstvím světa a chováním hlavních indexů je většinou zanedbatelné.
Na základě chování indexu S&P 500 a hlavního indexu hostitelské země je průměrná míra návratnosti během období Mistrovství světa mírně negativní. Za zmínku stojí, že ve zkoumaném období přibližně 30 let vykazují hlavní akciové indexy během června a července, kdy se šampionáty konají, tendenci k relativně nízké volatilitě.
V kontextu možného překvapení, pozitivního či negativního, ohledně rozsahu Mistrovství světa a doprovodné spotřeby je nutné nejprve určit: je vůbec koho překvapit a čím?
Organizace FIFA oznámila, že Mistrovství světa se uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku během konference v roce 2026. Byly v tomto období zaznamenány nějaké revize očekávaných výsledků pro rok 2026 směrem nahoru u burzovně obchodovaných společností souvisejících s touto událostí?
U leteckých společností a autopůjčoven nejsou k dispozici kvalitativní data, která by umožnila dojít k závěru, že trh skutečně očekává zlepšení ziskovosti díky Mistrovství světa.
U hotelů je situace odlišná. Řada analytických subjektů uvádí, že americké hotely mohou počítat s meziročním růstem výnosů na dostupný pokoj (RevPAR) o 1,7 % a o více než 12 % v samotném měsíci turnaje. Důležité však je, že studie subjektů jako CoStar a Tourism Economics nenacházejí plné potvrzení v prohlášeních hotelů, jako je Hilton, který již v únoru předpokládal, že růst tržeb bude menší, nikoli vyšší, než se očekávalo.
Investiční společnosti vidí býčí tezi spojenou s Mistrovstvím světa u firem zabývajících se prodejem sportovního oblečení. Podle Bernsteinu mohou Nike a Adidas zvýšit roční tržby dodatečně o 4 %. Reuters zase uvedl, že Adidas očekává díky Mistrovství světa dodatečné objednávky v objemu 250 mil. EUR. Goldman Sachs označil za beneficienta také Pumu.
Dva subjekty, které v předchozích Mistrovstvích světa nehrály tak velkou roli a které se mohou z tržního hlediska ukázat jako „divoká karta“, jsou společnosti zaměřené na krátkodobé pronájmy a sázkové kanceláře. Airbnb si zajistilo oficiální partnerství s FIFA a Deloitte očekává díky Mistrovství světa dalších 380 000 hostů. Samotné Airbnb uvádí 80% nárůst dotazů v hostitelských městech, což může naznačovat reálné a měřitelné zisky nad současným konsensem. To může být obzvlášť důležité v kontextu společnosti, která měla v posledních čtvrtletích zjevné problémy se ziskovostí.
Dva subjekty, které v předchozích Mistrovstvích světa nehrály tak významnou roli, ale které by se mohly z tržního hlediska ukázat jako „divoká karta“, jsou společnosti zaměřené na krátkodobé pronájmy a sázkové kanceláře. Airbnb si zajistilo oficiální partnerství s FIFA a Deloitte předpovídá dalších 380 000 hostů díky Mistrovství světa. Samotné Airbnb hlásí 80% nárůst poptávek v hostitelských městech, což by mohlo naznačovat reálné a měřitelné zisky nad současným konsensem. To by mohlo být zvlášť důležité pro společnost, která se v posledních čtvrtletích zjevně potýkala s problémy se ziskovostí.
ABNB.US (D1)
Společnost se nachází ve víceletém zužujícím se konsolidačním kanálu. Trh bude brzy ochotnější rozhodovat o dlouhodobém trendu společnosti. Výsledky z období Mistrovství světa se mohou ukázat jako klíčové. Zdroj: xStation5
Druhou skupinou subjektů jsou sázkové kanceláře, zejména v USA. Proč?
Podpora jejich obchodního modelu ze strany jedné z největších sportovních událostí je zřejmá. Méně zřejmé však je, že neexistuje dobrý srovnávací základ, protože přítomnost těchto subjektů na burze byla dříve zanedbatelná. Sportovní sázení a gambling patří mezi nejrychleji rostoucí odvětví na vlně deregulace prováděné novou americkou administrativou. Překvapení ve výsledcích těchto společností se může, ale nemusí, ukázat jako výrazné.
Jednou ze společností, pro kterou se Mistrovství světa v USA může ukázat jako zlomový bod, je DraftKings. DraftKings je jedním z lídrů mezi sázkovými kancelářemi v USA a sentiment vůči společnosti zůstává chladný, částečně kvůli vysokým valuačním násobkům. Z pohledu finančních dat však není důvod k pesimismu. EPS jen v 1Q 2026 vzrostl na 0,2 USD, což je více než 5násobek odhadů. Při dvouciferném růstu tržeb, hrubé marži kolem 76 % a silném momentu se trh může brzy začít více soustředit na silné stránky společnosti než na její rizika.
DKNG.US (D1)
Cena akcií společnosti klesla ke spodní hranici dlouhodobého konsolidačního kanálu a obrana úrovně FIBO 78,6 je potenciálním místem pro vytvoření základny, odkud se poptávka může pokusit převzít iniciativu. Zdroj: xStation5
Nakonec platí, že navzdory svému rozsahu a reálnému dopadu na ekonomiku i tak velké země bude vliv Mistrovství světa na finanční trhy omezený. Mnoho subjektů, které by měly těžit z přílivu fotbalových fanoušků do Ameriky, může přinést zklamání. Znalost reality, provozních výhod vybraných společností a tržních nik však zároveň může opatrným investorům umožnit dosáhnout zisku.
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