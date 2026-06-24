Shrnutí trhů: Akcie obranného sektoru v panice 🚨 Rheinmetall klesá o 13 %

- Německo může opustit plán na výstavbu šesti fregat F126 a místo toho koupit osm menších plavidel Meko A-200. To vyvolává pochybnosti o rozsahu budoucích obranných kontraktů.
- Nejvíce zasažen byl Rheinmetall, jehož akcie klesly až o 14 %. Očekávalo se totiž, že se společnost stane hlavním dodavatelem programu s potenciální hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Prodejní tlak se rozšířil napříč širším evropským obranným sektorem, protože investoři stále více zpochybňují, jak velká část oznámených vojenských výdajů se nakonec skutečně promítne do tržeb obranných dodavatelů.
- Německo může opustit plán na výstavbu šesti fregat F126 a místo toho koupit osm menších plavidel Meko A-200. To vyvolává pochybnosti o rozsahu budoucích obranných kontraktů.
- Nejvíce zasažen byl Rheinmetall, jehož akcie klesly až o 14 %. Očekávalo se totiž, že se společnost stane hlavním dodavatelem programu s potenciální hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Prodejní tlak se rozšířil napříč širším evropským obranným sektorem, protože investoři stále více zpochybňují, jak velká část oznámených vojenských výdajů se nakonec skutečně promítne do tržeb obranných dodavatelů.
Evropské akcie zahájily středeční seanci opatrně. Indexy STOXX 50 i STOXX 600 se obchodovaly téměř beze změny po předchozím výprodeji taženém technologickým sektorem. Investoři dál sledují vývoj jednání mezi USA a Íránem a dnešní výsledky Micronu, které mohou přinést nový pohled na výhled polovodičového sektoru. Zároveň se pod výrazný tlak dostaly evropské obranné akcie po zprávách, že Německo může opustit plány na výstavbu šesti fregat F126. Šlo by o největší námořní zakázku země od druhé světové války.
Podle Financial Times Berlín zvažuje zrušení mnohamiliardového programu F126 a jeho nahrazení nákupem osmi menších fregat Meko A-200.
- Rheinmetall patřil mezi nejvíce zasažené akcie, protože se očekávalo, že se společnost stane hlavním dodavatelem programu F126 s potenciální hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Společnost měla převzít kontrakt od nizozemského výrobce lodí Damen Naval po letech zpoždění, konečný souhlas německého rozpočtového výboru však ještě nebyl udělen.
- Prodejní tlak se rozšířil napříč širším evropským obranným sektorem. Hensoldt klesl o 2,9 %, Renk o 4,0 %, Saab o 2,6 %, Leonardo o 3,5 % a BAE Systems o 1,6 %.
- Pokles odráží slábnoucí sentiment vůči obranným akciím v roce 2026, protože investoři stále více zpochybňují, jak velká část oznámených vojenských výdajů se nakonec skutečně promítne do tržeb dodavatelů.
- Restrukturalizace programu F126 by zároveň představovala překážku pro německé obranné ambice vzhledem k závazku Berlína vybudovat do roku 2039 „nejsilnější konvenční armádu v Evropě“.
Zdroj: xStation5
Rheinmetall ztrácí prémii jistoty kontraktu
Rheinmetall se dostal pod silný tlak po zprávách, že Německo může zrušit nákup šesti protiponorkových fregat F126 a přesměrovat objednávku na TKMS. Akcie na intradenním minimu klesaly téměř o 17 %, což znamenalo jejich největší jednodenní propad od dubna 2025. Pro investory přitom nejde jen o možnou ztrátu významného kontraktu. Trh začíná zpochybňovat předpoklad, že závazky Německa v oblasti obranných výdajů se automaticky promítnou do růstu tržeb největších obranných dodavatelů. Investoři zároveň stále více započítávají možnost postupné deeskalace konfliktů na Blízkém východě i na Ukrajině, což snižuje nadšení z předchozí rally obranného sektoru.
Podle analytiků Morgan Stanley by zrušení programu mohlo vést k odpisům Rheinmetallu ve výši přibližně 2 miliard EUR. To je obzvlášť významné, protože management si údajně věřil, že kontrakt získá ještě před letní parlamentní přestávkou. Akcie TKMS mezitím rostly až o 12 %, což naznačuje, že investoři nemusí nutně započítávat celkově nižší německé obranné výdaje, ale spíše změnu v tom, které firmy budou z budoucích kontraktů těžit.
Další zdroj tlaku představuje plánované IPO KNDS ve Frankfurtu a Paříži. Současní akcionáři, tedy francouzský stát a Wegmann & Co, by měli nabídnout 20% podíl ve společnosti. Pro investory to vytváří další možnost expozice vůči evropskému obrannému sektoru a mohlo by to snížit koncentraci kapitálových toků výhradně do Rheinmetallu.
Zdroj: xStation5
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