Shrnutí trhů: Evropské akcie mírně rostou, pozornost se přesouvá z geopolitiky na Fed

Evropské akciové trhy otevřely středeční seanci mírnými zisky a navázaly tak na nedávné zlepšení sentimentu po zmírnění geopolitického napětí kolem Íránu. Růst však zůstává umírněný, protože investoři stále více přesouvají pozornost k rozhodnutí Fed o měnové politice a k první komunikaci nově jmenovaného předsedy Fed Kevina Warshe.
Podle Hugha Gimbera, globálního tržního stratéga v JPMorgan Asset Management, mohou evropské akcie po nedávném poklesu cen ropy nabízet selektivní příležitosti. Podle něj vypadají obzvlášť atraktivně společnosti zaměřené na spotřebitele a cyklické sektory citlivé na ceny energií. Gimber uvedl, že předběžná mírová dohoda mezi USA a Íránem, jejíž podpis se očekává v pátek, pomohla ochladit ceny energií a vytvořila příležitosti i mimo největší složky hlavních akciových indexů. Ceny ropy dnes mírně rostou o zhruba 0,1 % a zůstávají nad 80 USD za barel. Americký dolar zároveň mírně posiluje, zatímco Bitcoin po neúspěšném udržitelném proražení nad 68 000 USD klesl zpět pod 65 000 USD.
Mezi klíčové tržní faktory dnes patří:
- Nižší inflační tlak v eurozóně
- Zlepšující se sentiment vůči evropským spotřebitelským a cyklickým akciím
- Očekávání před rozhodnutím Fed
- Slabost německého automobilového sektoru, která zatěžuje DAX
- Tlak na britský FTSE 100 ze strany energetických akcií
Evropské indexy zůstávají poblíž rekordních maxim
Panevropský index STOXX 600 rostl přibližně o 0,4 % a zůstává blízko historických maxim. Během předchozích 4 seancí benchmark přidal zhruba 3 %, protože investoři se vraceli k rizikovým aktivům díky slábnoucím obavám z inflačního šoku taženého energiemi.
Hlavní evropské trhy se obchodovaly převážně výše. Francouzský CAC 40 rostl přibližně o 0,2 %, italský FTSE MIB zůstával mírně v plusu a španělský IBEX 35 přidával zhruba 0,5 %.
Německý DAX zaostával, protože dál cítil dopad prudkého výprodeje automobilových akcií po rozhodnutí BMW snížit roční výhled zisku.
Akcie bavorské automobilky klesly o více než 7 % a stáhly dolů také konkurenty včetně Volkswagenu a Mercedes-Benz. Reakce trhu ukazuje citlivost investorů na jakékoli známky slábnoucích marží a zpomalující poptávky v cyklických odvětvích.
Automobilový sektor zůstává současně vystaven několika výzvám, včetně vysokých nákladů na technologickou transformaci, rostoucího konkurenčního tlaku a kolísající spotřebitelské poptávky. Jedna revize výsledků od velkého výrobce proto může rychle vyvolat širší slabost v celém odvětví.
Inflace v eurozóně přináší investorům úlevu
Širší tržní sentiment podpořila inflační data z eurozóny. Květnové údaje CPI ukázaly zmírnění cenových tlaků na meziměsíční bázi, což snížilo obavy, že dřívější růst cen energií by mohl přimět ECB k jestřábějšímu postoji.
Výnosy krátkodobých státních dluhopisů v eurozóně dál klesaly, což odráží nižší očekávání přísnější měnové politiky. Pro akciové trhy je to obecně podpůrné, protože nižší očekávání úrokových sazeb obvykle zlepšují valuace rizikových aktiv.
Ceny ropy po vývoji kolem Íránu ustupují
Ropný trh zůstává klíčovou částí celé skládačky. Ceny ropy v posledních seancích klesly po zprávách, že Washington se připravuje formálně udělit výjimky z některých sankcí na íránský export ropy.
Takový vývoj snižuje geopolitickou prémii započítanou v cenách energií a omezuje riziko dalšího inflačního šoku v Evropě. To je důležité zejména pro region, který zůstává citlivý na ceny energií a jejich dopad na spotřebitele i firmy.
FTSE 100 zaostává za kontinentální Evropou
Ne všechny evropské trhy těží ze současného prostředí stejně. Britský FTSE 100 zůstává pod tlakem kvůli vysoké váze energetických společností.
Nižší ceny ropy zatížily akcie BP a Shell, což omezilo růstový potenciál indexu. Investoři zároveň zpracovávali nejnovější inflační data ze Spojeného království, která ukázala meziroční CPI beze změny na 2,8 %. Údaje budou důležitým referenčním bodem před nadcházejícím rozhodnutím Bank of England o úrokových sazbách.
Jednotlivé akcie překonávají trh navzdory opatrnému sentimentu
Na úrovni jednotlivých společností patřily mezi nejsilnější tituly Straumann a Auto1.
Akcie Straumann vyskočily zhruba o 9 % poté, co společnost zvýšila celoroční výhled ziskovosti. Auto1 přidala více než 8 % po zveřejnění robustního dlouhodobého finančního výhledu.
Tyto pohyby naznačují, že investoři jsou i přes nejisté makroekonomické prostředí ochotni odměnit společnosti, které ukazují lepší viditelnost tržeb a odolné podnikové fundamenty.
Fed zůstává klíčovou událostí týdne
V krátkodobém horizontu zůstává Fed hlavním tržním katalyzátorem. Přestože se široce očekává, že úrokové sazby zůstanou beze změny, investoři budou pečlivě sledovat tón doprovodného prohlášení a první tiskovou konferenci Kevina Warshe ve funkci předsedy Fed.
Komunikace Fed bude důležitá nejen pro Wall Street, ale také pro evropská riziková aktiva, protože ovlivňuje globální podmínky likvidity, americký dolar a valuace akcií po celém světě.
Trh zůstává konstruktivní, ale křehký: grafy DE40 a EU50 (D1)
Širší prostředí pro evropské akcie zůstává konstruktivní, i když je složitější, než naznačují samotné úrovně hlavních indexů. Trhy dál těží z nižších cen ropy, slábnoucích inflačních tlaků a poklesu geopolitických rizik.
Valuace však zároveň zůstávají blízko rekordních maxim. Další fáze tržního pohybu tak může výrazně záviset na tom, zda centrální banky potvrdí očekávání uvolněnějšího směru měnové politiky. V takovém prostředí budou investoři pravděpodobně stále selektivnější a zaměří se na kvalitu tržeb, odolnost marží a důvěryhodnost firemních výhledů.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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