Shrnutí trhů: Evropské akciové indexy se pokoušejí o odraz 📈 Wizz Air po zveřejnění tržeb roste o 6 %

Evropské akciové trhy se zotavují z nedávného výprodeje, protože investoři využívají nižších valuací a nakupují při poklesech. Nejistota pramení z eskalace napětí mezi Spojenými státy a Íránem, která posiluje obavy o dodávky energií z Blízkého východu a inflační dopady dlouhodobého konfliktu. Navzdory těmto protivětrům zůstává na evropských trzích zachována strategie nákupů při poklesech.
Klíčové body
- Evropské akcie se odrážejí od nedávných poklesů a Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů, v souladu s očekáváním trhu.
- Hlavní evropské indexy se drží relativně dobře navzdory slabosti v technologickém sektoru.
- Rostoucí výnosy dluhopisů a geopolitické napětí nadále omezují chuť po riziku a zvyšují nejistotu ohledně udržitelnosti tržní rally.
- Investoři hledí za dnešní rozhodnutí o sazbách a soustředí se především na signály prezidentky ECB Christine Lagardeové ohledně možného dalšího kroku v září.
Akcie v centru pozornosti
- SAP klesl téměř o 4 % a Capgemini ztratil více než 3 %, což zatížilo evropský technologický sektor poté, co Oracle představil agresivní plány kapitálových výdajů.
- Hugo Boss vzrostl o více než 8 % poté, co Frasers Group předložila nabídku na převzetí německé módní značky v hodnotě 2 miliard EUR.
- Frasers Group klesla přibližně o 2 %, protože investoři vyhodnocovali finanční dopady navrhované akvizice.
- Wizz Air posílil přibližně o 6 % po zveřejnění ročních tržeb, které překonaly očekávání trhu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Wizz Air se vrací k ziskovosti, tlak ze strany motorů začíná slábnout
Wizz Air zveřejnil výsledky, které lze vnímat jako významný krok k normalizaci obchodního modelu po dvou mimořádně náročných letech poznamenaných problémy s motory Pratt & Whitney GTF. Aerolinka se vrátila k zisku před zdaněním, zlepšila tvorbu hotovosti a udržela silný růst počtu cestujících navzdory pokračujícím provozním omezením. Neméně důležité je, že management signalizoval postupné slábnutí dopadu odstavených letadel a zároveň upozornil na možné růstové příležitosti vyplývající z rostoucího tlaku na slabší konkurenty. Investoři zprávu přivítali a akcie během čtvrteční seance vzrostly až o 6 %.
Klíčové body
- Wizz Air se vrátil k ziskovosti, když vytvořil zisk před zdaněním ve výši 27 milionů EUR a téměř 1 miliardu EUR volného peněžního toku.
- Počet odstavených letadel kvůli kontrolám motorů Pratt & Whitney klesl ze 42 na 30. Problém by měl být plně vyřešen do konce roku 2027.
- Management očekává silný růst provozu ve fiskálním roce 2027 a vidí příležitosti k získání tržního podílu od finančně slabších konkurentů.
Výsledky potvrzují zotavení obchodního modelu
Za fiskální rok vykázal Wizz Air zisk před zdaněním ve výši 27 milionů EUR, což znamená návrat k ziskovosti po předchozích ztrátách. EBITDA meziročně vzrostla o 16 %, zatímco počet cestujících se zvýšil o 10 % na 70 milionů.
Obzvlášť působivá byla tvorba hotovosti. Volný peněžní tok dosáhl téměř 1 miliardy EUR, což je o 22 % více než v předchozím roce, a to i přes splacení dluhopisu ve výši 500 milionů EUR v lednu 2026. Marže EBITDA vzrostla na 23,2 %, což ukazuje schopnost společnosti využívat rozsah a zlepšovat provozní efektivitu.
Výrazné zlepšení ukázala také rozvaha. Wizz Air zakončil rok s hotovostí přes 2 miliardy EUR, stabilní úrovní čistého dluhu a poklesem poměru čistého dluhu k EBITDA ze 4,4x na 3,7x. Management zopakoval ambici postupně snížit zadlužení směrem k přibližně 2x EBITDA.
Problémy s motory stále hrají roli, ale rizika postupně klesají
Kontroly motorů Pratt & Whitney GTF zůstávají největší provozní výzvou aerolinky. Téměř dva roky tento problém omezoval růst kapacity a vedl k dočasnému odstavení významné části flotily.
Nedávný vývoj však ukazuje jasný pokrok. Počet odstavených letadel klesl na 30 ze 42 před rokem a management nadále očekává, že všechna dotčená letadla se vrátí do provozu do konce kalendářního roku 2027.
Z pohledu investorů jde pravděpodobně o nejdůležitější závěr zprávy. Naznačuje, že trh začíná vidět cestu k neomezenému využití flotily a návratu k normální růstové dynamice.
Wizz Air se znovu zaměřuje na Evropu a upřednostňuje ziskovost
Management nadále upravuje síť linek a soustředí zdroje na klíčové trhy ve střední a východní Evropě. Významná část kapacity dříve alokované na Blízký východ byla přesunuta zpět do Evropy, kde kratší trasy umožňují vyšší využití letadel a častější provoz.
Aerolinka už ukončila působení v Abú Dhabí a snížila expozici vůči několika méně výkonným letištím. Management také uvedl, že London Gatwick není hlavní růstovou prioritou kvůli vysokým letištním poplatkům a provozním omezením.
Dalším významným strategickým rozhodnutím je opuštění samostatného provozního modelu pro Airbus A321XLR. Všechna letadla A321XLR budou místo toho začleněna do standardní flotily A321neo, což zjednoduší provoz a sníží složitost.
Výhled růstu zůstává velmi silný
Výhled managementu pro první polovinu fiskálního roku 2027 ukazuje na pokračující rychlou expanzi. Nabízená kapacita sedadel by měla v 1. čtvrtletí vzrůst přibližně o 25 % a ve 2. čtvrtletí o více než 25 %.
Další podporu by mělo přinést postupné obnovení provozu do Tel Avivu a pokračující návrat odstavených letadel do služby. Management zároveň vidí příznivé konkurenční prostředí, protože aerolinky napříč Evropou čelí rostoucím nákladům na palivo, omezené likviditě a stárnoucím flotilám.
CEO József Váradi otevřeně naznačil, že druhá polovina roku by mohla vytvořit „tržní vakuum“ a dokonce vyvolat krachy některých aerolinek. To by vytvořilo příležitosti pro Wizz Air k získání dalšího tržního podílu.
Pohled analytika
Celkově by výsledky měly být vnímány pozitivně. Wizz Air se nejen vrátil k ziskovosti, ale také ukázal silnou tvorbu hotovosti a zlepšené ukazatele zadlužení. Ještě důležitější je, že postupné řešení problému s motory Pratt & Whitney naznačuje, že hlavní překážka, která v posledních dvou letech omezovala růst, začíná slábnout. Pokud management dodrží harmonogram obnovy flotily, mohl by Wizz Air vstoupit do let 2027–2028 s jednou z nejmladších a nákladově nejefektivnějších flotil v Evropě. V kombinaci s agresivním růstem kapacity, obnoveným zaměřením na ziskové klíčové trhy a potenciálem těžit z konsolidace odvětví se společnost zdá být dobře připravena zlepšit výsledky a posílit svou konkurenční pozici ve střednědobém horizontu.
Zdroj: xStation5
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