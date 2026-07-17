Shrnutí trhů: Evropské indexy klesají kvůli napětí mezi USA a Íránem 📉 Polovodičový sektor pod tlakem

Evropské trhy v pátek otevřely níže, protože rostoucí napětí na Blízkém východě vytlačilo ceny ropy výše a znovu oživilo obavy z inflace. Výprodej však zatím zůstává relativně omezený a silný začátek výsledkové sezóny pomáhá tlumit ztráty. Celoevropský index STOXX 600 v úvodu obchodování klesal přibližně o 0,6 %, ale nadále směřoval k mírnému týdennímu zisku.
- Spojené státy a Írán si již šestý den v řadě vyměňují vojenské údery, což zvyšuje riziko dalších výpadků na globálních energetických trzích.
- Rostoucí ceny ropy znovu vyvolaly obavy, že inflace může zůstat zvýšená delší dobu, což by centrálním bankám ztížilo pokračování v uvolňování měnové politiky.
- Evropské trhy výrazně překonávají své asijské protějšky, zejména proto, že evropské indexy mají mnohem nižší expozici vůči velkým technologickým společnostem.
- Polovodičový sektor se dostal pod tlak. Akcie STMicroelectronics klesaly přibližně o 5 % a ASML ztrácela zhruba 3,5 %.
- Investoři geopolitické napětí částečně přehlížejí díky silnému začátku výsledkové sezóny, zejména u velkých evropských bank, které akciové trhy podpořily již na začátku tohoto týdne.
- Přední stratégové jsou zároveň vůči evropským akciím stále optimističtější. Podle průzkumu agentury Bloomberg zvýšily společnosti UBS a Deutsche Bank své cílové hodnoty indexu STOXX 600 pro konec roku. Poukazují přitom na zrychlující růst firemních tržeb a odolnost trhu vůči geopolitickým rizikům.
- UBS nyní patří mezi nejoptimističtější společnosti ve vztahu k evropským akciím a očekává, že index STOXX 600 by mohl do konce roku posílit přibližně o 8 %.
- Lepší než očekávaná inflační data z USA zmírnila obavy z bezprostředního růstu úrokových sazeb, vyšší ceny ropy však znovu komplikují inflační výhled.
- Pozornost investorů se nyní přesouvá k měnovému zasedání Evropské centrální banky v příštím týdnu.
- Většina ekonomů očekává, že ECB ponechá úrokové sazby beze změny. Peněžní trhy však začaly započítávat vyšší pravděpodobnost zvýšení sazeb ještě v průběhu tohoto roku.
- Londýnský index FTSE 100 klesal přibližně o 0,3 %, francouzský CAC 40 ztrácel zhruba 0,6 % a německý DAX oslaboval přibližně o 0,5 %.
- Níže se obchodovaly také trhy v jižní Evropě. Italský FTSE MIB klesal přibližně o 1 % a španělský IBEX 35 ztrácel zhruba 0,3 %.
Grafy EU50 a DE40
Při pohledu na graf futures na index Euro Stoxx 50 (EU50) je jasně vidět, že průměr EMA50 se stal supportem. Pokles pod úroveň 6 216 bodů by mohl otevřít prostor pro delší korekci až k úrovni 5 925 bodů, kde se nachází EMA200 (červená linie). Pokles mohou podpořit obavy z inflace a vyšší ceny ropy.
Zdroj: xStation5
Futures na německý index DAX dnes rovněž klesají a nacházejí se jen mírně nad úrovní EMA200 (červená linie), která leží na 24 500 bodech. Indikátor RSI se pohybuje poblíž neutrálních hodnot na úrovni 44, z hlediska objemu je však patrná převaha medvědů.
Zdroj: xStation5
Tomra Systems po zveřejnění tržeb posiluje o 15 %
Akcie společnosti Tomra Systems (TOM.NO), předního evropského výrobce automatů na výkup vratných obalů, v pátek rostou téměř o 15 % a dostávají se na nejvyšší úroveň od konce dubna.
Investoři pozitivně přijali lepší než očekávané výsledky za 2. čtvrtletí a mimořádně silný růst divize Collection, která vyrábí automaty na výkup lahví a plechovek pro zálohové systémy.
Automaty společnosti po celém světě každoročně vyberou více než 50 miliard prázdných lahví a plechovek.
Nové zálohové systémy podporují růst tržeb
Tržby skupiny meziročně vzrostly o 25 % na 405 milionů EUR, zatímco upravený ukazatel EBITA vzrostl o 30 % na 57 milionů EUR. Upravený zisk na akcii se zvýšil z 0,08 EUR na 0,10 EUR, hrubá marže však kvůli méně příznivému produktovému mixu klesla na 41,3 % z loňských 44,3 %.
Jednoznačně nejvýkonnější částí podnikání byla divize Collection, jejíž tržby vyskočily o 45 %. Růst podpořilo zavádění nových zálohových systémů v Polsku, Portugalsku, Singapuru a Rumunsku, což zvýšilo poptávku po automatech společnosti.
Dalším důležitým katalyzátorem je nedávno oznámená smlouva společnosti Tomra na dodávku přibližně 1 200 automatů významnému britskému maloobchodnímu řetězci před spuštěním celostátního zálohového systému, které je naplánováno na rok 2027. Podle Barclays by britský trh mohl nakonec potřebovat až 17 000 automatů TOMRA.
Ostatní segmenty společnosti vykázaly smíšené výsledky. Tržby divize Food vzrostly o 5 %, zatímco tržby divize Recycling klesly o 11 % kvůli slabší poptávce v Asii. Tomra ponechala svůj celoroční výhled beze změny a ve druhé polovině roku 2026 očekává tržby divize Collection ve výši 400–440 milionů EUR, oproti 454 milionům EUR v první polovině roku.
Společnost zároveň očekává celoroční tržby divize Recycling ve výši 200–215 milionů EUR a divize Food ve výši 340–360 milionů EUR. Vedení upozornilo, že obchodní napětí, cla a širší nejistota na trhu by mohly oddálit investiční rozhodnutí zákazníků. Přibližně 15 % tržeb skupiny pochází ze Spojených států, zatímco více než 90 % prodejů v USA je zásobováno z Evropy, což společnost vystavuje riziku případných cel. Navzdory těmto rizikům se investoři soustředili především na silné momentum divize Collection a dlouhodobou růstovou příležitost spojenou s globálním rozšiřováním zálohových systémů.
Graf Tomra Systems (TOM.NO)
Akcie dnes zaznamenávají dvouciferný růst, již několik let se však nacházejí v dlouhodobém downtrendu. I po dnešním růstu se stále obchodují přibližně 5 % pod 200denním EMA (červená linie), který je obecně považován za hranici mezi dlouhodobým uptrendem a downtrendem.
Pro býky je klíčovou technickou překážkou nejen proražení nad 200denní EMA poblíž 117 NOK, ale také růst nad 38,2% Fibonacciho retracement posledního klesajícího impulsu kolem 128 NOK. Důležité úrovně supportu se nacházejí poblíž 109 NOK, tedy dnešní otevírací ceny, a v oblasti 98–100 NOK, kde se akcie obchodovaly před dnešním gapem výše.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (16.7.2026)
🎥 Akcie v Jižní Koreji zažívají obrovské výprodeje. Jaké jsou důvody propadů?
📉 US100 ztrácí 1,5 %
Netflix zklamal Wall Street 🚩 Akcie klesají 9 % po zklamávajících výhledech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.