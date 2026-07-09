Shrnutí trhů: Kapitál se vrací do technologických akcií; ASML roste o 2,5 % 🚀

Evropská seance začíná v duchu návratu k rizikovým aktivům, a to i přes další eskalaci konfliktu USA–Írán – kontrakty na S&P 500 přidávají 0,3 %, Nasdaq 100 roste o 0,61 % a futures na Dow Jones připisují přibližně 0,15 %. Hlavním faktorem pohánějícím trhy jsou napětí na Blízkém východě: prezident Trump oznámil ukončení příměří s Íránem, poté USA provedly nové letecké útoky na íránské cíle v reakci na útok na tankery v Hormuzském průlivu, což ještě ve středu vyvolalo vlnu úniku od rizikových aktiv.
Přesto evropské indexy ve čtvrtek odráží – Stoxx 600 získává 0,5 %, francouzský CAC 40 a německý DAX rostou shodně o 0,6 %, zatímco londýnský FTSE 100 ztrácí 0,2 % táhnut propadem AstraZeneca. Ropa WTI po prudkém, šestiprocentním skoku ve středu zůstává na zvýšených úrovních, i když ve čtvrtek ráno mírně klesá na základě očekávání případného obnovení jednání a obchoduje se blíže 77 USD za barel. Americký dolar se udržuje na týdenních maximech – index DXY se pohybuje okolo 100,9–101,2 bodu, podpořen poptávkou po bezpečných aktivech a očekáváními zvyšování sazeb Fedu v reakci na inflační dopad zdražení ropy; japonský jen je přitom pod zvláštním tlakem a testuje úroveň 162,5–162,7 za dolar.
Na evropských burzách vedou technologický a surovinový sektor – akcie ASML přidávají 2,6 %, Siltronic +10,5 % a Soitec +4,5 %, přičemž dodatečnou podporu jim poskytují zprávy o možném přístupu čínských AI firem k čipům Nvidia H200. Nejhůře si vede zdravotní péče, která klesá přibližně o 1,5 % v důsledku propadu AstraZeneca, pod tlakem zůstávají rovněž potravinářský a telekomunikační sektor. Španělský IBEX odráží o 1,1 % po předchozích poklesech spojených s Trumpovými komentáři k politice NATO. Zdroj: XTB
Zprávy ze společností
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AstraZeneca ztrácí až 9–10 % – nejhorší den od března 2020 – poté, co lék Wainua (vyvíjený společně s partnerem Ionis) nesplnil primární cíl studie fáze III v léčbě kardiomyopatie ATTR-CM, což vrhá stín na důvěryhodnost vedení při navrhování klinických studií.
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Akcie Ionis Pharmaceuticals se propadají o 12,5–13,8 %, zatímco konkurenti s dostupnými terapiemi ATTR-CM, Alnylam a BridgeBio, získávají 11–16 %, jelikož neúspěch Wainua posiluje jejich tržní pozici.
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Hugo Boss doporučuje akcionářům odmítnout nabídku převzetí od Frasers Group s argumentem, že navrhovaná cena 38 eur za akcii (prémie pouhých 4,3 %) neodráží hodnotu ani potenciál společnosti.
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SK Hynix eviduje více než sedminásobné převýšení poptávky nad nabídkou před pátkovým debútem na americké burze, přičemž akcie společnosti v Soulu rostou o 5,3 %.
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Nordex přidává 5 % po oznámení růstu projektových zakázek ve druhém čtvrtletí na 3 054 MW, poháněného silnou poptávkou z USA, zatímco Computacenter skočil o 11,1 % díky výsledkům překonávajícím očekávání, jež byly podpořeny poptávkou po infrastruktuře AI.
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Novo Nordisk uvádí v Indii týdenní injekci inzulínu Awiqli a počítá s urychlením expanze na diabetologickém trhu čítajícím přes 100 milionů pacientů, přičemž společnost nadále čelí konkurenci ze strany Eli Lilly a lokálních výrobců generik.
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