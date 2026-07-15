Shrnutí trhů: Nižší inflace PPI podporuje indexy 🔼 US100 roste o 0,5%

Technologický sektor opět táhne globální akciové trhy vzhůru, zatímco investoři se snaží skloubit velmi silnou výsledkovou sezónu s rostoucím geopolitickým rizikem na Blízkém východě. Pozornost trhu se soustředí zároveň na výsledky společností z oblasti AI, ceny ropy a výhled měnové politiky Fedu po slabších inflačních datech CPI, než se očekávalo. Dnešní data PPI z USA podpořila včerejší čísla CPI — ceny výrobců překvapivě klesly o 0,3 % m/m a meziroční růst skončil pod očekáváními.
- Futures na Nasdaq 100 rostou o 0,5 % a futures na S&P 500 přidávají 0,25 %, taženy velmi silnými výsledky společností z polovodičového sektoru.
- Akcie ASML posilují o téměř 8 % po zvýšení výhledu tržeb a oznámení rozšíření výroby strojů pro výrobu AI čipů.
- SK Hynix roste o 9 % a dohání dřívější zisky amerických ADR tohoto výrobce pamětí.
- Ropa Brent zdražuje třetí den v řadě a pohybuje se kolem 85,6 USD za barel po dalších amerických útocích na cíle v Íránu a po Donaldově Trumpově avizování zintenzivnění vojenských operací.
- Navzdory geopolitickému napětí zůstávají ceny ropy výrazně pod dřívějšími vrcholy přesahujícími 100 USD za barel a investoři stále více obracejí pozornost k výsledkové sezóně.
- Výnos 10letých amerických státních dluhopisů mírně roste o 1 b.b. na 4,60 %, podobný pohyb je patrný i na evropském dluhopisovém trhu.
- Dolar zůstává relativně stabilní, zatímco trh prakticky vylučuje zvýšení sazeb Fedu na nejbližším zasedání a nadále přisuzuje vysokou pravděpodobnost pohybu v září.
- Producentská inflace (PPI) v USA nečekaně klesla o 0,3 % m/m oproti očekávanému růstu o 0,1 %, přičemž meziroční dynamika dosáhla 5,6 %, což je pod výhledem 6,2 %. Jádrová inflace PPI zároveň také zpomalila více, než se předpokládalo (4,7 % r/r oproti výhledu 5,1 %), zatímco index NY Empire State výrazně pozitivně překvapil růstem na 15 oproti výhledu 9.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
💾 Micron vs. Nvidia. Nová hvězda Wall Street vzrostla od debutu ChatGPT 18násobně
Morgan Stanley trhá rekordy: Výsledky překonaly očekávání a Wall Street slaví 💰
Krypto novinky: Coinbase sází na AI, ECB testuje digitální euro a Česko blokuje Polymarket 🚨
BlackRock spravuje už přes 15 bilionů dolarů 💰Růst táhnou ETF, alternativní investice i vyšší poplatky 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.