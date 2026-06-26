Shrnutí trhů: Poklesy se šíří napříč evropským trhem

Na burzách ve Frankfurtu, Paříži a Amsterdamu dnes ztrácejí výrobci čipů a pokročilých technologií. Evropští lídři sektoru, jako ASML či Infineon, následují americké giganty. Negativní sentiment zasahuje také společnosti z automobilového sektoru a těžkého průmyslu.
Graf 1: Sektorová heatmapa v Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.05.2026
V souvislosti s utišením konfliktu mezi USA a Íránem spekulativní nadšení kolem společností z širšího ekosystému AI opadá. Aby bylo možné dostát velmi vysokým očekáváním investorů, je třeba stále více, přičemž miliardové investice do infrastruktury a datových center jsou podrobovány čím dál pečlivějšímu přezkoumání.
Navíc se blíží konec druhého čtvrtletí, které bylo pro technologický sektor mimořádně úspěšné. Vzhledem k rebalancingu, zejména u institucionálních a vyvážených fondů, mohou být poslední červnové dny náročné pro společnosti, které si v posledních měsících vedly nejlépe. Správci fondů jsou často nuceni obnovit odpovídající strukturu portfolia (např. 60 % akcie, 40 % dluhopisy), což částečně vysvětluje nedávný růst cen státních dluhopisů největších světových ekonomik.
Společnosti
Zatímco ještě včera jsme po zveřejnění výrazně lepších výsledků Micronu než se očekávalo psali o výrazném posílení Infineon Technologies a ASML, dnes se obě společnosti řadí mezi největší poražené a ztrácejí 3,4 %, resp. 1,3 %.
Graf 2: Vítězové a poražení v Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.06.2026
Ztrácejí také němečtí giganti – Siemens (-4 %) a BMW (-1,8 %), které za měsíc oslabilo již o více než 20 %. Za tak výrazným propadem akcií bavorského automobilového závodu stojí z velké části propad prodejů v Číně (o celých 18 % meziročně). Čínští spotřebitelé masově přecházejí na domácí, lokální značky elektromobilů, jako jsou BYD, Xiaomi nebo Li Auto.
Indexy
Klesá nejen panevropský Euro Stoxx 50 (-0,8 %). Do červených čísel se propadají také německý DAX (-1,2 %), francouzský CAC40 (-0,8 %), italský FTSE MIB (-1,3 %) nebo polský WIG20 (-1,6 %).
Graf 3: Dashboard pro Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 26.06.2026
Futures kontrakty rovněž naznačují, že americká burza by měla otevřít v červených číslech.
Energetické suroviny
Podle slov amerického ministra energetiky Chrise Wrighta proplulo v posledních několika dnech Hormuzským průlivem v průměru přibližně 72 lodí denně, přepravujících téměř 20 milionů barelů ropy denně. O 70 lodích, které průlivem propluly 24. června, hovoří také společnost Kpler specializující se na analytiku globálního trhu surovin a námořní přepravy. To je stále přibližně dvakrát méně než před vypuknutím války, trend je však zřetelně rostoucí, což může vysvětlovat další pokles cen.
- Za barel ropy Brent zaplatíme v současnosti něco přes $73.
- Cena barelu WTI činí přibližně $70.
Graf 4: OIL [D1] (30.10 - 26.06)
Zdroj: xStation, 26.05.2026
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