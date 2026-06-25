Shrnutí trhů: Trhy rostou po silných datech Micronu (25. 06. 2026)

Po úterním výprodeji taženém sektorem polovodičů se ocitla budoucnost býčího trhu poháněného společnostmi z širšího ekosystému AI pod otazníkem. Středeční publikace čtvrtletních výsledků Micronu tak nabyla zvláštního významu.
Zpráva technologického giganta překonala i tak již velmi vysoká očekávání.
- Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl $25,11. To je výsledek nejen lepší než očekávání ($20,20), ale také více než dvojnásobný oproti tomu, co společnost vykázala pouhé 3 měsíce dříve.
- Téměř stejně působivý byl i růst tržeb. Ve 2. čtvrtletí dosáhly $23,9 mld., ve 3. pak $41,5 mld.
Tato čísla jsou důležitá nejen pro akcie společnosti (které vzrostly v předobchodování o téměř 19 %), ale i pro širší trh – dovolují totiž nadále věřit v příběh o rentabilitě gigantických investic spojených se sektorem AI.
Graf 1: Heatmapa pro Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Společnosti
Není tedy žádným překvapením, že z celého indexu Euro Stoxx 50 rostou nejsilněji Infineon Technologies (+5,6 %) a ASML Holding (+4,6 %), společnosti zabývající se výrobou pokročilých polovodičů, resp. fotolitografických strojů.
Graf 2: Vítězové a poražení v Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Obě společnosti jsou základními pilíři evropského technologického sektoru a plní v něm odlišné, avšak vzájemně se doplňující role:
- ASML Holding dodává stroje, které umožňují výrobcům čipů nanášet neuvěřitelně jemné vzory na křemíkové destičky. Jde o monopolistu v oblasti EUV litografických systémů, bez nichž by výroba moderních procesorů pro smartphony nebo systémy AI nebyla možná.
- Infineon Technologies se soustředí na návrh a výrobu samotných polovodičů. Je lídrem v segmentu výkonové elektroniky, mikrokontrolérů a senzorů, které zajišťují „inteligenci" moderních elektromobilů nebo systémů průmyslové automatizace.
Indexy
Díky výraznému zlepšení sentimentu podpořenému silnými výsledky v sektoru pokročilých technologií výrazně rostou nejdůležitější evropské burzovní indexy. Výše zmíněný panevropský Euro Stoxx 50 posiluje o 0,8 %, čímž navyšuje svůj celkový zisk v roce 2026 na 18,5 %.
Graf 3: Dashboard pro Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Posilují také německý DAX (+1 %), francouzský CAC 40 (+0,7 %), britský FTSE 100 (+0,9 %) a polský WIG20 (+1,4 %).
Futures kontrakty rovněž naznačují, že americká burza by měla otevřít v zeleném.
Geopolitika
V posledních dnech geopolitické otázky ustoupily do pozadí. Probíhají práce na podpisu konečné dohody, na níž mají obě strany čas do 21. srpna. Z předchozích zkušeností však víme, že termíny stanovené prezidentem Trumpem mívají tendenci být pružné – příliš bychom se tedy k tomuto datu nevázali.
Přelomové zprávy mají stále značný potenciál vyvolat na trzích vysokou volatilitu. Laťka jejich „přelomovosti" je však nastavena výrazně výše než v prvních týdnech konfliktu. Trh čeká na konkrétní kroky a pečlivě sleduje, zda se provoz v Hormuzském průlivu skutečně vrátí do stavu blízkého normálu.
Energetické suroviny
Při absenci negativních titulků pokračují v poklesu klíčové energetické suroviny.
- Ropa Brent klesá na $73 za barel.
- Barel ropy WTI koupíme za méně než $70.
Graf 4: OIL [D1] (29.10 - 25.06)
Zdroj: xStation, 25.05.2026
Makroekonomická data
Byl zveřejněn klíčový inflační ukazatel PCE ze Spojených států. Bez většího překvapení – ocenění zvýšení úrokových sazeb Fedu prošlo jen mírnou korekcí dolů.
Jak hlavní, tak jádrová složka dopadly v meziročním srovnání v souladu s očekáváními:
- Hlavní PCE: 4,1 %.
- Jádrová PCE: 3,4 %.
Graf 5: Inflace PCE ve Spojených státech (2006 - 2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Mírné překvapení jsme zaznamenali pouze v mezimísíčním vyjádření – a to u méně sledované hlavní složky.
- Hlavní PCE: 0,4 % (konsensus: 0,5 %).
- Jádrová PCE: 0,3 %.
Pozornost se tak obrátila k dalším datům zveřejněným ve stejný čas.
- Zvláště zajímavá se jeví revize dynamiky HDP za 1. čtvrtletí z 1,6 % v anualizovaném vyjádření na 2,1 %.
- Příjemným překvapením je také vyšší než očekávaný růst příjmů a spotřebitelských výdajů v květnu (oba o 0,7 % meziměsíčně).
Graf 6: HDP a dynamika HDP ve Spojených státech (2000 - 2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Devizový trh
Vysoká očekávání, která investoři vkládali do dnešní publikace inflační zprávy z USA, nebyla naplněna. Odečet se neukázal jako přelomový a otázka zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech zůstává nadále otevřená.
Pár EURUSD po 2,5% poklesu za poslední týden zůstává dnes stabilní a osciluje kolem 1,135.
Větší volatilitu nepozorujeme ani u zlotého. Kurz EURPLN se aktuálně pohybuje mírně nad 4,28, USDPLN pak těsně pod 3,77.
Graf 7: EURUSD [H1] (02.06 - 25.06)
Zdroj: xStation, 25.06.2026
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