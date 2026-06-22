Shrnutí trhů: Trhy tlumí ranní optimismus; politický šok ve Velké Británii 💥

Evropské akciové indexy zahájily týden smíšeně. Španělský IBEX 35 roste o 0,65 %, nizozemský AEX o 0,56 % a londýnský FTSE 100 se drží jen mírně v plusu (+0,19 %). Pod tlakem naopak zůstávají DAX (-0,25 %), CAC40 (-0,78 %) a italský FTSE MIB (-0,32 %). Tržní sentiment určují především události kolem mírových jednání mezi USA a Íránem. Zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu oznámili předběžnou dohodu na plánu postupu pro finální dohodu do 60 dnů, což výrazně snížilo geopolitickou rizikovou prémii.
Jednání však zůstávají křehká. Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, což je krok, který už dříve v květnu vytlačil ceny ropy téměř k 126 USD za barel. Trhy proto zůstávají opatrné ohledně udržitelnosti deeskalace. Ropa Brent klesá přibližně o 0,7 % na 80 USD za barel, zatímco WTI se obchoduje kolem 75–77 USD a odevzdává předchozí zisky. Dolar posiluje. Index DXY roste o 0,13 %, zatímco pár USD/JPY stoupá na 161,74, podporovaný jestřábím postojem Fedu, který signalizuje možné zvýšení sazeb už v září.
Dalším faktorem ovlivňujícím sentiment ve Velké Británii byla rezignace britského premiéra Keira Starmera, který dnes ráno oficiálně oznámil odchod z funkcí lídra Labouristické strany i předsedy vlády. To znamená, že Spojené království nyní čeká už sedmý premiér za deset let. Reakce trhu však byla utlumená. Libra vůči dolaru ztratila jen 0,19 % a obchodovala se kolem 1,3207 USD, zatímco výnosy desetiletých britských státních dluhopisů zůstaly téměř beze změny na 4,85 %. Rezignace totiž byla po vítězství Andyho Burnhama v doplňovacích volbách z minulého týdne do značné míry započítána. Predikční trh Polymarket přisuzuje Burnhamovi šanci stát se premiérem až 96 % a nominace v souboji o vedení Labouristické strany mají začít 9. července. Klíčovou otázkou pro nervózní dluhopisové trhy však zůstává, kdo obsadí post ministra financí a jak se nová vláda vypořádá s nejtěžším Starmerovým dědictvím: napjatými veřejnými financemi.
Na sektorové úrovni v rámci Euro Stoxx 50 je jednoznačně v zelených číslech technologie (+1,62 %), tažená polovodiči. Naopak sektory luxusního zboží a zbytné spotřeby (-2,77 %) jsou převážně v červených číslech, stejně jako komunikace (-1,50 %) a zdravotnictví (-1,10 %). Pokles volatility měřený indexem VSTOXX (-1,61 %) oproti předchozímu závěru však naznačuje, že se trh po turbulencích z minulého týdne částečně uklidnil.
Firemní informace
- Infineon Technologies zaznamenává největší růst v indexu Euro Stoxx 50. Jeho akcie během seance rostou o +4,80 % a pokračují v působivé jízdě: +130,6 % od začátku roku a +150,7 % meziročně. Poměr P/E činí 100x, což odráží nadšení investorů pro průmyslové a automobilové polovodiče v době boomu AI.
- Hermès International klesá o –5,57 % a je největším poraženým v indexu. Jeho akcie od začátku roku ztrácejí –23,5 %. Slabost sektoru luxusního zboží pramení z obav o poptávku v Číně a ze zpomalení spotřebitelských výdajů v prémiovém segmentu.
- LVMH klesá o 2,84 %, čímž prohlubuje pokles sektoru luxusního zboží (–23,9 % YTD).
- EasyJet roste přibližně o 3 % poté, co fond Castlelake předložil třetí nabídku na převzetí aerolinky. To znovu oživilo spekulace o konsolidaci v evropském sektoru nízkonákladových leteckých společností. Babcock International klesá téměř o 4 % po zklamání z výsledků. Obranná společnost nedosáhla na výhled hrubého zisku. BioArctic roste o 8 % po oznámení dohody o spolupráci se společností Eli Lilly v oblasti neurologických terapií.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Blíží se konec evropských automobilek nebo je výplach příležitost? 🚗
Ropa znovu ztrácí navzdory napětí kolem Hormuzského průlivu
Ekonomický kalendář: Do centra pozornosti se dostává kanadský údaj CPI 💡
Ranní shrnutí: Křehké, ale stále. Investoři věří, že jednání mezi USA a Íránem přinášejí pokrok ⏰
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.