Shrnutí trhů: Ztrácí AI CAPEX své kouzlo? 🚩 Alphabet a Tesla zatěžují globální trhy (23.07.2026)

Futures na americké indexy a evropské akcie se po zveřejnění výsledků společností Alphabet a Tesla obchodují pod tlakem. Investoři stále více zpochybňují, zda rekordní výdaje na umělou inteligenci přinesou dostatečně atraktivní návratnost. Ještě před několika měsíci byly rostoucí kapitálové výdaje (CAPEX) obecně vnímány jako silný býčí signál pro společnosti spojené s AI. Dnes se však stávají stále větším zdrojem obav.
Investoři začínají zpochybňovat masivní AI CAPEX
Alphabet oznámil, že v roce 2026 plánuje investovat do kapitálových výdajů až 205 miliard USD, oproti předchozímu výhledu ve výši 190 miliard USD. Elon Musk po zveřejnění výsledků Tesly zároveň uvedl, že společnost by měla pokračovat v investicích do infrastruktury pro AI „tak rychle, jak jen můžeme, aniž by to bylo příliš nehospodárné“.
Ještě před několika měsíci by podobná oznámení podpořila příběh zrychlující revoluce v oblasti AI a pomohla technologickým akciím k růstu. Dnes si však investoři kladou jinou otázku: nezapojily se největší technologické společnosti do nákladných závodů ve zbrojení, které by nakonec mohly snížit výnosy v celém sektoru?
Technologické akcie stahují globální indexy dolů
Slabší nálada kolem největších světových technologických společností se rychle přenesla i na širší akciové trhy.
Futures na index S&P 500 klesají přibližně o 0,4 %, zatímco futures na Dow Jones ztrácejí kolem 0,5 %. V Evropě index Stoxx Europe 600 oslabuje o 0,8 %, německý DAX klesá o 0,8 % a francouzský CAC 40 ztrácí přibližně 1 %.
Největším propadákem seance je STMicroelectronics, jejíž akcie po zveřejnění čtvrtletních výsledků klesají téměř o 15 %. Naopak Dassault Aviation po silných výsledcích posiluje o více než 8 %.
Americký dolar zároveň zůstává relativně stabilní, zatímco ceny ropy Brent a WTI rostou o více než 3 %. To zvyšuje obavy z inflace a prohlubuje nákladové tlaky na společnosti.
Výhled pro EU50 a DE40
Euro Stoxx 50 (EU50)
Futures kontrakt na index Euro Stoxx 50 se dnes obchoduje mírně níže, stále se však drží poblíž horní hranice rostoucího cenového kanálu. Exponenciální klouzavý průměr za 200 dní (EMA200) se aktuálně nachází kolem 5 900 bodů.
Pokles pod 5 800 bodů zůstává realistickým scénářem v případě, že prodejní tlak zesílí. Další významná úroveň rezistence se nachází poblíž 6 500 bodů.
Zdroj: xStation5
DAX (DE40)
Futures kontrakt na index DAX znovu klesl pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50), který je vyznačen oranžovou linií. To naznačuje, že se prodejci pokoušejí znovu převzít kontrolu nad trhem, a to navzdory relativně nízkému objemu prodejů.
Zdroj: xStation5
AI vstupuje do nové fáze ocenění
Stále více investorů se domnívá, že období bezpodmínečného nadšení kolem umělé inteligence se může chýlit ke konci. Po měsících mimořádně silného přílivu kapitálu do polovodičových akcií začínají fondy svou expozici vůči tomuto sektoru snižovat.
To nutně neznamená konec býčího trhu s AI. Spíše to naznačuje, že investoři mění způsob, jakým společnosti spojené s AI oceňují. Trhy již neodměňují pouze vyšší kapitálové výdaje. Stále častěji požadují důkaz, že miliardy dolarů investované do datových center, AI čipů a výpočetní infrastruktury povedou k vyšším ziskům, silnějším peněžním tokům a udržitelným konkurenčním výhodám.
U společností jako Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon a Tesla proto již není hlavní otázkou: „Kolik utrácejí za AI?“ Místo toho se investoři ptají: „Jakou návratnost tyto investice přinesou?“ To se pravděpodobně stane jedním z hlavních investičních témat technologického sektoru v následujících čtvrtletích.
Firemní zprávy
- SK Hynix omezila objem svých akcií kótovaných v Jižní Koreji, které lze převést na ADR obchodované v USA, na 2,5 % celkového počtu akcií v oběhu.
- BNP Paribas vykázala za druhé čtvrtletí tržby a zisk nad očekáváním Wall Street.
- UniCredit uvedla, že pravděpodobně převezme kontrolu nad Commerzbank, protože generální ředitel Andrea Orcel se přibližuje k dokončení jedné z největších evropských bankovních transakcí.
- TotalEnergies vykázala vyšší zisk za druhé čtvrtletí. Výsledky podpořily vyšší ceny ropy a rafinovaných produktů, zatímco zisk plynárenské divize klesl.
- Nestlé souhlasila s prodejem 50% podílu ve svém byznysu s balenou vodou společnosti Platinum Equity za přibližně 3 miliardy EUR (3,4 miliardy USD). Transakce je součástí strategie optimalizace portfolia.
Největší pohyby v Evropě
- Segro (+4,9 %) – Prologis potvrdil zájem o možné převzetí za 14 miliard GBP.
- Nokia (+4,2 %) – Společnost zveřejnila silnější než očekávaný výhled, podpořený rostoucí poptávkou ze strany datových center.
- Sartorius (+4,0 %) – Upravený EBITDA za první pololetí odpovídal očekávání trhu.
- argenx (+3,6 %) – Provozní zisk za druhé čtvrtletí překonal odhady analytiků.
- Dassault Systèmes (+2,3 %) – Společnost očekává ve třetím čtvrtletí růst tržeb podle non-IFRS o 3–5 % při konstantních směnných kurzech.
- BE Semiconductor (+2,0 %) – Výrobce zařízení pro čipový průmysl očekává ve třetím čtvrtletí hrubou marži 63–65 %, což je přibližně v souladu s konsenzem na úrovni 64,9 %.
- Daimler Truck (+1,2 %) – Společnost zvýšila výhled zlepšení svého podnikání v Severní Americe.
- Fuchs (+1,0 %) – Akcie po zveřejnění výsledků mírně posílily.
- Deutsche Börse (-1,4 %) – EBITDA za druhé čtvrtletí překonal očekávání, zatímco společnost zvýšila výhled příjmů z treasury aktivit.
- Vår Energi (-2,3 %) – RBC snížila sektorové doporučení a ponechala cílovou cenu na 55 NOK.
- Moncler (-4,0 %) – Tržby za druhé čtvrtletí přibližně odpovídaly očekávání trhu.
- STMicroelectronics (-5,9 %) – Společnost předpověděla silnější růst tržeb podpořený poptávkou po AI, investoři však na výsledky reagovali negativně.
STMicroelectronics (graf D1)
Akcie předního evropského výrobce polovodičů klesají zpět na úrovně naposledy zaznamenané v květnu letošního roku. V minulosti našly výraznou cenovou podporu kolem 50 EUR. Tato úroveň zároveň fungovala jako konsolidační pásmo během tržních maxim v roce 2023.
Zdroj: xStation5
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