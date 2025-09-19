Tři trhy, které sledovat příští týden (19.09.2025)

Nejdůležitější událost měsíce máme za sebou – Fed konečně rozhodl o svém prvním snížení úrokových sazeb v tomto roce. Dnešek je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, kdy expirují futures a OPCE na akcie a indexy, což přirozeně značí konec čtvrtletí. Toto období může přispět ke zvýšené volatilitě na finančních trzích. Vzhledem k tomu, že indexy i zlato jsou poblíž historických maxim, může být situace velmi zajímavá. Nadcházející týden přinese předběžná data PMI indexů a také rozhodnutí centrálních bank Švédska a Švýcarska. V USA se pozornost soustředí na klíčová data PCE inflace, i když se neočekává, že by měla tak silný vliv na trh jako nedávné rozhodnutí Fedu. V příštích dnech se proto vyplatí sledovat trhy jako GOLD, EURCHF a US100.
GOLD
Cena zlata dosáhla nových historických maxim v den rozhodnutí Fedu o snížení sazeb. Přestože šlo o první letošní snížení a byly naznačeny i další kroky, trh se zlatem od té doby prochází korekcí. Poptávka se při takto vysokých cenových úrovních ($3600–$3700) zdá být slabší, přesto velké instituce zvyšují své výhledy pro zlato do konce roku. Čtvrtek bude pro zlato klíčový – vystoupí čtyři významní členové Fedu, kteří mohou poskytnout více jasnosti k tónu posledního rozhodnutí o sazbách. V pátek pak dorazí data PCE inflace, preferovaného ukazatele Fedu pro změny spotřebitelských cen.
EURCHF
Ve čtvrtek dorazí rozhodnutí o úrokových sazbách ve Švýcarsku. Přestože inflace činí pouze 0,2 %, země se vyhnula riziku deflace. Problémem zůstávají vysoká cla, která zatěžují ekonomiku. Šéf SNB Martin Schlegel však nedávno uvedl, že snižování sazeb pod nulu přináší pro ekonomiku nové rizikové faktory. Trh proto očekává, že sazby zůstanou beze změny. Slabší frank by sice ekonomice prospěl, avšak četná geopolitická rizika udržují švýcarskou měnu v poptávce. K průlomu páru EUR/CHF z konsolidace, která trvá od dubna, by mohlo dojít pouze při výrazném posílení eura.
US100
Americké indexy pokračují v růstu a každý den dosahují nových historických maxim. Fed v podstatě potvrdil, že nevidí riziko recese, a v kombinaci s možností dalších snížení sazeb to poskytuje základ pro pokračující růst indexů. Statisticky září nebývá pro Wall Street příznivým měsícem, ale loni indexy posílily a letošní vývoj směřuje k podobnému scénáři. Přirozeně se investoři soustředí na klíčové polovodičové společnosti – například Nvidia, která nyní čelí problémům v Číně, a Intel, který získal nového strategického investora právě v podobě Nvidie. Díky této investici akcie Intelu vyskočily během jediného dne o 30 %.
