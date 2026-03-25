US Open: Írán odmítá Trumpův mírový plán, zatímco S&P 500 zůstává odolný

- „Trump Put“ vs. skepse vůči Íránu: Trhy podporuje 15bodový mírový plán USA, i když odmítnutí ze strany Íránu a pokračující střety udržují volatilitu na vysoké úrovni.
- Historický obrat Arm: Akcie Arm vyskočily o 15 % po zprávě, že společnost bude vyrábět vlastní AGI CPU, přičemž cílí na 15 miliard USD ročních tržeb a Meta má být jejím prvním klientem.
- Rizika v dodavatelském řetězci: Navzdory růstu technologických titulů čelí Nvidia rizikům, protože napětí na Blízkém východě ohrožuje dodávky helia, plynu nezbytného pro výrobu polovodičů.
Futures na americké indexy před otevřením Wall Street zaznamenaly mírné zisky, přičemž samotné indexy nakonec otevřely lehce výše, podpořené nadějemi na diplomatický průlom na Blízkém východě. Přestože Írán navrhované příměří oficiálně odmítl, trhy zřejmě nadále věří efektivnímu „message managementu“ Donalda Trumpa. Skutečnou hvězdou amerického dopoledne je však technologický sektor, konkrétně Arm Holdings, která oznámila revoluční změnu svého obchodního modelu.
Mezi diplomacií a eskalací
První část odpoledne na globálních trzích se nesla ve znamení vysoké volatility, vyvolané protichůdnými signály z Blízkého východu. Po včerejší smíšené seanci se situace v Asii výrazně zlepšila. Nikkei 225 vzrostl téměř o 3 %, Shanghai Composite přidal 1,3 % a jihokorejský KOSPI posílil o 1,6 %. V Evropě si indexy vedou o něco lépe, když se většina zisků pohybuje kolem 1,5 %, což ponechává většinu benchmarků v dosahu historických maxim.
V USA futures na S&P 500 (US500) i Nasdaq 100 (US100) rostou zhruba o 0,15 %, zatímco VIX zůstává na zvýšených úrovních. Optimismus byl z velké části podpořen 15bodovým mírovým plánem USA, který zahrnuje možnost zmírnění sankcí vůči Íránu výměnou za obnovení svobody plavby v Hormuzském průlivu. Zásadní je, že plán požaduje, aby se Írán fakticky vzdal svých jaderných ambicí — bodu, který byl dříve částečně vyjednatelný, avšak Teherán ho od vypuknutí bojů odmítá přijmout. Přesto ceny ropy klesly téměř o 5 % po zprávách, že v uplynulých hodinách několik plavidel úspěšně proplulo průlivem.
Tržní sentiment následně zhoršily zprávy agentury Fars, podle nichž Teherán považuje rozhovory za „nelogické“ a podmínky příměří odmítá. Analytici upozorňují na přetrvávající fenomén takzvaného „Trump Put“. Trh předpokládá, že administrativa nedovolí trvalý kolaps, i když situace v terénu nadále ukazuje na pokračující výměnu palby a Izrael pokračuje ve svých útocích na Írán.
Technická analýza a fundamenty: S&P 500 čelí umírněněnějším valuacím
S&P 500 (US500) zůstává na klíčové křižovatce. Cena se drží nad důležitým supportem, navázaným na 23,6% Fibonacciho retracement poblíž úrovně 6 600 bodů. Aktuálně se US500 pohybuje v rámci klesajícího trendového kanálu. Proražení nad jeho horní hranici by mohlo otevřít cestu k opětovnému testu zóny 6 800 bodů.
Pozornost si zaslouží také fundamentální valuace. Ukazatel Forward P/E (poměr ceny k očekávaným tržbám) se u indexu S&P 500 aktuálně pohybuje kolem 21. To je sice stále nad desetiletým průměrem kolem 18, zároveň je to však výrazně méně než vrcholy na úrovni 24, které jsme viděli během posledních dvou let. Trh sice zatím není „levný“ — historicky se za takové pásmo považuje zhruba 14 až 18 — ale jednoznačné vyřešení konfliktu by mohlo akciím v indexu S&P 500 dodat potřebný impuls k dalšímu růstu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Zprávy z firem: V centru pozornosti Arm a výrobci čipů
- Hlavním tahounem dnešní seance je Arm Holdings (ARM), jehož akcie rostou o více než 15 %. Společnost oznámila historický strategický obrat: Arm začne poprvé vyrábět a prodávat vlastní integrované obvody (takzvané AGI CPU) a posune se tak za hranici svého tradičního modelu, který spočíval pouze v licencování architektury jiným výrobcům.
- Finanční cíle: Od nové produktové linie se očekává, že během pěti let vygeneruje 15 miliard USD ročních tržeb. Celkové tržby společnosti by za stejné období měly vzrůst na 25 miliard USD, oproti zhruba 5 miliardám USD dnes.
- Zákazníci: Prvním velkým zákazníkem pro nové 136jádrové procesory bude Meta Platforms, přičemž výrobu zajistí TSMC.
- Reakce analytiků: Raymond James zvýšil doporučení pro ARM na „Outperform“ s cílovou cenou 166 USD a tento krok označil za transformační pro obchodní model společnosti.
- V rámci sektoru polovodičů se pozornost soustředí také na Nvidii (NVDA), jejíž akcie rostou o 2,5 %. Navzdory těmto ziskům nad sektorem visí rizika na straně nabídky. Zesilující konflikt v Íránu a možné škody na regionální plynové infrastruktuře by mohly ovlivnit dostupnost vzácných plynů, jako je helium, které je nezbytné pro litografii a výrobu křemíkových waferů. Blízký východ, zejména Katar, je klíčovým globálním dodavatelem helia. Hlášené škody na LNG terminálech by tak mohly vést k dlouhodobému růstu nákladů na výrobu čipů.
Další firemní pohyby:
- General Motors (GM): Akcie vzrostly o necelá 2 % po zvýšení doporučení na „Outperform“ od Wolfe Research s cílovou cenou 96 USD.
- Tesla (TSLA): Přidává 3 % díky celkovému zlepšení sentimentu vůči širšímu technologickému sektoru.
- Energetický sektor: Společnosti z oblasti fosilních paliv oslabují spolu s WTI, která klesla pod 89 USD za barel. Exxon Mobil odepsal 1 %, zatímco plynárenská společnost Cheniere ztratila 2,5 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.