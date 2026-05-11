US OPEN: Polovodiče drží trh na rekordních maximech

Akciové indexy v Evropě i na Wall Street jako by byly taženy dvěma opačnými směry. Působí na ně dva protichůdné, ale velmi silné cenové trendy. Na jedné straně jde o uptrend tažený prudkým růstem očekávání ohledně tržeb velkých technologických firem v prostředí další vlny AI boomu. Na ocenění však tlačí Donald Trump, který ve svých víkendových komentářích jasně přešel k tvrdšímu tónu vůči Íránu. Ceny ropy rostly téměř o 4 %.
Nálada v USA je přesto lepší než v Evropě. Futures na Nasdaq 100 a S&P 500 rostou těsně pod 0,2–0,3 %.
Vzhledem k tomu, že na pondělí nejsou naplánovány žádné významné konference k tržbám a počet klíčových makroekonomických údajů je nízký, může trh věnovat politickým komentářům větší pozornost než obvykle. Zástupci USA i Íránu se mohou pokusit situaci eskalovat nebo naopak uklidnit, což by mohlo vyvolat výrazné tržní pohyby.
Vyplatí se sledovat také Evropu, kde bude trh pozorně monitorovat jakékoli zprávy o příměří mezi Ukrajinou a Ruskem i měnovou politiku ECB.
Makroekonomická data:
- Půl hodiny po otevření americké seance investoři obdrží důležitá dubnová data o prodejích existujících domů v USA. Trh očekává nárůst z 3,98 milionu na 4,05 milionu.
US100 (D1)
Cena na grafu pokračuje v téměř vertikálním pohybu vzhůru a drží se poblíž historického maxima. RSI ukazuje jasně překoupený stav a dosahuje nejvyšší úrovně od září 2025. Potenciální rezistence se mohou nacházet na Fibonacciho úrovních retracementu 23,6 % a 38,2 %. V případě obratu trendu nebo korekce jsou potenciálními úrovněmi podpory Fibonacciho hladiny 78,6 % a 100 %. Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Intel (INTC.US) a Micron (MU.US): Navzdory opatrnému sentimentu na širším trhu polovodičové akcie pokračují v masivním růstu na vlně téměř euforického nastavení investorů v tomto sektoru. Ceny akcií v poobchodní fázi rostou o více než 5 %.
- Moderna (MRNA.US): Akcie rostou o více než 10 % poté, co společnost oznámila, že pracuje na vakcíně proti hantavirům.
- Babcock & Wilcox (BW.US): Akcie po zveřejnění tržeb rostou o více než 10 %. Energetický segment meziročně zvýšil tržby o 44 %.
- Lumentum (LITE.US): Akcie rostou přibližně o 4 % po oznámení zařazení do indexu Nasdaq 100.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Africký cloudový sen Microsoftu se zadrhává ⚠️
Největší IPO roku? Cerebras zvyšuje cenu IPO kvůli masivní poptávce 🚀
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
SAP: Dočasný výprodej, nebo trvalá sleva?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.