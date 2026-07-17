US OPEN: Trh prohlubuje ztráty, obavy investorů rostou

Americký akciový trh zahajuje poslední seanci týdne dalším poklesem. Největší ztráty zaznamenávají futures na US100, což odráží zhoršující se sentiment vůči technologickému sektoru. Ztráty dosahují přibližně 1,5 %. Index NASDAQ 100 se nyní nachází zhruba 7 % pod svým maximem.
K obavám o kondici technologických společností, růst spojený s umělou inteligencí a polovodičový sektor se stále více přidává eskalace konfliktu v Hormuzském průlivu. Írán reagoval na obnovené bombardování svého území útoky na americká vojenská zařízení v oblasti Perského zálivu.
Inflační obavy navíc nepolevují ani kvůli zprávám z Ruska. Obavy o úrodu a vývoz pšenice a ropy se stávají stále vážnějšími. Stále účinnější ukrajinské útoky narušují ropný průmysl a lodní dopravu v Azovském moři.
Negativní sentiment dále posilují nejnovější výsledky společnosti Netflix. Lídr v oblasti streamování zklamal výsledky i výhledem a obavy o kondici společnosti se přelévají také do zbytku sektoru.
Firemní zprávy
- Netflix (NFLX.US): Výsledky za 2. čtvrtletí 2026 ukázaly zisk na akcii těsně v rámci očekávaného rozpětí trhu, a to 0,80 USD. Tržby vzrostly na 12,56 miliardy USD, což bylo méně než očekávání Wall Street v rozmezí 12,58 až 13,0 miliardy USD. Největší tlak na akcie však vyvolal výhled. Vedení očekává ve 3. čtvrtletí zisk na akcii ve výši 0,82 USD, rovněž pod odhady. Akcie klesají o více než 10 %.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Výrobce chirurgických robotů da Vinci po výsledcích za 2. čtvrtletí klesl přibližně o 10 %. Přestože zisk překonal očekávání, společnost nezvýšila svůj výhled na celý fiskální rok.
- SpaceX (SPXC.US): Plánovaný testovací let lodi Starship byl ve čtvrtek krátce před startem zrušen kvůli poruše jednoho z raketových motorů. Akcie klesly o 4 % a nyní se obchodují pod cenou při IPO.
- Akcie polovodičových a paměťových společností zůstávají v downtrendu. Intel, Marvell a AMD při otevření klesají přibližně o 4 %. Nvidia, Micron a Broadcom ztrácejí více než 2 %.
- Nebius (NBIS.US): Společnost zaměřená na „Neo Cloud“ vydala zajištěné dluhopisy v objemu 775 milionů USD. Podle vedení poptávka po dluhových nástrojích výrazně převýšila nabídku. Akcie klesají o 14 %.
Technická analýza US100 (D1)
Prodejci v poslední době převzali kontrolu nad grafem a stlačili cenu pod rezistence na úrovních 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu. Dalším cílem prodejců je prolomení úrovně 28 445 bodů, odkud by mohli korekci rozšířit směrem k 27 000 bodům. Kupující podporuje dvojitá rezistenční zóna tvořená EMA100 a úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. RSI se nachází níže na hodnotě 40, ale zatím není v přeprodaném pásmu. Průměr MACD však stále působí proti kupujícím. Zdroj: xStation5
Makroekonomická data
- Počet stavebních povolení zaznamenal výraznější pokles, než se očekávalo. V červnu bylo vydáno 1,36 milionu povolení oproti očekávaným 1,4 milionu.
- Vývozní ceny v USA klesly o 0,6 %, tedy více, než se očekávalo, zatímco dovozní ceny vzrostly o 0,3 %, výrazně nad očekáváním.
- Průmyslová výroba v červnu vzrostla o 0,1 % oproti očekávaným 0,2 %.
- Celkově makroekonomická data vykreslují negativní obraz americké ekonomiky, který je stále zřejmě zastřen nominálně silným růstem HDP a klesající inflací.
- Půl hodiny po otevření seance budou zveřejněna data Michiganské univerzity. Trh očekává mírné zlepšení spotřebitelského sentimentu a pokles inflačních očekávání.
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