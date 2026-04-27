US Open: Týden tří sil. Írán, AI a Fed testují trhy!

Wall Street vstupuje do posledního pondělí v měsíci, které zároveň otevírá týden se zvýšenou citlivostí trhů. Současně se sbíhají tři klíčové faktory: geopolitická situace kolem Íránu, očekávání před tržbami největších technologických společností a středeční zasedání Fed. Taková kombinace obvykle nevytváří jeden dominantní tržní impuls, ale spíše prostředí, ve kterém trhy rychleji reagují na nové informace a vykazují výrazně nižší toleranci k odchylkám mezi očekáváním a skutečnými daty.
Nejbezprostřednějším faktorem zůstává situace kolem Íránu, kde zprávy naznačují možné pokusy o deeskalaci napětí. Média upozorňují na návrhy, které by mohly zahrnovat dočasné zmírnění konfliktu a odložení přímějších jaderných jednání výměnou za otevření Hormuzského průlivu. Jakýkoliv signál stabilizace nebo eskalace má přímý dopad na ceny komodit a celkovou náladu vůči geopolitickému riziku, což se promítá do krátkodobých pohybů napříč finančními trhy.
Druhým klíčovým tématem jsou tržby největších technologických společností, které nyní působí jako hlavní motor nálady na akciových trzích. Tento týden budou výsledky reportovat Microsoft, Meta, Amazon a Google. Očekávání vůči sektoru jsou mimořádně vysoká, protože investoři se už nezaměřují pouze na překonání odhadů tržeb, ale především na to, zda rozsah růstu potvrzuje příběh kolem umělé inteligence. Podle konsenzu by měl technologický sektor vykázat velmi silný růst zisku, výrazně překonat širší trh a zároveň pokračovat v růstu tržeb i zlepšování marží, navzdory masivním investicím do infrastruktury pro AI. V takovém prostředí nemusí stačit ani solidní výsledky, pokud nenaplní zvýšená očekávání. Jakékoliv zklamání by naopak mohlo vyvolat prudké přecenění valuací.
Třetím hlavním faktorem ovlivňujícím náladu je středeční zasedání Fed. Rozhodnutí a komunikace Fedu mají přímý dopad na globální finanční podmínky, protože určují cenu kapitálu a očekávání ohledně budoucí měnové politiky. Klíčovou otázkou v této fázi je, zda centrální banka zachová opatrný postoj k inflaci a ekonomickému růstu, nebo naznačí větší flexibilitu do budoucna. Pro technologický sektor, který je velmi citlivý na úrokové sazby, mohou mít i jemné změny v tónu komunikace významný dopad na valuace.
Celkově tak vzniká týden, ve kterém na trhy současně působí tři nezávislé síly. Na jedné straně geopolitické riziko spojené s Íránem ovlivňuje ceny komodit a celkovou ochotu investorů podstupovat riziko. Na druhé straně výsledková sezóna velkých technologických firem testuje důvěryhodnost růstového příběhu kolem AI. Třetí složkou je politika Fed, která přes cenu peněz ovlivňuje oceňování globálních aktiv. V takovém prostředí se trhy pravděpodobně nebudou pohybovat jedním směrem, ale budou dynamicky reagovat na změny očekávání. Volatilitu tak bude více určovat interpretace informací než samotná data.
Zdroj: xStation5
Futures na US 500 se dnes obchodují mírně níže. Trhy zůstávají opatrné navzdory relativně silné výsledkové sezóně, která dál podporuje celkově pozitivní prostředí na akciových trzích. Investoři před středou mírně snižují expozici, protože budou zveřejněny výsledky velkých technologických společností, jako jsou Microsoft, Meta, Amazon a Google, a zároveň proběhne rozhodnutí Fed. Převládá proto vyčkávací postoj a krátkodobá nálada zůstává mírně defenzivní.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Microsoft (MSFT.US) klesá po zprávách, že OpenAI mění podmínky partnerství a Microsoft už nebude dostávat podíl na tržbách z podnikání OpenAI. Dříve byla tato dohoda jedním z klíčových finančních přínosů, které Microsoft získával z růstu OpenAI. Trh to vyhodnotil jako částečné snížení přímého finančního přínosu, který Microsoft získává z boomu umělé inteligence, přestože celkové partnerství mezi firmami zůstává velmi úzké.
- Domino’s Pizza (DPZ.US) klesá poté, co výsledky za 1. čtvrtletí 2026 zklamaly hlavně v oblasti srovnatelných tržeb ve stejných prodejnách, které zaostaly za očekáváním trhu. Výsledek byl interpretován jako známka slabší spotřebitelské poptávky. Největší zklamání přišlo z amerického trhu, spolu s mírně slabší výkonností v zahraničí.
- Verizon (VZ.US) roste poté, co překvapil trh čistým přírůstkem bezdrátových zákazníků. V 1. čtvrtletí 2026 společnost přidala přibližně 55 000 postpaid zákazníků oproti očekávání poklesu. Verizon také zvýšil svůj celoroční výhled zisku na rok 2026, což investoři vyhodnotili jako signál zlepšujících se provozních trendů a účinné propagační strategie.
- Supermicro (SMCI.US) posiluje po oznámení otevření svého dosud největšího kampusu v Silicon Valley, který má urychlit dodávky nové generace infrastruktury pro datová centra zaměřená na AI. Expanze by měla výrazně zvýšit výrobní a integrační kapacity společnosti v oblasti serverů a AI systémů.
- Alphabet (GOOGL.US) je v centru pozornosti po zprávách, že může spolupracovat se společností MediaTek na výrobě čipů TPU 8. generace.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.