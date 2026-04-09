US Open: Zpomalení HDP zhoršuje sentiment, napětí na Blízkém východě přetrvává

Investoři na Wall Street dnes dostali smíšené signály z americké ekonomiky, a to na pozadí křehké geopolitické situace na Blízkém východě a přetrvávajících vysokých cen ropy. Data ukázala, že spotřebitelské výdaje v USA v únoru vzrostly podle očekávání o 0,5 % meziměsíčně, zatímco jádrová inflace PCE zůstala na úrovni 0,4 %, což naznačuje, že spotřeba navzdory výrazným nákladovým tlakům na domácnosti dál podporuje ekonomiku. Osobní příjmy klesly o 0,1 % a nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti překonaly odhady, což naznačuje, že trh práce začíná vykazovat mírné známky ochlazení.
Hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí rostl pomaleji, než se dříve odhadovalo, a dosáhl pouze 0,5 % anualizovaně. Ve stejném období vzrostly výdaje domácností jen o 1,9 %, což signalizuje zřetelné zpomalení ekonomického růstu, i když spotřebitelé dál podporují expanzi. Inflace měřená pomocí deflátoru HDP a jádrového PCE zůstává na umírněné úrovni 3,7 % mezičtvrtletně a 2,7 % meziročně.
Tato čísla se navíc překrývají s velmi křehkou geopolitickou situací. Po oznámení podmíněného příměří mezi USA a Íránem, které mělo trhům přinést určitou úlevu, se ukázalo, že vyjádření obou stran si odporují. Írán obviňuje Izrael z pokračujících útoků v jižním Libanonu a hrozí odstoupením od příměří, zatímco americko-izraelská strana tvrdí, že izraelské akce v Libanonu nebyly součástí formální dohody, a tedy její podmínky neporušují. Tento rozpor udržuje mír velmi křehký a riziko regionální eskalace vysoké.
Ceny ropy zůstávají zvýšené, čímž udržují nákladové tlaky v ekonomice a ovlivňují inflaci. Vysoké ceny energií se promítají do vyšších nákladů na dopravu i výrobu, omezují prostor pro snižování úrokových sazeb a tlumí ochotu investorů podstupovat riziko. Akciové trhy zůstávají opatrné, přičemž S&P 500 a Nasdaq mírně oslabují, což odráží nejistotu investorů, kteří zvažují solidní, ale zpomalující makrodata proti nestabilnímu geopolitickému prostředí.
Růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí byl slabší, než se původně odhadovalo, a soukromá spotřeba roste jen mírně. Inflace zůstává stabilní, ale neklesá natolik, aby jasně naznačila další kroky Fedu. Dnešní data rozhodování Federálního rezervního systému o úrokových sazbách nijak neusnadňují, ale trhy se shodují, že mnohem důležitější budou následující zveřejnění, která pravděpodobně přinesou jasnější signály ohledně dalšího směru měnové politiky.
Futures na americké akcie
Futures na S&P 500 (US500) dnes mírně oslabují. Trh reaguje nejen na o něco slabší americká makrodata, která naznačují zpomalení ekonomického růstu, ale především na rostoucí geopolitickou nejistotu kolem Íránu a Blízkého východu. Regionální napětí a rozporná vyjádření ohledně podmíněného příměří udržují investory v opatrnosti a omezují ochotu podstupovat riziko.
Firemní zprávy
- CoreWeave (CRWV.US) oznámila rozšíření dlouhodobého partnerství se společností Meta Platforms (META.US) prostřednictvím nové dohody v hodnotě přibližně 21 miliard USD, která zajistí cloudový výpočetní výkon pro projekty AI až do konce roku 2032. Dohoda navazuje na stávající partnerství a podtrhuje rostoucí potřeby Mety v oblasti AI infrastruktury i roli společnosti CoreWeave jako klíčového poskytovatele výpočetní kapacity.
- Chevron (CVX.US) v předburzovním obchodování posiluje poté, co oznámil, že ačkoli produkce v 1. čtvrtletí částečně klesla kvůli dopadům války s Íránem, vyšší ceny ropy a plynu výrazně podpořily zisky v segmentu upstream. Společnost očekává, že zisky z těžby budou o 1,6–2,2 miliardy USD vyšší než v předchozím čtvrtletí, a to navzdory omezením objemů způsobeným odstávkami ve střední Asii a nižší produkcí na Blízkém východě.
- Akcie Applied Digital (APLD.US) po zveřejnění výsledků za 3. fiskální čtvrtletí oslabují, a to i přes růst tržeb a zlepšení provozní výkonnosti. Čistý zisk zůstává záporný, ale upravený EBITDA roste a vedení firmy zdůrazňuje expanzi v segmentu AI datových center a rozvoj nových kampusů pro AI infrastrukturu.
- Oracle (ORCL.US) rozšiřuje svou nabídku založenou na AI a představuje sadu aplikací řízených agenty, které mají automatizovat úkoly ve financích, HR, dodavatelském řetězci a zákaznickém servisu. Nové nástroje mají zvýšit provozní efektivitu firem využívajících Oracle Cloud a přilákat na platformu další klienty.
- Amazon (AMZN.US) a Eli Lilly (LLY.US) jsou v centru pozornosti poté, co Amazon Pharmacy oznámila, že začne prodávat nově FDA schválenou pilulku na hubnutí. Produkt bude dostupný v pobočkách Amazonu s doručením ještě v ten samý den, což Amazonu otevírá nový segment trhu a může to ovlivnit poptávku po produktech společnosti Eli Lilly.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Intel na vítězné vlně 📈
BREAKING: Americká data PCE v souladu s očekáváním
Disney plánuje propustit 1 000 zaměstnanců 🎬
Ropa znovu zdražuje. Trh se bojí, že příměří dlouho nevydrží 🚨
