🔴US100 omezuje zisky po komentářích Trumpa

Zprávy médií od včerejší seance naznačují, že Donald Trump chce, aby se Spojené státy z konfliktu s Íránem stáhly. Zároveň se objevují spekulace, že vedle možného ukončení amerického bombardování Íránu může Trump oznámit i odchod z NATO. Donald Trump naplánoval projev k americkému národu na 21:00 východního času (Washington), což odpovídá 03:00 středoevropského času.
Ve svém nejnovějším komentáři na platformě Truth Social Trump naznačil, že Írán požádal o příměří. Uvedl, že nový režim v Íránu je méně radikální a výrazně inteligentnější než ten předchozí. Zároveň ale zdůraznil, že příměří bude možné až po otevření Hormuzského průlivu. Dokud nebude průliv znovu otevřen, očekává se, že Spojené státy budou pokračovat v bombardovací kampani proti Íránu.
Donald Trump velmi intenzivně komentuje aktuální situaci kolem Íránu a nelze vyloučit, že trhy na jeho výroky časem přestanou reagovat. Zatímco v první polovině dne byly trhy nastaveny velmi optimisticky, oznámení, že útoky budou pokračovat až do otevření Hormuzského průlivu, je nyní vnímáno jako pokračující patová situace.
Reakce trhu:
- US100 koriguje o více než 100 bodů.
Ropa: Sledujeme částečné umazání dřívějších ztrát na trhu s ropou.
