Uzavření americké vlády: Co to znamená a koho se to dotkne

Dnes odpoledne se kongresoví lídři setkají s americkým prezidentem ve snaze odvrátit uzavření vlády.
Shutdown nastává, když zákonodárci nestihnou včas schválit výdajové zákony, které zajišťují financování federálních úřadů.
Co je uzavření vlády (government shutdown)?
- Ačkoli je někdy spojováno s dluhovým stropem, shutdown je ve skutečnosti problém krátkodobého schválení výdajů – peníze existují, ale legálně je nelze použít, protože Kongres neschválil rozpočtové zákony nebo dočasná financování, která by zajistila chod federálních úřadů.
- Vzhledem k tomu, že jsou obě komory Kongresu rozdělené a hluboce polarizované, hrozby shutdownu se staly běžnou součástí rozpočtových bitev ve Washingtonu. V roce 2018 během prvního funkčního období Donalda Trumpa došlo k patové situaci, která vedla k 34dennímu uzavření vlády – nejdelšímu v moderní historii.
- Tehdy přibližně 800 000 ze 2,1 milionu federálních zaměstnanců nedostalo výplatu, což vedlo k široké nejistotě – šlo o zhruba čtvrtinu až třetinu všech státních zaměstnanců.
- Pokud nebude dosaženo dohody, mnoho vládních sektorů a federálních agentur přestane dostávat financování a budou nuceny pozastavit nebo ukončit všechny nepodstatné funkce. Tentokrát může být dopad ještě závažnější než obvykle – Bílý dům pohrozil trvalým propouštěním v případě uzavření.
Co způsobuje spor tentokrát?
- Nový fiskální rok vlády USA začíná 1. října, ale Kongres se zatím neshodl na dočasném financování.
- Donald Trump tento týden zrušil jednání s demokratickými lídry Kongresu, s tím, že neformální schůzka nebude „produktivní“ a že jejich požadavky jsou „nepřijatelné“. Tento krok rozzlobil demokraty, a Senátní lídr Chuck Schumer a předseda Sněmovny reprezentantů Hakeem Jeffries obvinili prezidenta a republikány, kteří ovládají obě komory, z odpovědnosti za možný shutdown.
- Demokraté požadují prodloužení dotací, které omezují náklady na zdravotní pojištění v rámci Obamacare, přičemž tyto dotace brzy vyprší.
- Toto opatření bylo součástí škrtů v Medicaid, schválených dříve letos v rámci Trumpova zákona One Big Beautiful Bill.
- Co se děje během uzavření vlády?
Mezi hlavní důsledky shutdownu patří:
-
Pozastavení všech činností označených jako „nepodstatné“
-
Přibližně 800 000 federálních zaměstnanců může být posláno na nucenou dovolenou bez mzdy nebo bude muset pracovat bez platu do vyřešení situace
-
Zásadní služby pokračují – národní bezpečnost, řízení letového provozu, armáda, platby dluhu a sociální dávky
-
Národní parky, muzea, administrativní úřady, žádosti o víza nebo povolení mohou být pozastaveny nebo zpožděny
Dopady na finanční trhy
- Trhy zatím reagují relativně vlažně na hrozbu shutdownu k 1. říjnu, i když riziko každým dnem roste.
- Podle Polymarketu je pravděpodobnost uzavření vlády do 31. prosince 72 %, přičemž pravděpodobnost uzavření již 1. října je 67 %.
- Nejvýznamnějším dopadem na trhy bývá pozastavení vládních ekonomických statistik. V tomto případě by od středy ráno nebyla zveřejněna žádná nová data, včetně nezaměstnanosti nebo statistik pracovních míst za září.
- Uzavření vlády má důsledky přesahující finanční trhy, ale počáteční dopad na akciové ceny bývá minimální – hodně však záleží na délce trvání.
- Historicky (od roku 1975) platí, že v případech shutdownů trvajících více než 3 dny zaznamenal index S&P 500 průměrný růst o 1,7 % během 50 dnů po ukončení, a to s minimální volatilitou.
- U všech shutdownů bez ohledu na délku byl průměrný zisk 2,2 %.
Výkonnost indexu S&P 500 během uzavření vlády: Zdroj: XTB
Zatímco trhy zůstávají relativně klidné, dolar je opět pod největším tlakem – což se opakovaně děje při každé politické epizodě během letošního roku, a to kvůli nejistotě.
Dnes ráno sleduje stejný vzorec v očekávání dnešní schůzky mezi lídry amerického Kongresu a prezidentem Donaldem Trumpem.
Vývoj ceny zlata
- Oslabený americký dolar přinesl nové impulzy pro růst ceny zlata, navíc k celoročnímu růstovému trendu, podpořenému monetární a fiskální stimulací, inflačními očekáváními, Trumpovými útoky na nezávislost Fedu a zvýšenou poptávkou centrálních bank vedenou Čínou.
- Od roku 1975 vzrostlo zlato v průměru o 3 % během 50 dnů po uzavření vlády.
Výkonnost zlata během uzavření vlády: Zdroj: XTB
Zlato od začátku letošního roku vzrostlo o 45 %.
Ceny směřují k třetímu po sobě jdoucímu kladnému čtvrtletí, přičemž objemy držené ve zlatem krytých ETF jsou na nejvyšší úrovni od roku 2022.
Gold D1 inteval. Zdroj: Xstation
