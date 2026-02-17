Výsledky BHP, trh s mědí a korekce KGHM. Co potřebujete vědět

Skupina BHP opět prokázala, že prochází strategickou transformací, přičemž měď se stává hlavním zdrojem zisků společnosti. Výsledky za první polovinu fiskálního roku 2026, končícího 31. prosince 2025, odhalily rekordní úspěchy: zisk dosáhl 6,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 22 procent, zatímco segment mědi představoval více než polovinu celkového EBITDA skupiny a dosáhl 8 miliard dolarů, což představuje nárůst o 59 procent. Tento úspěch odráží jak zvýšenou produktivitu v klíčových dolech, jako je Escondida, tak úspěšnou integraci akvizic, včetně OZ Minerals a společného podniku Vicuna, a to v době rekordně vysokých světových cen mědi.
Zdroj: xStation5
Kromě toho společnost BHP uzavřela s Wheaton Precious Metals největší smlouvu o streamingu stříbra v historii společnosti v hodnotě 4,3 miliardy dolarů, která jí umožňuje převést část svých budoucích příjmů ze stříbra na hotovost již dnes. Tato transakce je příkladem efektivního řízení portfolia aktiv. Výnosy budou použity na rozvoj projektů v oblasti mědi a potaše, jakož i na výplatu dividend akcionářům, a to vše s minimálním rizikem a bez zvýšení zadlužení společnosti.
Zdroj: xStation5
Výhled pro trh s mědí zůstává silný, přičemž strukturální fundamenty nadále podporují poptávku. Klíčové megatrendy, včetně růstu elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, digitální infrastruktury a datových center, nadále pohánějí poptávku po tomto kovu. Současně omezená nabídka, vysoké výrobní náklady a geopolitické faktory udržují ceny mědi na vysoké úrovni, což přináší společnosti jako BHP zisky a financování dalších investic do rozvoje.
V Polsku je situace poněkud odlišná. Akcie společnosti KGHM Polska Miedź nedávno zaznamenaly korekci, hlavně kvůli klesajícím globálním cenám mědi. Kromě fundamentálních faktorů přispěly k volatilitě trhu také politické a manažerské otázky, včetně změn ve vedení společnosti a odvolání generálního ředitele a viceprezidenta. Tyto faktory sice zvyšují krátkodobý tlak na akcie, ale obecně nemají vliv na dlouhodobé fundamenty společnosti. Navzdory těmto dočasným narušením zůstává KGHM stabilní společností.
Zdroj: xStation5
Současná korekce akcií KGHM odráží širší trendy ve výkyvech cen mědi a zvýšenou volatilitu související s firemními faktory. Historie ukazuje, že období cenových úprav jsou přirozenou součástí komoditního cyklu a často se shodují se změnami v makroekonomickém prostředí. Ve srovnání s globálními hráči, jako je BHP, je zřejmé, jak důležitá je struktura portfolia a finanční flexibilita v obdobích zvýšené nejistoty.
Výsledky společnosti BHP potvrzují rostoucí význam segmentu mědi ve struktuře zisku skupiny, zatímco stříbro a další aktiva se využívají k optimalizaci portfolia a řízení peněžních toků. V případě společnosti KGHM je pozorovaná korekce v souladu s globálními výkyvy cen mědi a místními organizačními faktory. V komoditním sektoru zůstává dlouhodobá hodnota společností úzce spjata s komoditním cyklem a schopností generovat stabilní peněžní toky.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Shrnutí trhu 🚩 Evropa a EUR/USD ustupují kvůli zvýšenému geopolitickému riziku mezi USA a Íránem
Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění
Deere zvyšuje výhled zisku
Renault snižuje očekávání: Marže mají v roce 2026 dále klesnout
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.