DAX Gewinner: Deutsche Bank Aktie erneut an der Spitze - Kursziel über 31 Euro?

- Deutsche Bank Aktie erneut stärkster DAX Gewinner
- Wichtiger charttechnischer Ausbruch
- Bullisches Momentum bleibt intakt
- Deutsche Bank Aktie erneut stärkster DAX Gewinner
- Wichtiger charttechnischer Ausbruch
- Bullisches Momentum bleibt intakt
Am Montag (15.06.2026) schlossen im DAX 29 Aktien im Plus, während lediglich 11 Titel Verluste verbuchten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der Deutsche Bank Aktie angeführt. Das Papier gewann weitere 4,30% und setzte damit seine starke Entwicklung der vergangenen Handelstage fort. Dahinter folgten MTU mit einem Plus von 3,86% sowie Scout24 mit einem Kursanstieg von 3,30%.
► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK
⚡ Key Takeaways
- Deutsche Bank Aktie erneut stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 4,30% führte die Deutsche Bank Aktie zum zweiten Handelstag in Folge die Liste der DAX Gewinner an und bestätigte ihre kurzfristige relative Stärke.
- Wichtiger charttechnischer Ausbruch: Der Kurs konnte die SMA200 bei 29,72 EUR zurückerobern und darüber schließen. Wird dieser Ausbruch bestätigt, rückt das offene Gap bei 30,11 EUR sowie die Zone um 31,44 EUR bis 32,10 EUR in den Fokus.
- Bullisches Momentum bleibt intakt: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Solange die Deutsche Bank Aktie oberhalb der SMA50 notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Die Deutsche Bank Aktie (DBK) war mit einem Tagesgewinn von 4,30% der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Bereits am Freitag hatte das Finanzinstitut die Liste der DAX Tagesgewinner angeführt. Die jüngste Kursentwicklung deutet auf eine zunehmende Stärke des Titels hin, nachdem sich das Papier in den vergangenen Monaten zunächst in einer ausgedehnten Seitwärtsphase bewegte.
Deutsche Bank Aktie im Tageschart: Wichtige Hürde bei der SMA200 überwunden
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Tageschart zeigt, dass die Deutsche Bank Aktie bis August 2025 kontinuierlich zulegen konnte. Anschließend etablierte sich eine längere Seitwärtsbewegung, bevor die Aktie Mitte Februar nach unten ausbrach. Die daraus resultierende Abwärtsbewegung endete erst Ende März mit einer Stabilisierung des Kurses.
In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie erneut innerhalb einer Seitwärtsrange. Bereits am Freitag gelang der Ausbruch über die SMA50 bei aktuell 27,54 EUR sowie die SMA20 bei 27,97 EUR. Am Montag setzte die Deutsche Bank Aktie ihren Aufwärtstrend fort und stieg bis an die SMA200 bei derzeit 29,72 EUR. Der Schlusskurs konnte oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie etabliert werden.
Bullisches Szenario
Für die weitere Entwicklung der Deutsche Bank Aktie wird entscheidend sein, ob der Ausbruch über die SMA200 bestätigt werden kann. Gelingt heute ein weiterer positiver Handelstag mit einer grünen Tageskerze, könnte zunächst das offene Gap bei 30,11 EUR geschlossen werden.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Die nächsten Kursziele liegen dann bei:
- 31,44 EUR
- 32,10 EUR
Bärisches Szenario
Kann die Aktie den gestrigen Ausbruch nicht bestätigen, dürfte eine Gegenbewegung einsetzen. Fällt die Deutsche Bank Aktie wieder unter die SMA200 zurück, rückt zunächst das offene Gap bei 28,73 EUR in den Fokus.
Sollte diese Unterstützung nicht halten, wären weitere Rücksetzer bis zur SMA20 und SMA50 möglich. Beide gleitenden Durchschnitte verlaufen aktuell eng beieinander und bilden eine wichtige Unterstützungszone.
Ein Tagesschlusskurs unter der SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und den Fokus wieder auf die Unterseite lenken.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral bis bullisch
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Deutsche Bank Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der 4-Stunden-Chart verdeutlicht die starke Erholung nach dem Rückgang Anfang Februar. Die Aktie konnte sich zunächst über die SMA20 bei 27,95 EUR und die SMA50 bei 28,05 EUR schieben. Besonders bemerkenswert ist die Rückeroberung der SMA200 bei aktuell 27,03 EUR.
Am Montag gelang der Sprung per Gap-Up nahezu bis an die psychologisch wichtige Marke von 30 EUR. Das technische Gesamtbild bleibt damit klar bullisch.
Solange die Deutsche Bank Aktie oberhalb der SMA50 notiert, bestehen gute Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung der bereits genannten Ziele.
Kurzfristig könnte das offene Gap bei 28,73 EUR im Rahmen von Gewinnmitnahmen geschlossen werden. Sollten dort keine neuen Käufer auftreten, wären Rücksetzer bis zur SMA50 oder SMA20 denkbar.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Tagesprognose Deutsche Bank Aktie
Einschätzung für heute: Aufwärts
Widerstände
|Kursniveau
|30,11 EUR (Gap)
|30,27 EUR
|31,10 EUR (Gap)
|31,29 EUR
|31,53 EUR
Unterstützungen
|Kursniveau
|29,72 EUR
|28,90 EUR
|28,73 EUR (Gap)
|28,05 EUR
|27,97 EUR
|27,94 EUR
|27,86 EUR
|27,54 EUR
|27,50 EUR (Gap)
|27,03 EUR
|26,99 EUR
|26,24 EUR (Gap)
|24,17 EUR (Gap)
Fazit: Deutsche Bank Aktie bleibt einer der stärksten DAX Gewinner
Die Deutsche Bank Aktie bestätigt ihre Rolle als einer der aktuell stärksten DAX Gewinner. Der erfolgreiche Ausbruch über die SMA200 verbessert das technische Gesamtbild deutlich. Kann der Titel die Gewinne verteidigen und das offene Gap bei 30,11 EUR schließen, rücken Kursziele oberhalb von 31 EUR zunehmend in den Fokus. Kurzfristig bleibt die Zone um 28,73 EUR die wichtigste Unterstützung auf der Unterseite.
Quelle: Daten und Charts aus der xStation 5. Keine Anlageberatung.
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