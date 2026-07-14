Ia juga mencatat bahwa misi untuk memulihkan stabilitas harga belum selesai, meskipun ia mengakui bahwa pembacaan CPI Juni itu sendiri terlihat positif.

Warsh menekankan perlunya perubahan dalam komunikasi serta cara inflasi, pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipersepsikan.

Tidak adanya pernyataan hawkish yang konkret bahwa suku bunga saat ini terlalu rendah untuk mengembalikan inflasi ke target membuat posisi Warsh saat ini terlihat sedikit lebih kabur dibandingkan pada pertemuan pertamanya.

Dalam hearing di hadapan Kongres AS, Kevin Warsh menjelaskan rencananya untuk mengubah komunikasi Federal Reserve atau The Fed dan menyatakan bahwa tugas utama bank sentral adalah mengembalikan inflasi ke target setelah lebih dari 60 bulan terus berada di atas level 2%.

Tingkat inflasi turun menjadi 3,5% secara tahunan dari level sebelumnya 4,2% secara tahunan, sementara proyeksi pasar berada di 3,8% secara tahunan. Secara bulanan, harga turun 0,4%, menandai penurunan bulanan terbesar sejak 2020. Sementara itu, core inflation tahunan turun menjadi 2,6% dari 2,9%, juga lebih rendah dari ekspektasi pasar.

Publikasi utama hari ini adalah inflasi CPI AS untuk bulan Juni, yang menunjukkan angka jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar.

Trump menarik kembali gagasan untuk mengenakan biaya 20% atas jaminan keamanan di Selat Hormuz, sambil menyatakan bahwa isu ini akan diselesaikan melalui investasi dan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara Teluk Persia.

Donald Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan Amerika Serikat akan menjadi penjamin keamanannya, meskipun Iran telah melakukan serangan terbuka terhadap supertanker.

Amerika Serikat melakukan serangan rudal ketiga secara berturut-turut, yang bertujuan membatasi kemampuan Iran untuk menyerang kapal komersial di Selat Hormuz.

Eskalasi lanjutan situasi di Timur Tengah membuat kekhawatiran terhadap kembalinya inflasi tetap hidup. Meskipun harga minyak mentah naik sangat kuat pada awal sesi hari ini, melanjutkan kenaikan tajam sejak awal pekan, pasar masih jauh dari tingkat kekhawatiran yang terlihat pada Maret dan April.

Harga kakao terus bergerak naik dalam perdagangan hari ini, meskipun baru-baru ini mengalami koreksi, dan kembali mendekati level $6.000 per ton. Investor di pasar ini mengkhawatirkan data pemrosesan yang kembali lemah, yang akan dirilis pada Kamis ini.

Harga emas rebound dinamis hampir $100 per ons dari level $4.000, dan saat ini berada di sekitar $4.060 per ons. Perlu dicatat bahwa tantangan yang semakin besar bagi AS adalah defisit yang masif, yang ketika kekhawatiran inflasi mereda, dapat memicu tambahan permintaan terhadap emas, yang sudah menarik minat lebih besar dari spekulan di pasar futures.

Harga minyak mentah mulai terkoreksi dari level tertinggi hari ini, yang dalam kasus Brent crude mencapai $87,5 per barel, sementara WTI crude menyentuh $81,5 per barel. Saat ini, harga masing-masing terkoreksi menuju $85 dan $79 per barel.

Pasar saham Eropa mencatat kenaikan moderat hari ini dalam kisaran 0,3% hingga 0,6%. Di antara indeks utama Eropa, WIG20 Polandia tampil menonjol dengan kenaikan sekitar 1%.

Penurunan inflasi dan membaiknya sentimen pasar mendorong pemulihan yang jelas di pasar saham hari ini. Futures S&P 500 atau US500 naik lebih dari 0,4%, sementara futures Nasdaq 100 atau US100 menguat hingga 1,3%. Perlu digarisbawahi bahwa indeks US100 hanya berjarak 3% dari level tertinggi sepanjang masa, sementara US500 hanya 0,5% dari rekor tertingginya.

Musim publikasi hasil keuangan secara tidak resmi dimulai di Wall Street, diawali oleh institusi keuangan terbesar Amerika. Saham Goldman Sachs naik hampir 8% hari ini setelah bank tersebut melampaui perkiraan earnings per share atau EPS pasar sebesar 45% dan mencatat net revenues di atas $20 miliar.

JPMorgan, Bank of America, dan Wells Fargo juga menyajikan hasil yang lebih baik dari ekspektasi pasar, yang dipandang investor sebagai uji positif terhadap kesehatan ekonomi dan permintaan kredit di AS. Perhatian pasar terutama tertuju pada hasil divisi trading dan investment, serta komentar terkait kualitas portofolio pinjaman dan prospek paruh kedua tahun ini. Perlu dicatat bahwa Bank of America melaporkan rekor revenue equity trading, sementara JPMorgan mengecewakan karena proyeksi yang menunjukkan biaya lebih tinggi.

Sentimen di sektor teknologi tertahan oleh hasil keuangan awal IBM, yang memicu kekhawatiran tentang kesehatan penyedia software. IBM melaporkan revenue sebesar $17,2 miliar, dibandingkan proyeksi $17,8 miliar, dan EPS sebesar $2,93, dibandingkan konsensus $3. Setelah kenaikan kuat dalam beberapa kuartal terakhir, saham IBM anjlok 25% hari ini, menandai penurunan satu hari terbesar perusahaan sejak pecahnya bubble dot-com.

Aksi jual besar pada IBM merembet ke penurunan saham raksasa industri lainnya, seperti Microsoft, yang sahamnya sempat turun hingga 3% sepanjang hari, meskipun akhirnya kerugian tersebut berkurang menjadi 1%.